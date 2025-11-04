Cübbeye değil cübbenin altındakine bak! Kripto FETÖ’cü Cemil Çiçek'e daha ne kadar göz yumulacak? Tabelada CHP'li esasta maaile haşhaşi

FEM Dershanesi çıkışlı olan Cemil Çiçek bütün hayatını ve kariyerini FETÖ şekillendirdi. FETÖ eliyle çalınan sorularla 2010 yılında Polis Kolejine girdi.Bütün gayretini FETÖ'cüleri aklamaya harcayan Çiçek, FETÖ'cü geçmişi nedeniyle babasının soyadı Gökhasan'ı değil; annesinin soyadı Çiçek'i kullanıyor.Gelin Cemil Çiçek'in (Gökhasan) FETÖ'yü destekleyen haşhaşi paylaşımlarına bir göz atalım:10 Ağustos 2016 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anasını sattımın yerinde el alem Mars'a nası çıkarız diye düşünürken bizimkiler tvde 7/24 cemaatin devlete nası sızdığını tartışıyo" ifadelerini kullandı.

Çiçek 2 Eylül 2016 tarihli paylaşımında "FETÖ adı altında bu ülkeyi, vatanını seven insanlar tasfiye ediliyor. Rakam yaklaşık 200 bin. Bu modern insan katliamı, ağır zulümdür" ifadelerini FETÖ'cülerin tasfiye edilmesini zulüm olarak nitelendirdi.







6 Eylül 2016 tarihli paylaşımında ise Çiçek, "FETÖ adı altında ihraç edilen herkes direk AİHM'e başvursun. Görece iade ve çok ağır tazminat çıkacaktır" ifadelerini kullandı.





4 Ekim 2016 tarihinde paylaşımda bulunan Cemil Çiçek, "Dün gece görevden alinan 12 bin polisten sonra Emniyetimiz sıfırlanmıştır. Türkiye işgale hazır hale getirilmek isteniyor!" diyerek skandal söylemlere imza attığı ortaya çıktı.







FETÖ'CÜ AKRABALARI İÇİN TAHLİYE KAMPANYASI YAPTI



Cemil Çiçek'in soyadını taşımaya çekindiği FETÖ'cü akrabaları için sosyal medyada "tahliye" kampanyası yürüttüğü görüldü.







BABASI DA ATATÜRKÇÜ NUMARASI YAPIYOR



Sadece Cemil Çiçek değil... FETÖ'den hüküm giyip cezaevinde yatan babası da "Sapına kadar Atatürkçüyüz" deyip CHP tabanına oynuyor.







Yine baba Çelik'in KHK'lılar için af isteyip Ekrem İmamoğlu'na destek verdiği tweetler mevcut.



Böylelikle polis okulundan atılan, babası emniyetten ihraç edilen ve aile boyu FETÖ bağlantısı bulunan Çiçek'in, karanlık ilişkileri belgeleriyle ortaya çıktı.

