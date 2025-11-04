PODCAST CANLI YAYIN

Cübbeye değil cübbenin altındakine bak! Kripto FETÖ’cü Cemil Çiçek'e daha ne kadar göz yumulacak? Tabelada CHP'li esasta maaile haşhaşi

CHP'li avukat Cemil Çiçek'in geçmişi "Cübbeye değil cübbenin altındakine bak" dedirten cinsten. Son zamanlarda kamuoyu ve sosyal medyayı zehirleyen sistematik manipülasyonlarda başı çeken Çiçek'in, babasının komiserlikten kendisinin de polis kolejinden atıldığı, FETÖ dosyası kapsamında "etkin pişmanlıktan" faydalandığı belgelendi. Çiçek'in etkin pişmanlık kurallarını ihlal etmesine daha ne kadar göz yumulacağı ise merak konusu! Sadece Çiçek değil, babası da "Sapına kadar Atatürkçüyüz" deyip CHP tabanına oynuyor. Kimi zaman KHK'lılar için af istiyor kimi zaman İmamoğlu'na destek veriyor. İşte hem CHP'nin hem de FETÖ'nün avukatlığına soyunan kripto bir FETÖ'cünün kabarık sicili.

Giriş Tarihi:
FETÖ'nün sosyal medyadaki etki ajanlarından olan, toplumun sinir uçlarına dokunan manpülasyonlarda başı çeken kripto CHP'li Cemil Çiçek'in (Cemil Gökhasan) skandallarının ardı arkası kesilmiyor.

Asıl adı Cemil Gökhasan olan aileden FETÖ'cü olduğu tescillenen Cemil Çiçek, 15 Temmuz sonrası "en Kemalist ve en laik CHP'li" taklidi yaparak Pensilvanya'daki şer yuvasının ajandasına göre hareket ediyor. FETÖ propagandası yapıp psikolojik harekat yürütüyor.

Çiçek, son olarak milli iradenin sesi A Haber'i hedef alıp "vav kuşağının" temsilcisi TÜGVA'ya iftira attı.



ETKİN PİŞMANLIK KURALLARININ TAMAMINI İHLAL ETTİ

Bilindiği üzere kendisi polis okulundan atılan, babası emniyetten ihraç edilen Cemil Çiçek, FETÖ dosyası kapsamında "etkin pişmanlıktan" faydalanıp dışarı çıktı.

Ancak dışarı çıktığı günden bu yana etkin pişmanlık kurallarını bir bir ihlal ediyor. Sistematik yalan ve dezenformasyonlarına ise daha ne kadar sabredileceği merak konusu.



DOSYASI KABARIK SİCİLİ KARANLIK: MAAİLE FETÖ'CÜ

Bir dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ankara Milletvekili Aday Adayı olarak boy gösteren Cemil Çiçek'in dosyası da sicili kadar kabarık.

Çiçek'in en çok üzerinde durduğu mesele ise FETÖ ve KHK'lılar. Bu konuda özellikle duyarlı çünkü ailesinden kendisi de dahil olmak 4 kişi FETÖ bağlantısı nedeniyle mesleklerinden ihraç edildi.


BABASI POLİSLİKTEN ATILDI KENDİSİ POLİS KOLEJİNDEN... BÖYLE GÖZALTINA ALINDI

Babası Murat Çiçek, 15 Temmuz öncesinde komiser olarak görev yapıyordu. 15 Temmuz sonrası KHK ile meslekten ihraç edildi ve FETÖ bağlantısı nedeniyle 6 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Aynı şekilde, Cemil Çiçek'in abisi ve dayısı da FETÖ ile ilişkileri nedeniyle görevlerinden uzaklaştırıldı. Cemil Çiçek'in FETÖ'den gözaltına alındığı anlar da ortaya çıktı.



FETÖ'NÜN ÇALDIĞI SORULARLA KOLEJE GİRDİ

FEM Dershanesi çıkışlı olan Cemil Çiçek bütün hayatını ve kariyerini FETÖ şekillendirdi. FETÖ eliyle çalınan sorularla 2010 yılında Polis Kolejine girdi.

Bütün gayretini FETÖ'cüleri aklamaya harcayan Çiçek, FETÖ'cü geçmişi nedeniyle babasının soyadı Gökhasan'ı değil; annesinin soyadı Çiçek'i kullanıyor.

HAŞHAŞİ PAYLAŞIMLAR

Gelin Cemil Çiçek'in (Gökhasan) FETÖ'yü destekleyen haşhaşi paylaşımlarına bir göz atalım:



10 Ağustos 2016 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anasını sattımın yerinde el alem Mars'a nası çıkarız diye düşünürken bizimkiler tvde 7/24 cemaatin devlete nası sızdığını tartışıyo" ifadelerini kullandı.



Çiçek 2 Eylül 2016 tarihli paylaşımında "FETÖ adı altında bu ülkeyi, vatanını seven insanlar tasfiye ediliyor. Rakam yaklaşık 200 bin. Bu modern insan katliamı, ağır zulümdür" ifadelerini FETÖ'cülerin tasfiye edilmesini zulüm olarak nitelendirdi.



6 Eylül 2016 tarihli paylaşımında ise Çiçek, "FETÖ adı altında ihraç edilen herkes direk AİHM'e başvursun. Görece iade ve çok ağır tazminat çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

4 Ekim 2016 tarihinde paylaşımda bulunan Cemil Çiçek, "Dün gece görevden alinan 12 bin polisten sonra Emniyetimiz sıfırlanmıştır. Türkiye işgale hazır hale getirilmek isteniyor!" diyerek skandal söylemlere imza attığı ortaya çıktı.



FETÖ'CÜ AKRABALARI İÇİN TAHLİYE KAMPANYASI YAPTI

Cemil Çiçek'in soyadını taşımaya çekindiği FETÖ'cü akrabaları için sosyal medyada "tahliye" kampanyası yürüttüğü görüldü.



BABASI DA ATATÜRKÇÜ NUMARASI YAPIYOR

Sadece Cemil Çiçek değil... FETÖ'den hüküm giyip cezaevinde yatan babası da "Sapına kadar Atatürkçüyüz" deyip CHP tabanına oynuyor.



Yine baba Çelik'in KHK'lılar için af isteyip Ekrem İmamoğlu'na destek verdiği tweetler mevcut.

Böylelikle polis okulundan atılan, babası emniyetten ihraç edilen ve aile boyu FETÖ bağlantısı bulunan Çiçek'in, karanlık ilişkileri belgeleriyle ortaya çıktı.

