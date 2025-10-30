PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan DEM Heyeti'ni Külliye'de kabul edecek! PKK'nın çekilme kararı ve atılacak adımlar masada: Komisyon İmralı'ya gidecek mi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti'ni bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. Beştepe'deki ana gündemin PKK'nın çekilme kararı ve sürece ilişkin atılacak adımların olması bekleniyor. Komisyonun İmralı'ya ziyaret meselesinin de konuşulacağı değerlendiriliyor. Erdoğan, Körfez turu sonrası DEM Parti kabulüne ilişkin "Bir an önce barışın, huzurun ve kardeşliğin egemen olduğu Türkiye'yi inşa ve ihya edelim. Bunu başaralım" demişti.

Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir eşik daha aşıldı. Sürecin akamete uğramadan nihai hedefe ulaşması için çalışmalar kuyumcu titizliğiyle sürüyor.

26 Ekim 2025 günü terör örgütü PKK, "12. Kongre Kararları" çerçevesinde Türkiye'deki tüm güçlerini geri çektiğini, sınır hattındaki alanları boşaltacaklarını duyurdu.

PKK Türkiyeden ve sınır hattından çekildi! Bildiriyi elebaşı Sabri Ok okudu: 25 terörist silahlarıyla beraber nereye gitti?PKK Türkiyeden ve sınır hattından çekildi! Bildiriyi elebaşı Sabri Ok okudu: 25 terörist silahlarıyla beraber nereye gitti?



ANKARA NET: SİLAH BIRAKMA TÜM UZANTILARI KAPSIYOR

PKK'nın "çekilme" hamlesini "Terörsüz Türkiye terörsüz bölge" yol haritasındaki ilerlemenin somut sonucu olarak değerlendirilirken Ankara, PKK'nın tüm uzantılarının silah bırakması konusunda net.

Sürece dair gelişmelerin peşi sıra yaşandığı şu günlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik bir kabul gerçekleştirilecek.





İMRALI HEYETİNİ KÜLLİYE'DE KABUL EDECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün DEM Parti İmralı Heyeti'nden Van Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı Beştepe'de kabul edecek.

Görüşmenin saat 17.30'da olması bekleniyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'YE YASAL ZEMİN: KOMİSYON TOPLANIYOR

Öte yandan Meclis'te Milli Dayanışma, Demokrasi ve Kardeşlik Komisyonu'nda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sunum yapacak.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un sürece dair atılacak yasal adım noktasında komisyonun önerilerini de dinlemesi bekleniyor.

Komisyon çalışmalarını tamamlamadan, MİT Başkanı İbrahim Kalın da komisyona gelerek sahadaki son durum hakkında bilgi vermesi yine beklentiler arasında.



"KARDEŞLİĞİN EGEMEN OLDUĞU TÜRKİYE'Yİ İNŞA EDELİM"

Erdoğan, Körfez turu sonrası DEM Parti kabulüne ilişkin "Terörsüz Türkiye'nin sadece bize değil, tüm Türkiye'ye faydası var. Lazıyla, Türküyle, Kürdüyle, hepimize, 86 milyonun tamamına faydası var. Bir an önce barışın, huzurun ve kardeşliğin egemen olduğu Türkiye'yi inşa ve ihya edelim. Bunu başaralım" demişti.



3. KABUL OLACAK

DEM Parti heyeti ilk kez 10 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Erdoğan tarafından kabul edilmişti.

O görüşmede, Pervin Buldan'a dönemin TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder eşlik etmişti.

İkinci buluşma ise 7 Temmuz'da gerçekleşmiş, görüşmede Pervin Buldan ve Mithat Sancar yeniden yer almıştı.

Görüşmelere AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da katılmıştı.




TEMASIN ARKA PLANI

Kabulün perde arkasına ilişkin önemli ayrıntıları A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

Yeşiltaş, "Pervin Buldan ve Mithat Sancar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelecek. Bu buluşmanın, terörsüz Türkiye sürecine yeni bir ivme kazandırması bekleniyor. DEM Parti kaynakları, süreçte herhangi bir aksama olmadığını, aksine kararlılıkla devam ettiğini vurguluyor." ifadelerini kullandı.

Yeşiltaş ayrıca, Meclis'teki "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu"nun çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindiğini, önümüzdeki haftalarda MİT Başkanı İbrahim Kalın, İçişleri Bakanı ve ilgili diğer bakanların da komisyon toplantılarına katılarak kapsamlı bir değerlendirme yapacağını belirtti.

İMRALI'YA ZİYARET MESELESİ

Komisyonun gündeminde dikkat çeken bir konu da İmralı ziyareti... DEM Parti'nin, komisyon bünyesinde oluşturulacak bir heyetin İmralı'ya giderek süreci yerinde değerlendirmesi yönünde bir talepte bulunduğu öğrenildi. Bu öneriye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de "sakınca yok" diyerek kapı araladığı ifade ediliyor.

Henüz somut bir adım atılmasa da, bu konunun önümüzdeki günlerde yeniden komisyon gündemine gelmesi ve Beştepe'deki görüşmede de ele alınması bekleniyor.

PKK elebaşı Abdullah Öcalan kafa karıştırdı... Kandil ağzıyla umut hakkı çıkışı: Devletin bu bagajı kaldırması lazımPKK elebaşı Abdullah Öcalan kafa karıştırdı... Kandil ağzıyla umut hakkı çıkışı: Devletin bu bagajı kaldırması lazım

Türk Telekom
İdefix
