Başkan Erdoğan DEM Heyeti'ni Külliye'de kabul edecek! PKK'nın çekilme kararı ve atılacak adımlar masada: Komisyon İmralı'ya gidecek mi?

Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir eşik daha aşıldı. Sürecin akamete uğramadan nihai hedefe ulaşması için çalışmalar kuyumcu titizliğiyle sürüyor.
26 Ekim 2025 günü terör örgütü PKK, "12. Kongre Kararları" çerçevesinde Türkiye'deki tüm güçlerini geri çektiğini, sınır hattındaki alanları boşaltacaklarını duyurdu.
ANKARA NET: SİLAH BIRAKMA TÜM UZANTILARI KAPSIYOR
PKK'nın "çekilme" hamlesini "Terörsüz Türkiye terörsüz bölge" yol haritasındaki ilerlemenin somut sonucu olarak değerlendirilirken Ankara, PKK'nın tüm uzantılarının silah bırakması konusunda net.
Sürece dair gelişmelerin peşi sıra yaşandığı şu günlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik bir kabul gerçekleştirilecek.
İMRALI HEYETİNİ KÜLLİYE'DE KABUL EDECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün DEM Parti İmralı Heyeti'nden Van Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı Beştepe'de kabul edecek.
Görüşmenin saat 17.30'da olması bekleniyor.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE'YE YASAL ZEMİN: KOMİSYON TOPLANIYOR
Öte yandan Meclis'te Milli Dayanışma, Demokrasi ve Kardeşlik Komisyonu'nda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sunum yapacak.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un sürece dair atılacak yasal adım noktasında komisyonun önerilerini de dinlemesi bekleniyor.
Komisyon çalışmalarını tamamlamadan, MİT Başkanı İbrahim Kalın da komisyona gelerek sahadaki son durum hakkında bilgi vermesi yine beklentiler arasında.
"KARDEŞLİĞİN EGEMEN OLDUĞU TÜRKİYE'Yİ İNŞA EDELİM"
Erdoğan, Körfez turu sonrası DEM Parti kabulüne ilişkin "Terörsüz Türkiye'nin sadece bize değil, tüm Türkiye'ye faydası var. Lazıyla, Türküyle, Kürdüyle, hepimize, 86 milyonun tamamına faydası var. Bir an önce barışın, huzurun ve kardeşliğin egemen olduğu Türkiye'yi inşa ve ihya edelim. Bunu başaralım" demişti.