Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası! Başsavcılığa suç duyurusu

Aydın, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 5 Kasım 2025 tarihinde Ümraniye'de düzenlenen mitingte yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır" dedi.