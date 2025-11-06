Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası! Başsavcılığa suç duyurusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası açtı.
Konuya ilişkin Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'dan açıklama geldi. Başkan Erdoğan Özgür Özel'e 500 Bin TL tutarında tazminat davası açtı
Aydın, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 5 Kasım 2025 tarihinde Ümraniye'de düzenlenen mitingte yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır" dedi.
Konuya ilişkin Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'dan açıklama geldi. Başkan Erdoğan Özgür Özel'e 500 Bin TL tutarında tazminat davası açtı
Aydın, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 5 Kasım 2025 tarihinde Ümraniye'de düzenlenen mitingte yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır" dedi.
BAŞSAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU
Öte yandan Özgür Özel hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında "Cumhurbaşkanına Hakaret" ve "Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret" suçlarından resen soruşturma başlatmıştı.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN REZİL SÖZLER
Özgür Özel, partisinin Ümraniye mitinginde Başkan Erdoğan'a hitaben "Bundan sonra etrafındakine, talimat verdiğine, bizimle uğraşan itine, köpeğine sahip çık" diyerek büyük bir skandala imza atmıştı.
BAŞKAN ERDOĞAN: KARŞIMIZDA ZAVALLI BİR ŞAHIS VAR
Özel'in bu sözlerine yanıt veren Başkan Erdoğan, "Zihin fukara olunca akıl ukala olur, dilin de freni boşalırmış. Karşımızda zihni ile dili arasındaki bağ kopmuş ağzından çıkanı kulağı duymayan zavallı bir şahıs var. Biz az söyledik o çok anlasın" ifadelerini kullandı.