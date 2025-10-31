PODCAST CANLI YAYIN

Afganistan ve Pakistan ateşkeste uzlaştı: Yeni durak İstanbul!

Afganistan ve Pakistan, ateşkesin sürdürülmesi konusunda uzlaşmaya vardı. İki ülke, 6 Kasım’da İstanbul’da bir araya gelerek ateşkesin uygulanmasına dair ayrıntıları ele alacak. Görüşmelerin yeniden başlatılması kararını geçtiğimiz günlerde Pakistan Savunma Bakanı duyurmuştu.

GÖRÜŞMELERDEN ORTAK AÇIKLAMA

18-19 Ekim 2025'te Doha'da varılan ateşkesin pekiştirilmesi amacıyla, 25-30 Ekim 2025 tarihleri arasında İstanbul'da Türkiye, Katar, Afganistan ve Pakistan temsilcilerinin katılımıyla toplantılar gerçekleştirildi. ⁠Bu kapsamda, taraflar ateşkesin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı. ⁠Ateşkesin uygulanmasına dair ek esaslar, 6 Kasım 2025'te İstanbul'da yapılacak üst düzey toplantıda istişare edilerek karara bağlanacak. ⁠Barışın korunması ve ihlallerin cezalandırılmasını sağlayacak bir izleme ve doğrulama mekanizması kurulması konusunda anlaşmaya varıldı. ⁠Öte yandan, Türkiye ve Katar, her iki tarafın sürece yaptığı katkıları takdir ettiklerini belirterek, kalıcı barış ve istikrarın tesisine destek vermeyi sürdüreceklerini açıkladı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: "ARABULUCULAR, İKİ TARAFIN DA SÜRECE SAĞLADIĞI ETKİN KATKILARI TAKDİR ETMEKTEDİR"

Görüşmelere ilişkin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Görüşmelere ilişkin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Taraflar, ateşkesin devamı konusunda mutabık kalmışlardır. Ateşkesin uygulanmasına ilişkin ilave esaslar, İstanbul'da 6 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek bir üst düzey toplantıda istişare edilecek ve kararlaştırılacaktır. Taraflar, barışın sağlanmasını ve ihlal eden tarafa ceza uygulanmasını temin edecek bir izleme ve doğrulama mekanizması kurulması konusunda anlaşmaya varmışlardır. Türkiye ve Katar, arabulucular olarak, her iki tarafın da sürece sağladığı etkin katkıları takdir etmektedir ve kalıcı barış ile istikrarın tesisine yönelik çabaları desteklemeyi sürdürmeye hazırdır" denildi.

PAKİSTAN SAVUNMA BAKANI DUYURMUŞTU

Afganistan ve Pakistan, İstanbul'da sonuçsuz kalan barış görüşmelerini yeniden başlatma girişiminde bulunmuştu. Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif, Pakistan medyasına yaptığı açıklamada, Pakistan ve Afganistan'ın İstanbul'da barış görüşmelerine yeniden başlama kararı aldığını ifade etmişti. Kararın Katar ve Türkiye'nin talebi üzerine alındığını belirten Asif, gece ülkeye dönecek olan Pakistan heyetinden İstanbul'da kalmalarının istendiğini söylemişti.

İLK GÖRÜŞME DOHA'DA İKİNCİ TUR GÖRÜŞMELER İSTANBUL'DA YAPILMIŞTI

İki ülke arasında Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes görüşmeleri yapılmış, Türkiye ve Katar arabuluculuğunda 19 Ekim'de "kalıcı ateşkes" konusunda anlaşmaya varılmıştı. İki ülke, 19 Ekim'de varılan ateşkesin uzun vadeli bir mekanizmaya dönüştürülmesi amacıyla 25 Ekim'de İstanbul'da yeniden görüşmelere başlamış ancak görüşmelerden herhangi bir sonuç alınamamıştı.

