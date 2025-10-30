Türkiye ile Almanya arasındaki temaslarda ekonomi, göç ve bölgesel güvenlik başlıklarının yanı sıra Gazze gündemi damga vurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan , katil İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de yaşanan insanlık dramını hatırlatarak, "Bu mezalimin yeniden yaşanmaması için iki devletli çözümün gerekliliğini kendilerine aktardık. Yardımların kesintisiz ulaşması ve yeniden yapılanma sürecinde herkesin sorumluluk alması gerekiyor." dedi.

Merz ise bu soruya, "Federal hükümet İsrail'in kuruluşundan bu yana onun yanındadır. Ancak bu, İsrail'in her kararını desteklediğimiz anlamına gelmez." şeklinde yanıt verdi. Almanya Başbakanı ayrıca, "Gazze'de kalıcı barış umudu ilk kez belirdi. Türkiye'nin, Katar, Mısır ve ABD ile birlikte sürece yaptığı katkı çok değerlidir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Almanya'nın İsrail'e verdiği desteğe dikkat çekerek, "İsrail yaklaşık iki yıldır sistemli şekilde Gazze 'deki insanları öldürüyor. 20 binden fazlası çocuk, 60 binden fazla insan hayatını kaybetti. Şehirler yok edildi, milyonlar mülteci konumunda. Siz bu desteği neden sürdürüyorsunuz? Tarihin yanlış tarafında olduğunuzu düşünmüyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

BİLD'İN YORUMU: "KAMERALAR ÖNÜNDE HARARETLİ TARTIŞMA"

Erdoğan–Merz görüşmesi, Alman basınının önde gelen gazetesi Bild'in manşetine taşındı. Gazete, Ankara'daki ortak basın toplantısını "canlı kameralar önünde hararetli bir tartışma" olarak niteledi. Haberde, Erdoğan'ın konuşmasında "Gazze'de soykırım" ifadesini kullanmasının Merz'i rahatsız ettiği, bir Türk gazetecinin "Almanya tarihin yanlış tarafında mı?" sorusuyla ortamın gerildiği aktarıldı.

Bild, Erdoğan'ın "İsrail soykırım yapıyor" sözlerine yer verirken, Merz'in "İsrail'in meşru müdafaa hakkı vardır" yanıtını ön plana çıkardı. Gazete, "Şansölye Merz siyasi olarak Erdoğan'a bir adım bile yaklaşmadı" yorumunda bulundu.

Haberde ayrıca, Merz'in ziyaretinin temel gündeminin "göç, sınır dışı süreçleri ve Ukrayna savaşı" olduğu, Erdoğan'ın ise "Gazze'de barış ve insani yardımların sürekliliği" konusuna odaklandığı vurgulandı.