İsrail’in Google ve Amazon’la gizlice imza attı! 1.2 milyar dolarlık anlaşmada “göz kırpma mekanizması” ortaya çıktı

Google ve Amazon İsrail ile soykırım ortaklığı yapmaya devam ediyor. İki şirket 2021'de İsrail hükümetiyle Gazze'ye saldırılar sırasında kullanılan gelişmiş bulut bilişim ve yapay zeka hizmetleri sağlamak için 1,2 milyar dolarlık bir sözleşme imzalamıştı. Nimbus Projesi'nin detayları ortaya çıktı.

GİZLİ PAZARLIĞIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

+972 Magazine, Local Call ve The Guardian tarafından yürütülen bir soruşturma Google ve Amazon'un işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'de teknolojiyi nasıl kullanacağına dair olası yasal itirazları engellemek için anlaşmaya eklediği olağan dışı "şartları" kabul ettiğini ortaya koyuyor.

İSRAİL İKİ TALEP DAYATTI

The Guardian'ın ele geçirdiği sızırılmış İsrail Maliye Bakanlığı belgeleri ve müzakerelere aşina kaynaklar, İsrail'in teknoloji devlerine anlaşmanın bir parçası olarak dayattığı iki katı talebi ortaya koyuyor:

Birincisi, Google ve Amazon'un, İsrail'in ürünlerini nasıl kullandığına dair herhangi bir kısıtlama getirmesini yasaklıyor. (Bu kullanım hizmet şartlarını ihlal etse bile.)