PODCAST CANLI YAYIN

İsrail’in Google ve Amazon’la gizlice imza attı! 1.2 milyar dolarlık anlaşmada “göz kırpma mekanizması” ortaya çıktı

Google ve Amazon’un İsrail’le yaptığı 1,2 milyar dolarlık anlaşmadan “gizli göz kırpma mekanizması” çıktı. Mahkeme verileri isterse, teknoloji devleri yasaları çiğneyip Tel Aviv’e sinyal gönderiyor. 2021’de Google ve Amazon, Gazze’ye yönelik saldırılarda kullanılan gelişmiş bulut bilişim ve yapay zeka hizmetlerini sağlamak amacıyla İsrail hükümetiyle 1,2 milyar dolarlık bir sözleşme imzalamıştı. Nimbus Projesi’nin gizli detayları gün yüzüne çıktı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İsrail’in Google ve Amazon’la gizlice imza attı! 1.2 milyar dolarlık anlaşmada “göz kırpma mekanizması” ortaya çıktı

Google ve Amazon İsrail ile soykırım ortaklığı yapmaya devam ediyor. İki şirket 2021'de İsrail hükümetiyle Gazze'ye saldırılar sırasında kullanılan gelişmiş bulut bilişim ve yapay zeka hizmetleri sağlamak için 1,2 milyar dolarlık bir sözleşme imzalamıştı. Nimbus Projesi'nin detayları ortaya çıktı.

Nimbus Projesi, Görsel Takvim.com.tr tarafından yapay zeka ile oluşturulmuşturNimbus Projesi, Görsel Takvim.com.tr tarafından yapay zeka ile oluşturulmuştur

GİZLİ PAZARLIĞIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

+972 Magazine, Local Call ve The Guardian tarafından yürütülen bir soruşturma Google ve Amazon'un işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'de teknolojiyi nasıl kullanacağına dair olası yasal itirazları engellemek için anlaşmaya eklediği olağan dışı "şartları" kabul ettiğini ortaya koyuyor.

İSRAİL İKİ TALEP DAYATTI

The Guardian'ın ele geçirdiği sızırılmış İsrail Maliye Bakanlığı belgeleri ve müzakerelere aşina kaynaklar, İsrail'in teknoloji devlerine anlaşmanın bir parçası olarak dayattığı iki katı talebi ortaya koyuyor:

Birincisi, Google ve Amazon'un, İsrail'in ürünlerini nasıl kullandığına dair herhangi bir kısıtlama getirmesini yasaklıyor. (Bu kullanım hizmet şartlarını ihlal etse bile.)

Netanyahu, Takvim Fotoğraf ArşiviNetanyahu, Takvim Fotoğraf Arşivi

"İSRAİL HER ŞEYİ BİLMEK İSTİYOR"

İkincisi ise şirketlerin gizli bir şekilde İsrail'e haber vermesini zorunlu kılıyor. Eğer yabancı bir mahkeme, bu şirketlerden İsrail'in bulut platformlarında depolanan verilerini teslim etmelerini isterse, bu yükümlülükleri gizlice İsrail'e bildirerek yasal zorunlulukları fiilen atlatmalarını sağlıyor.

7 YIL SIZINTI

Başlangıçta yedi yıl sürecek ve uzatılma olasılığı bulunan Project Nimbus, İsrail'in devlet kurumlarına, güvenlik servislerine ve askeri birimlerine ait büyük miktarda veriyi iki şirketin bulut sunucularına (Amazon Web Services ve Google Cloud Platform) aktarmasını sağlamak için tasarlanmıştı.

Nimbus Projesi, Görsel Takvim.com.tr tarafından yapay zeka ile oluşturulmuşturNimbus Projesi, Görsel Takvim.com.tr tarafından yapay zeka ile oluşturulmuştur

ÜLKELERİN POLİS, SAVCILIK VERİLERİNİ BİLE İSTİYOR

Yetkililerin özellikle endişelendiği olasılıklardan biri, şirketlerin faaliyet gösterdikleri ülkelerdeki bir mahkeme tarafından İsrail'in bulut sistemlerinde depolanan verileri polis, savcılık ya da güvenlik kurumlarına teslim etmeye zorlanmasıydı. Bu durum, örneğin İsrail'in Google veya Amazon teknolojilerini Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerinde kullandığı ortaya çıkarsa yaşanabilirdi.

ABD'deki CLOUD Yasası (2018), Amerikan kolluk kuvvetlerine, veriler yurtdışında tutulsa bile ABD merkezli bulut sağlayıcılarından bu verileri talep etme hakkı tanıyor. Avrupa Birliği'nde ise şirketlerin küresel tedarik zincirlerinde insan hakları ihlallerini tespit edip önlemeleri gerekiyor; bu yükümlülükler yerine getirilmezse mahkemeler devreye girebiliyor.

Nimbus Projesi, Görsel Takvim.com.tr tarafından yapay zeka ile oluşturulmuşturNimbus Projesi, Görsel Takvim.com.tr tarafından yapay zeka ile oluşturulmuştur

TEL AVİV ÖZEL MADDE EKLETTİ

Ancak bu tür durumlarda, mahkemeler genellikle şirketlerin müşterilerini bilgilendirmesini yasaklayan gizlilik hükümleri uyguluyor. İsrail, bu zafiyeti ortadan kaldırmak için sözleşmeye özel bir madde ekletti. Buna göre, Google veya Amazon yasal olarak İsrail'e haber veremeyecekleri bir durumda verilerini paylaşmak zorunda kalırsa, gizli bir uyarı sistemiyle İsrail'i bilgilendireceklerdi.

The Guardian'ın haberine göre bu gizli uyarı, "göz kırpma mekanizması" olarak adlandırılan bir yöntemle yapılıyor. Sözleşmede "özel tazminat" şeklinde geçen bu sistemde, şirketlerin İsrail hükümetine, ilgili ülkenin uluslararası telefon koduna göre belirlenen tutarda sembolik bir ödeme yapması gerekiyor.

ŞEKEL ŞEKEL ANLAŞMA

Örneğin, eğer veri talebi ABD'den (+1) gelmişse şirket 1.000 İsrail şekeli (NIS), İtalya'dan (+39) gelmişse 3.900 şekel gönderiyor. Bu ödemenin, verilerin aktarılmasından itibaren 24 saat içinde yapılması şart koşuluyor.

Eğer Google veya Amazon, mahkemenin getirdiği gizlilik emrinin (gag order) hangi ülkenin verileri aldığına dair en ufak bir sinyal verilmesini bile yasakladığı sonucuna varırsa, devreye bir "yedek plan" giriyor: Bu durumda şirketler İsrail hükümetine 100.000 şekel (yaklaşık 30.000 dolar) ödemek zorunda kalıyor.

Google’dan İsrail’e siber destek: Nimbus Projesi’nden sonra sırada Wiz var! 25 milyar dolarlık rekorGoogle’dan İsrail’e siber destek: Nimbus Projesi’nden sonra sırada Wiz var! 25 milyar dolarlık rekor

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Casusluk "Eko"sistemi çözülüyor! 'İstanbul Senin' soruşturmasında ikisi daire başkanı 4 yeni gözaltı: Verileri Almanya ve ABD'ye sızdırdılar
TBMM'de "Terörsüz Türkiye" gündemi! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sunum yapacak
Türk Telekom
Zorbay Küçük bahis hesabı olmadığına dair suç duyurusunda bulundu
CHP'de Muhittin Böcek bombası! İtirafçı mı olacak?
Eski tip ehliyet için son saatler! Tarihi kaçıran 7 bin 438 TL ödeyecek! İşte yenileme işlemleri ve gerekli belgeler
İdefix
Başkan Erdoğan Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'i kabul edecek
Önce Savaş Bakanlığı dedi sonra Pentagon'a talimatı verdi! Trump nükleer fitili ateşledi: Zamanlamaya dikkat
TORBA YASAYLA EMEKLİYE YENİ HESAP: SSK BAĞ-KUR'a primde 9 kat uygulaması, maaş zammı, borçlanmada asgari ücret etkisi yolda!
CHP'nin gölge kabinesinden MI6 çıktı! İngiliz istihbaratı planladı... İmamoğlu ve Özel şaibeli kurultay sonrası uyguladı
İtirafçı olmuştu! Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasalarından Adem Soytekin yeniden tutuklandı... İşte sebebi!
İkinci dönemde ilk kez! Trump ve Şi Güney Kore'de buluştu vergiler düştü
Başkan Erdoğan DEM Heyeti'ni Külliye'de kabul edecek! PKK'nın çekilme kararı ve atılacak adımlar masada: Komisyon İmralı'ya gidecek mi?
CHP'li İBB'deki vurguncuların sığınağı İngiltere! Merthan Açıl 50 milyona ev aldı
Gebze'de bir bina çöktü! Dilara Bilir enkazdan sağ olarak çıkarıldı | Baba ve annenin cansız bedenine ulaşıldı!
İstanbul'da pastırma yazı etkisi: 10 günlük yağışsız periyot başlıyor! Bahar havasıyla birlikte sıcaklık 20 dereceye çıkacak
Bağ-Kur'luya hesaplı emeklilik! Kimler yararlanıyor?
"Kuruluş Orhan" ilk bölümüyle geceye damga vurdu! Orhan Bey Flavius’un kardeşi Octavius’u öldürüyor
Geleceğin yıldızı Galatasaray'a! Transferde dev hamle