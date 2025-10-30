İsrail’in Google ve Amazon’la gizlice imza attı! 1.2 milyar dolarlık anlaşmada “göz kırpma mekanizması” ortaya çıktı

Google ve Amazon İsrail ile soykırım ortaklığı yapmaya devam ediyor. İki şirket 2021'de İsrail hükümetiyle Gazze'ye saldırılar sırasında kullanılan gelişmiş bulut bilişim ve yapay zeka hizmetleri sağlamak için 1,2 milyar dolarlık bir sözleşme imzalamıştı. Nimbus Projesi'nin detayları ortaya çıktı.
GİZLİ PAZARLIĞIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
+972 Magazine, Local Call ve The Guardian tarafından yürütülen bir soruşturma Google ve Amazon'un işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'de teknolojiyi nasıl kullanacağına dair olası yasal itirazları engellemek için anlaşmaya eklediği olağan dışı "şartları" kabul ettiğini ortaya koyuyor.
İSRAİL İKİ TALEP DAYATTI
The Guardian'ın ele geçirdiği sızırılmış İsrail Maliye Bakanlığı belgeleri ve müzakerelere aşina kaynaklar, İsrail'in teknoloji devlerine anlaşmanın bir parçası olarak dayattığı iki katı talebi ortaya koyuyor:
Birincisi, Google ve Amazon'un, İsrail'in ürünlerini nasıl kullandığına dair herhangi bir kısıtlama getirmesini yasaklıyor. (Bu kullanım hizmet şartlarını ihlal etse bile.)
"İSRAİL HER ŞEYİ BİLMEK İSTİYOR"
İkincisi ise şirketlerin gizli bir şekilde İsrail'e haber vermesini zorunlu kılıyor. Eğer yabancı bir mahkeme, bu şirketlerden İsrail'in bulut platformlarında depolanan verilerini teslim etmelerini isterse, bu yükümlülükleri gizlice İsrail'e bildirerek yasal zorunlulukları fiilen atlatmalarını sağlıyor.
7 YIL SIZINTI
Başlangıçta yedi yıl sürecek ve uzatılma olasılığı bulunan Project Nimbus, İsrail'in devlet kurumlarına, güvenlik servislerine ve askeri birimlerine ait büyük miktarda veriyi iki şirketin bulut sunucularına (Amazon Web Services ve Google Cloud Platform) aktarmasını sağlamak için tasarlanmıştı.