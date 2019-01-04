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Quaresma: Takım bulursam giderim

’ın yıldızı Quaresma yönetime, “Takım bulursam giderim” mesajını verdi. Yönetim Q7 i arayışlara başladı.

Takım bulursam giderim
Beşiktaş'ta kampının kadrosuna son anda dahil edilen Quaresma'nın kampa gitmeden önce yönetimle görüştüğü ortaya çıktı. Portekizli yıldızın, "İzniniz olursa beni kampa götürmeyin. görüşmesi yapayım. Eğer takım bulursam giderim. Olmazsa devam ederim" dediği öğrenildi. Ancak Şenol Güneş'in bunu kabul etmediği ve takıma katılmasını istediği belirlendi. 35 yaşındaki futbolcunun eski kulübü Porto ile birlikte Çin ve Arap takımlarından gelen teklifleri incelediği öne sürüldü. Yönetim yıldız oyuncu i yapılan teklifleri değerlendirecek.

QUARESMA İLE İPLER KOPACAK
na getirilen Quaresma'ya kulüp arayan yöneticiler gelen teklifleri değerlendirip bu oyuncu için son kararını verecek.

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