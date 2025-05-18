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Kurban Bayramı öncesi milyonları ilgilendiriyor! İşte emekli ikramiye ödeme takvimi...

Kurban Bayramı öncesi milyonların gözü kulağı bayram ikramiyelerine çevrilmişken, Ankara kulislerinden sızan bilgilere göre, emekli ikramiyeleri için ödeme takvimi ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :18 Mayıs 2025 , 18:06 Güncelleme Tarihi :18 Mayıs 2025 , 18:06
Kurban Bayramı öncesi milyonları ilgilendiriyor! İşte emekli ikramiye ödeme takvimi...

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan kulis bilgilerine göre, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiyeleri için tarih netleşti.

Kurban Bayramı öncesi milyonları ilgilendiriyor! İşte emekli ikramiye ödeme takvimi...

💰 2025 BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Bu yıl da emeklilere yılda iki kez verilen bayram ikramiyeleri 4 bin TL olarak açıklandı. Ramazan Bayramı'nda ödenen ikramiyenin ardından, Kurban Bayramı için de aynı tutar geçerli olacak. Her emekli 4 bin lira ikramiye alacak.

Kurban Bayramı öncesi milyonları ilgilendiriyor! İşte emekli ikramiye ödeme takvimi...

🗓️ HANGİ EMEKLİLERE NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaşı ödemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamına göre farklı tarihlerde yapılabiliyor. Ancak bayram ikramiyeleri, tüm emekli gruplarını kapsayacak şekilde, 2-5 Haziran tarihleri arasında tek seferde yatırılacak. Ödemelerin SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için eş zamanlı olarak tamamlanması planlanıyor.

Kurban Bayramı öncesi milyonları ilgilendiriyor! İşte emekli ikramiye ödeme takvimi...

👥 KİMLER İKRAMİYE ALACAK?

Sadece emekliler değil, çeşitli sosyal yardım gruplarına mensup kişiler de ikramiyeden yararlanabilecek:

  • SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri

  • Dul ve yetim aylığı alanlar

  • 65 yaş üstü yaşlılık maaşı alanlar

Kurban Bayramı öncesi milyonları ilgilendiriyor! İşte emekli ikramiye ödeme takvimi...

  • Malullük aylığı alanlar

  • İş kazası sonrası sürekli iş göremezlik geliri alanlar

  • Şehit yakınları ve muharip gaziler

  • Terörden zarar gören siviller

  • Güvenlik korucuları ve şampiyon sporcular

Kurban Bayramı öncesi milyonları ilgilendiriyor! İşte emekli ikramiye ödeme takvimi...

🔢 DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLAR NE KADAR İKRAMİYE ALACAK?

Bu gruptaki ödemeler, hak sahiplerinin aldıkları maaş oranına göre değişiklik gösterecek:

  • %75 oranında aylık alanlara 3.000 TL

  • %50 oranında aylık alanlara 2.000 TL

  • %25 oranında aylık alanlara ise 1.000 TL ikramiye yatırılacak.

Kurban Bayramı öncesi milyonları ilgilendiriyor! İşte emekli ikramiye ödeme takvimi...

📣 RESMİ DUYURU BEKLENİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak resmi açıklama ile ödeme takviminin kesinleşmesi bekleniyor. Ancak mevcut bilgiler ışığında, ödemelerin yukarıda belirtilen tarihlerde yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fotoğraflar: AA