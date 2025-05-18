Kurban Bayramı öncesi milyonları ilgilendiriyor! İşte emekli ikramiye ödeme takvimi...

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan kulis bilgilerine göre, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiyeleri için tarih netleşti.

💰 2025 BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR? Bu yıl da emeklilere yılda iki kez verilen bayram ikramiyeleri 4 bin TL olarak açıklandı. Ramazan Bayramı'nda ödenen ikramiyenin ardından, Kurban Bayramı için de aynı tutar geçerli olacak. Her emekli 4 bin lira ikramiye alacak.

🗓️ HANGİ EMEKLİLERE NE ZAMAN YATACAK? Emekli maaşı ödemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamına göre farklı tarihlerde yapılabiliyor. Ancak bayram ikramiyeleri, tüm emekli gruplarını kapsayacak şekilde, 2-5 Haziran tarihleri arasında tek seferde yatırılacak. Ödemelerin SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için eş zamanlı olarak tamamlanması planlanıyor.

👥 KİMLER İKRAMİYE ALACAK? Sadece emekliler değil, çeşitli sosyal yardım gruplarına mensup kişiler de ikramiyeden yararlanabilecek: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri

Dul ve yetim aylığı alanlar

65 yaş üstü yaşlılık maaşı alanlar