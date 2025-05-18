Kurban Bayramı öncesi milyonları ilgilendiriyor! İşte emekli ikramiye ödeme takvimi...

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan kulis bilgilerine göre, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiyeleri için tarih netleşti.
Bu yıl da emeklilere yılda iki kez verilen bayram ikramiyeleri 4 bin TL olarak açıklandı. Ramazan Bayramı'nda ödenen ikramiyenin ardından, Kurban Bayramı için de aynı tutar geçerli olacak. Her emekli 4 bin lira ikramiye alacak.
Emekli maaşı ödemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamına göre farklı tarihlerde yapılabiliyor. Ancak bayram ikramiyeleri, tüm emekli gruplarını kapsayacak şekilde, 2-5 Haziran tarihleri arasında tek seferde yatırılacak. Ödemelerin SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için eş zamanlı olarak tamamlanması planlanıyor.
Sadece emekliler değil, çeşitli sosyal yardım gruplarına mensup kişiler de ikramiyeden yararlanabilecek:
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri
Dul ve yetim aylığı alanlar
65 yaş üstü yaşlılık maaşı alanlar
Bu gruptaki ödemeler, hak sahiplerinin aldıkları maaş oranına göre değişiklik gösterecek:
%75 oranında aylık alanlara 3.000 TL
%50 oranında aylık alanlara 2.000 TL
%25 oranında aylık alanlara ise 1.000 TL ikramiye yatırılacak.