A101’e bu hafta gelenlere inanamayacaksınız! 22 Mayıs 2025 Aldın Aldın kataloğu yayınlandı

A101'in 22 Mayıs 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Yeni haftada müşterilerin karşısına sürprizlerle çıkan market zinciri, bu kez çekme karavan ve 475.000 TL'lik tiny house ile dikkatleri üzerine çekti. Katalogda ayrıca otomatik kedi tuvaleti, mama kabı, elektrikli vidalama seti ve daha birçok evcil hayvan ürünü de indirimli fiyatlarla sunuluyor.