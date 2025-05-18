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A101'e bu hafta gelenlere inanamayacaksınız! 22 Mayıs 2025 Aldın Aldın kataloğu yayınlandı

A101 marketler zinciri, 22 Mayıs Perşembe günü geçerli olacak yeni Aldın Aldın kataloğunu yayımladı. Bu haftaki broşürde yer alan çekme karavan ve tiny house gibi dikkat çeken büyük ürünler, tüketicilerin ilgisini şimdiden üzerine çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Mayıs 2025 , 17:10 Güncelleme Tarihi :18 Mayıs 2025 , 17:25
A101’e bu hafta gelenlere inanamayacaksınız! 22 Mayıs 2025 Aldın Aldın kataloğu yayınlandı

A101'in 22 Mayıs 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Yeni haftada müşterilerin karşısına sürprizlerle çıkan market zinciri, bu kez çekme karavan ve 475.000 TL'lik tiny house ile dikkatleri üzerine çekti. Katalogda ayrıca otomatik kedi tuvaleti, mama kabı, elektrikli vidalama seti ve daha birçok evcil hayvan ürünü de indirimli fiyatlarla sunuluyor.

A101’e bu hafta gelenlere inanamayacaksınız! 22 Mayıs 2025 Aldın Aldın kataloğu yayınlandı

🧀 Süt ve Süt Ürünleri

  • 🧈 Sek Tereyağı 1 Kg – 395 TL

  • 🧀 Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 1 Kg – 239 TL

A101’e bu hafta gelenlere inanamayacaksınız! 22 Mayıs 2025 Aldın Aldın kataloğu yayınlandı

  • 🥣 Birşah Homojenize Yoğurt 3 Kg – 107,50 TL

  • 🧀 Sütaş Tam Yağlı Beyaz Peynir 700 gr – 149 TL

  • 🥛 Birşah Yarım Yağlı Süt 1 Litre – 22,50 TL

  • 🧀 Yörsan Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 Kg – 149 TL

A101’e bu hafta gelenlere inanamayacaksınız! 22 Mayıs 2025 Aldın Aldın kataloğu yayınlandı

🛢️ Yağlar ve Soslar

  • 🌻 Komili Ayçiçek Yağı 5 Litre – 349,50 TL

  • 🍅 Öncü Domates Salçası 1650 gr – 116,90 TL

A101’e bu hafta gelenlere inanamayacaksınız! 22 Mayıs 2025 Aldın Aldın kataloğu yayınlandı

🥟 Hazır Gıdalar & Şarküteri

  • 🥟 Kaşık-La Dana Etli Kayseri Mantısı 500 gr – 100 TL

  • 🌭 Namet Dana Mangal Sucuk 350 gr – 199 TL

  • 🌭 Beşler Piliç Kokteyl Sosis 280 gr – 45 TL

A101’e bu hafta gelenlere inanamayacaksınız! 22 Mayıs 2025 Aldın Aldın kataloğu yayınlandı

  • 🍗 Piliç Nugget 300 gr – 37,50 TL

  • 🍖 Namet Hindi Füme 110 gr – 37,50 TL

A101’e bu hafta gelenlere inanamayacaksınız! 22 Mayıs 2025 Aldın Aldın kataloğu yayınlandı

🍯 Tatlı & Atıştırmalık

  • 🍯 Balparmak Balkovan Çıt Kapak Çiçek Balı 600 gr – 205 TL

  • 🍬 Seyidoğlu Yaz Helvası 350 gr – 55 TL

  • 🍫 Oylum Gofret 450 gr – 40 TL

A101’e bu hafta gelenlere inanamayacaksınız! 22 Mayıs 2025 Aldın Aldın kataloğu yayınlandı

🍵 Çay & Kahvaltılık

  • 🫖 Altınbaşak Klasik Kolay Demlik Poşet Çay 40'lı – 69,90 TL

A101’e bu hafta gelenlere inanamayacaksınız! 22 Mayıs 2025 Aldın Aldın kataloğu yayınlandı

🧼 Temizlik Ürünleri

  • 🧽 Vanish Kosla Leke Çıkarıcı 1 Litre – 120 TL

  • 🧴 Vione Fırçalı Yüz Temizleme Köpüğü 150 ml – 54,50 TL

  • 🚿 Axe Erkek Deodorant 150 ml – 114,50 TL

  • 🍽️ Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 2600 ml – 179 TL

  • 🧴 Cif Ultra Etkili Kir & Yağ Çözücü Sprey 1025 ml – 69,75 TL

A101’e bu hafta gelenlere inanamayacaksınız! 22 Mayıs 2025 Aldın Aldın kataloğu yayınlandı

  • 🧺 Bingo Toz Deterjan 10 Kg – 319 TL

  • 🧴 Bingo Oksijenli Çamaşır Suyu 750 ml – 39,90 TL

  • 💧 Finish Bulaşık Makinesi Tuzu 1,3 Kg – 70 TL

  • 🧼 Finish Bulaşık Makinesi Temizleyici 250 ml – 70 TL

  • Finish Bulaşık Makinesi Parlatıcı 250 ml – 70 TL

  • 🧼 Marc Çamaşır Makinesi Temizleyici 250 ml – 70 TL

A101’e bu hafta gelenlere inanamayacaksınız! 22 Mayıs 2025 Aldın Aldın kataloğu yayınlandı

Fotoğraflar: A101

A101’e bu hafta gelenlere inanamayacaksınız! 22 Mayıs 2025 Aldın Aldın kataloğu yayınlandı

Fotoğraflar: A101

A101’e bu hafta gelenlere inanamayacaksınız! 22 Mayıs 2025 Aldın Aldın kataloğu yayınlandı

Fotoğraflar: A101

A101’e bu hafta gelenlere inanamayacaksınız! 22 Mayıs 2025 Aldın Aldın kataloğu yayınlandı

Fotoğraflar: A101

A101’e bu hafta gelenlere inanamayacaksınız! 22 Mayıs 2025 Aldın Aldın kataloğu yayınlandı

Fotoğraflar: A101