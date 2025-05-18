A101’e bu hafta gelenlere inanamayacaksınız! 22 Mayıs 2025 Aldın Aldın kataloğu yayınlandı

A101'in 22 Mayıs 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Yeni haftada müşterilerin karşısına sürprizlerle çıkan market zinciri, bu kez çekme karavan ve 475.000 TL'lik tiny house ile dikkatleri üzerine çekti. Katalogda ayrıca otomatik kedi tuvaleti, mama kabı, elektrikli vidalama seti ve daha birçok evcil hayvan ürünü de indirimli fiyatlarla sunuluyor.
🥣 Birşah Homojenize Yoğurt 3 Kg – 107,50 TL
🧀 Sütaş Tam Yağlı Beyaz Peynir 700 gr – 149 TL
🥛 Birşah Yarım Yağlı Süt 1 Litre – 22,50 TL
🧀 Yörsan Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 Kg – 149 TL
🌻 Komili Ayçiçek Yağı 5 Litre – 349,50 TL
🍅 Öncü Domates Salçası 1650 gr – 116,90 TL
🍯 Balparmak Balkovan Çıt Kapak Çiçek Balı 600 gr – 205 TL
🍬 Seyidoğlu Yaz Helvası 350 gr – 55 TL
🍫 Oylum Gofret 450 gr – 40 TL
🧽 Vanish Kosla Leke Çıkarıcı 1 Litre – 120 TL
🧴 Vione Fırçalı Yüz Temizleme Köpüğü 150 ml – 54,50 TL
🚿 Axe Erkek Deodorant 150 ml – 114,50 TL
🍽️ Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 2600 ml – 179 TL
🧴 Cif Ultra Etkili Kir & Yağ Çözücü Sprey 1025 ml – 69,75 TL