Timsah sonunu getiremedi

Ligde üst sıraları zorlayan Bursaspor zirve hesapları yapan Yeni Malatya ile 1-1 berabere kaldı. Timsah ilk devrede üstün bir futbol sergilerken 45'te Umut Nayir'in golüyle devreyi 1-0 önde kapatmayı başardı.
PENALTI KAÇTI
Maçın 46. dakikasında Guilherme skora 1-1'lik denge getirdi. Bursa'da Aytaç Kara 90+6'da penaltıdan yararlanamadı.
PENALTI KAÇTI
Maçın 46. dakikasında Guilherme skora 1-1'lik denge getirdi. Bursa'da Aytaç Kara 90+6'da penaltıdan yararlanamadı.
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