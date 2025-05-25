City’nin yıldızı Fenerbahçe’ye! Transferde yer yerinden oynayacak

Ancak şu ana kadar yalnızca Diego Carlos için Brezilya'dan bazı kulüplerin ilgi gösterdiği öğrenildi. Lincoln Henrique, Miha Zajc ve Rodrigo Becao içinse henüz somut bir teklifin ulaşmadığı belirtildi.

Bunlara ek olarak, sözleşmeleri sona eren ve performanslarından memnun olunmayan Allan Saint-Maximin'in yanı sıra, Dusan Tadic, Filip Kostic, Edin Dzeko ve Bright Osayi-Samuel ile de sezon sonunda yolların ayrılması planlanıyor.

EN-NESYRI ÇILGINLIĞI Fenerbahçe'nin sezon başında 20 milyon Euro karşılığında Sevilla'dan transfer ettiği Youssef En-Nesyri için transfer iddiaları art arda gelmeye devam ediyor. Faslı golcü, sarı-lacivertli formayla gösterdiği etkileyici performansla Avrupa ve Orta Doğu kulüplerinin dikkatini çekti.

Daha önce Premier Lig takımları ve Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'ın radarında olduğu belirtilen En-Nesyri için bu kez La Liga'dan Villarreal ve Real Betis devreye girdi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, her iki kulüp de 27 yaşındaki futbolcunun oyun tarzını oldukça beğeniyor ve sezon sonu itibarıyla Fenerbahçe ile temasa geçmeye hazırlanıyor.