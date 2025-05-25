City’nin yıldızı Fenerbahçe’ye! Transferde yer yerinden oynayacak

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile başladığı sezonda Galatasaray'ı bir kez daha geçemedi ve ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.
Fenerbahçe, Jose Mourinho ile başladığı sezonda Galatasaray'ı bir kez daha geçemedi ve ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.
Portekizli çalıştırıcının takımda kalması üzerine hareket eden yönetim, teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda kadronun kalitesini üst seviyeye çıkararak gelecek sezon mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.
AYRILACAKLAR BELİRLEYİCİ ROL OYNAYACAK
Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemindeki en önemli konu, yabancı futbolcuların durumu. Eğer beklenen ayrılıklar yaşanırsa yerleri çok önemli futbolcularla doldurularak kalite çıtası yukarı çekilecek.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporuyla birlikte devam edilmeyecek, gönderilecek ve kiralık sözleşmesi bitecek isimlerin yanı sıra bonservisiyle satılacak futbolcuların işlemlerinin bitmesi gerekiyor.
Ayrıca hem ekonomik hem de kontenjan konusunda sorun yaşamak istemeyen yönetim, elini taşın altına koyarak şampiyonluk için tüm şartları zorlayacak.
TAKIMDA KALMASI İSTENİYOR
Fenerbahçe'de sezonun sona ermesiyle birlikte teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceği yeniden gündeme gelirken, kulüp başkanı Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım arasında yapılan kritik görüşmede bu konu da masaya yatırıldı.
Sabah gazetesinin haberine göre, Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın Altunizade'de yaptığı toplantıda, başkanlık seçimi sürecinin yanı sıra Portekizli teknik adam Mourinho'nun durumunun da ele alındığı belirtildi.
Geçtiğimiz seçim döneminde Jose Mourinho adını gündeme taşıyan ve bu konuda önemli rol oynayan Yıldırım'ın, görüşmede teknik direktör konusunda istikrardan yana tavır koyduğu ifade edildi. Aziz Yıldırım'ın, "İstikrar için Mourinho ile devam edilmesi doğru bir karar" diyerek mevcut yönetimin bu konudaki yaklaşımını desteklediği kaydedildi.
Ancak deneyimli futbol adamının, bazı uyarılarda da bulunduğu öğrenildi. Yıldırım'ın, "Elinizi hocanın üzerinden çekmeyin. Sürekli yanında olun, destek verin. Ama hata yaptığında da gerekeni yapmaktan çekinmeyin" ifadeleriyle Koç yönetimine mesaj verdiği belirtildi.
Öte yandan, Koç ve Yıldırım'ın ilerleyen günlerde tekrar bir araya gelerek hem seçim süreci hem de teknik kadro yapılanması konusunda temaslarını sürdürmeleri bekleniyor. Jose Mourinho'nun takımın başında kalıp kalmayacağına dair kesin kararın ise bu görüşmelerin ardından netleşeceği düşünülüyor.
7 FUTBOLCU YOLCU
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadro yapılanması hız kazandı. 2025-2026 sezonu için planlamalarını sürdüren sarı-lacivertli yönetim, yabancı oyuncu kontenjanında yer açmak amacıyla bazı futbolcularla yollarını ayırma kararı aldı.
Milliyet'in haberine göre, Fenerbahçe teknik heyetinin raporu doğrultusunda 7 yabancı futbolcu yeni sezon kadrosunda düşünülmüyor. Kiralık sözleşmeleri sona eren ve takıma geri dönen Lincoln Henrique, Miha Zajc ve Omar Fayed ile birlikte; sözleşmeleri devam etse de teknik heyetin planlarında yer almayan Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Diego Carlos için veda süreci başlatıldı.
Kulüp yönetimi, bu isimlerin menajerlerini İstanbul'a davet ederek sportif direktör Mario Branco ile birebir görüşmeler gerçekleştirmelerini talep etti.
Ancak şu ana kadar yalnızca Diego Carlos için Brezilya'dan bazı kulüplerin ilgi gösterdiği öğrenildi. Lincoln Henrique, Miha Zajc ve Rodrigo Becao içinse henüz somut bir teklifin ulaşmadığı belirtildi.
Bunlara ek olarak, sözleşmeleri sona eren ve performanslarından memnun olunmayan Allan Saint-Maximin'in yanı sıra, Dusan Tadic, Filip Kostic, Edin Dzeko ve Bright Osayi-Samuel ile de sezon sonunda yolların ayrılması planlanıyor.
EN-NESYRI ÇILGINLIĞI
Fenerbahçe'nin sezon başında 20 milyon Euro karşılığında Sevilla'dan transfer ettiği Youssef En-Nesyri için transfer iddiaları art arda gelmeye devam ediyor. Faslı golcü, sarı-lacivertli formayla gösterdiği etkileyici performansla Avrupa ve Orta Doğu kulüplerinin dikkatini çekti.
Daha önce Premier Lig takımları ve Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'ın radarında olduğu belirtilen En-Nesyri için bu kez La Liga'dan Villarreal ve Real Betis devreye girdi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, her iki kulüp de 27 yaşındaki futbolcunun oyun tarzını oldukça beğeniyor ve sezon sonu itibarıyla Fenerbahçe ile temasa geçmeye hazırlanıyor.
Yıl sonunda gerçekleşmesi beklenen görüşmelerde, oyuncunun bonservis bedeli başta olmak üzere tüm transfer şartlarının sorulacağı bildirildi.
Fenerbahçe cephesinde ise oyuncunun güncel piyasa değeri 24 milyon Euro olarak görünmesine karşın, yönetim 1.88 boyundaki yıldız santrfor için 35-40 milyon Euro arasında bir bonservis beklentisi içinde.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 50 resmi maçta görev yapan En-Nesyri, 28 gol ve 7 asistlik katkı sağlayarak takımının hücum hattında en önemli isimlerden biri oldu.
FİŞEK GİBİ KANAT LİSTEDE
Sarı lacivertli ekipte bu sezon istenen katkıyı sağlayamayan Allan Saint Maximin ile birlikte oyun temposu nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Dusan Tadic'in ardından sol kanat operasyonu gerçekleştirilecek.
İLK HEDEF GREALISH
Jose Mourinho'nun üzerinde durduğu ilk isim Jack Grealish. İngiliz yıldızın transferinde problem çıkması halinde çok fazla uzaklaşılmadan yine Manchester City'den hamle yapılacak.
ALTERNATİF DOKU
Fanatik'in haberine göre alternatifler arasında Jeremy Doku bulunuyor. Belçikalı futbolcunun takımdan ayrılma ihtimaline karşılık pusuya geçen Kanarya, 60 milyon euro bedelle transfer olan yıldız isim için teklifini yapacak.
Kariyerinde Anderlecht ve Rennes formaları da giyen Doku'nun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 50 milyon Euro.
Bu sezon Manchester City formasıyla 37 maçta 1912 dakika süre alan Doku, 6 gol, 9 asist kaydetti. 22 yaşındaki Belçikalı sol kanat, 1 maçta sarı kart gördü.