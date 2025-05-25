Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Samsunspor'u konuk ediyor.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Samsunspor'u konuk ediyor.
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Trabzonspor - Samsunspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Taha, Mendy, Vişça, Nwakaeme, Sikan, Msutafa, Zubkov, Folcarelli, Okay, Salih, Malheiro
SAMSUNSPOR:
TRABZONSPOR ÜSTÜN
1974-75 sezonunda Trabzonspor'un Süper Lig'e çıkmasıyla başlayan Karadeniz derbisinde bordo-mavililer, 53 maçta 30 galibiyet alarak Samsunspor'a karşı açık ara üstünlük kurdu. Kırmızı-beyazlılar 13 kez galip gelirken, 10 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Trabzonspor, bu maçlarda 95 gol atarken, Samsunspor 46 golle karşılık verdi.
FIRTINA AÇIK ARA FARKLA ÖNDE
Trabzon'da oynanan 26 maçın 21'ini kazanan Trabzonspor, sahasında Samsunspor'a karşı net bir üstünlük sağladı. Samsunspor 3 kez kazanırken, 2 maç berabere bitti. Bordo-mavililer, bu maçlarda 63 gol atarken, sadece 17 gol yedi.
SON 5 MAÇTA KAZANDI
Trabzonspor, Samsunspor'a karşı sahasında oynadığı son 5 lig maçından da galibiyetle ayrıldı. Fırtına 2-1, 3-0, 2-1, 4-0 ve 2-1'lik skorlarla 3 puanı alan taraf oldu.
SON RANDEVU SAMSUN'UN
İki takım arasında ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan mücadeleyi ise Samsunspor 2-1 kazanmıştı.