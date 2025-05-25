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Trabzonspor'un Samsunspor maçı ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Karadeniz derbisi heyecanı yaşanıyor. Trabzonspor ile Samsunspor, Papara Park'ta kozlarını paylaşıyor. Bordo mavililer evindeki son maçı kazanmak ve 3 puanla sahadan ayrılmak istiyor. Teknik diektör Fatih Tekke kararını verdi ve Fırtına'nın ilk 11'i belli oldu. Trabzonspor - Samsunspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :25 Mayıs 2025 , 17:46 Güncelleme Tarihi :25 Mayıs 2025 , 17:50
Trabzonspor’un Samsunspor maçı ilk 11’i belli oldu

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Samsunspor'u konuk ediyor.

CANLI TAKİP

Trabzonspor - Samsunspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Okay Yokuşlu (AA)Okay Yokuşlu (AA)

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Taha, Mendy, Vişça, Nwakaeme, Sikan, Msutafa, Zubkov, Folcarelli, Okay, Salih, Malheiro

SAMSUNSPOR:

Muhammed Cham (DHA)Muhammed Cham (DHA)

TRABZONSPOR ÜSTÜN

1974-75 sezonunda Trabzonspor'un Süper Lig'e çıkmasıyla başlayan Karadeniz derbisinde bordo-mavililer, 53 maçta 30 galibiyet alarak Samsunspor'a karşı açık ara üstünlük kurdu. Kırmızı-beyazlılar 13 kez galip gelirken, 10 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor, bu maçlarda 95 gol atarken, Samsunspor 46 golle karşılık verdi.

Cihan Çanak (İHA)Cihan Çanak (İHA)

FIRTINA AÇIK ARA FARKLA ÖNDE

Trabzon'da oynanan 26 maçın 21'ini kazanan Trabzonspor, sahasında Samsunspor'a karşı net bir üstünlük sağladı. Samsunspor 3 kez kazanırken, 2 maç berabere bitti. Bordo-mavililer, bu maçlarda 63 gol atarken, sadece 17 gol yedi.

John David Lundstram (DHA)John David Lundstram (DHA)

SON 5 MAÇTA KAZANDI

Trabzonspor, Samsunspor'a karşı sahasında oynadığı son 5 lig maçından da galibiyetle ayrıldı. Fırtına 2-1, 3-0, 2-1, 4-0 ve 2-1'lik skorlarla 3 puanı alan taraf oldu.

Edin Vişça (AA)Edin Vişça (AA)

SON RANDEVU SAMSUN'UN

İki takım arasında ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan mücadeleyi ise Samsunspor 2-1 kazanmıştı.

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