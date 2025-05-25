1974-75 sezonunda Trabzonspor 'un Süper Lig'e çıkmasıyla başlayan Karadeniz derbisinde bordo-mavililer, 53 maçta 30 galibiyet alarak Samsunspor 'a karşı açık ara üstünlük kurdu. Kırmızı-beyazlılar 13 kez galip gelirken, 10 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Cihan Çanak (İHA)

FIRTINA AÇIK ARA FARKLA ÖNDE

Trabzon'da oynanan 26 maçın 21'ini kazanan Trabzonspor, sahasında Samsunspor'a karşı net bir üstünlük sağladı. Samsunspor 3 kez kazanırken, 2 maç berabere bitti. Bordo-mavililer, bu maçlarda 63 gol atarken, sadece 17 gol yedi.