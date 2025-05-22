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Siyonistlerde Türkiye paniği! ABD ile Suriye konulu Çalışma Grubu'na “endişe verici” manşeti

Siyonistlerde Türkiye paniği devam ediyor. ABD ile Türkiye arasındaki Suriye konulu Çalışma Grubu toplantısının ardından İsraille ilgili haberler yayımlayan ABD merkezli JNS, toplantının “İsrail açısından potansiyel olarak endişe verici bir gelişme” olduğunu yazdı.

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Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025 , 13:57 Güncelleme Tarihi :22 Mayıs 2025 , 13:59
Siyonistlerde Türkiye paniği! ABD ile Suriye konulu Çalışma Grubu’na endişe verici manşeti

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Türkiye'nin Suriye'deki etkisi ve özellikle de ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu ziyaretinde Suriye'ye yönelik yaptırımları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la konuştuktan sonra kaldırdığını açıklamasının ardından İsrail'de Türkiye endişesi her geçen gün daha da artıyor.

Trump, Şara ve Selman Riyad'da Başkan Erdoğan'la telefon görüşmesi yaptı, İHATrump, Şara ve Selman Riyad'da Başkan Erdoğan'la telefon görüşmesi yaptı, İHA

YAHUDİ GAZETESİNDE TÜRKİYE ENDİŞESİ

Yahudi gazetesi JNS; ABD ile Türkiye'nin Suriye Çalışma Grubu toplantısının İsrail açısından potansiyel olarak endişe verici bir gelişme olduğunu yazdı.

"ABD-TÜRKİYE KARARLI"

ABD-Türkiye Suriye Çalışma Grubu toplantısının ardından yapılan ortak açıklamada, her iki tarafın da "Suriye'de istikrar ve güvenlik konusunda iş birliği ve koordinasyonu artırmaya kararlı" olduğu belirtilirken İsrail'i panik sardı.

Golan Tepeleri'nden Suriye'yi ilhak etmeyi amaçlayan İsrail her fırsatta Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın yükselişinden endişelerini dile getiriyor.

ABD TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİNİ SURİYE'YE ATADI

Dün Reuters ABD Başkanı Donald Trump' Türkiye Büyükelçisi olan Thomas Barrack'ı Suriye'ye özel temsilci olarak atayacağını duyurdu. Barrack'ın ataması, ABD'den Suriye'de ilhak planları yapan İsrail'e net bir mesaj olarak yorumlandı.

ABDden Suriyeye özel temsilci! Türkiye Büyükelçisi Thomas Barrack atanıyor: İsraile net mesajABDden Suriyeye özel temsilci! Türkiye Büyükelçisi Thomas Barrack atanıyor: İsraile net mesaj

RİYAD'DA DÖRTLÜ ZİRVE

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu seyahati İsrail'in Türkiye ve Suriye endişelerini had safhaya çıkardı. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da veliaht Prens Muhammed bin Selman, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara ile bir araya gelirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da telefonla katıldığı bir toplantı düzenledi.

Tel Aviv’de Riyad’da 4’lü zirve paniği! Trump-Şara fotoğrafı korkuttu: Başkan Erdoğan kazandı İsrail dışlandıTel Aviv’de Riyad’da 4’lü zirve paniği! Trump-Şara fotoğrafı korkuttu: Başkan Erdoğan kazandı İsrail dışlandı
Tel Aviv'de Riyad'da 4'lü zirve paniği! Trump-Şara fotoğrafı korkuttu: Başkan Erdoğan kazandı İsrail dışlandı

TRUMP: ERDOĞAN İSTEDİ YAPTIRIMLARI KALDIRDIM

Salı akşamı Suriye'ye yaptırımları kaldırdığını duyuran Trump, Başkan Erdoğan'la konuştuktan sonra bu kararı aldığını söylemişti. Trump dün yaptığı açıklamada da yaptırımları kaldırmadan önce Başkan Erdoğan'la konuştuğunu söyledi. Trump'ın sözleri ve dörtlü zirvenin ardından İsrail'de panik had safhaya ulaştı.

Suriye Çalışma Grubu toplantısında Türkiye ve ABD heyetlerinden ortak açıklamaSuriye Çalışma Grubu toplantısında Türkiye ve ABD heyetlerinden ortak açıklama

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