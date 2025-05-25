Lig tablosunda 34 maçta 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 yenilgiyle 59 puan toplayan Beşiktaş , dördüncü sırada yer alıyor. Konuk ekip Çaykur Rizespor ise 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 17 yenilgiyle topladığı 43 puanla 14. sırada bulunuyor. Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşma 1-1 sona ermişti.

Beşiktaş 'ta Ersin Destanoğlu, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile sarı kart ceza sınırında. Bu isimlerden herhangi biri kart görürse, son hafta oynanacak Sipay Bodrum FK maçında forma giyemeyecek. Sezonu kapatan Oxlade-Chamberlain ve uzun süredir sahalardan uzak kalan Bakhtiyor Zaynutdinov dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 5 maçta mağlubiyet yaşamadı. Bu süreçte Hatayspor'u 5-1, Fenerbahçe'yi 1-0, Adana Demirspor'u ise 4-1 mağlup etti. Göztepe ve Alanyaspor karşısında alınan 1-1'lik beraberliklerle bu seriyi sürdürdü. Beşiktaş bu sezon Tüpraş Stadı'nda oynadığı 23 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. İç sahada 48 gol atan siyah-beyazlılar, 29 gol yedi. Avrupa Ligi'nde İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile oynanması planlanan maç, Macaristan'da yapılmış ve Beşiktaş bu mücadeleyi 3-1 kaybetmişti.

Rafa Silva (İHA)

46. KEZ KARŞI KARŞILAR

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de bugüne kadar 45 kez karşılaştı. Bu maçların 29'unu Beşiktaş, 7'sini Rizespor kazandı. 9 maç ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş bu maçlarda toplam 92 gol atarken, Rizespor 44 kez fileleri havalandırdı. Siyah-beyazlılar, ligde Rizespor'a karşı son 23 maçını kaybetmedi. Bu seride 16 galibiyet ve 7 beraberlik elde etti. Beşiktaş, Rizespor'a karşı İstanbul'da oynadığı son 11 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi. Bu maçların 7'sini kazandı, 4'ü berabere bitti.

Beşiktaş'ın ev sahibi olduğu maçlarda Çaykur Rizespor karşısında 15 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 5 beraberlik bulunuyor. 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında stat inşaatı nedeniyle iç saha maçları farklı statlarda oynanmıştı.

İki takım arasındaki en farklı galibiyeti 2020-2021 sezonunda Beşiktaş 6-0'lık skorla elde etti. Rizespor ise 2001 yılında sahasında Beşiktaş'ı 5-1 mağlup ederek tarihi bir galibiyet almıştı. 2019 yılında Rize'de oynanan ve Beşiktaş'ın 7-2 kazandığı maç ise toplamda 9 golle rekabette en gollü karşılaşma olarak dikkat çekiyor.