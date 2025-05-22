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CHP'li İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında yeni operasyon: 7 şüpheli tutuklamaya sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li İBB'ye yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında Ağaç ve Peyzaj A.Ş. ihalelerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025 , 19:52 Güncelleme Tarihi :22 Mayıs 2025 , 19:52
CHP’li İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında yeni operasyon: 7 şüpheli tutuklamaya sevk edildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li İBB'ye yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında Ağaç ve Peyzaj A.Ş. ihalelerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne(İBB) yönelik olarak yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine 7 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından 'İhalyete fesat karıştırma' ve 'Rüşvet' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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