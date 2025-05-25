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AS Monaco Basket - Fenerbahçe Beko | CANLI

Ülkemizi THY EuroLeague'de temsil eden Fenerbahçe Beko, AS Monaco Basket ile finalde karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertli ekip daha önce mutlu sona ulaştığı bu organizasyonda ikinci şampiyonluğunu kazanmak ve 2018'den bu yana ilk kez yükseldiği finalde rakibini yenerek İstanbul'a kupayla dönmek amacında. Fenerbahçe Beko - AS Monaco Basket maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :25 Mayıs 2025 , 19:56 Güncelleme Tarihi :25 Mayıs 2025 , 20:20
AS Monaco Basket - Fenerbahçe Beko | CANLI

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Fenerbahçe, THY EuroLeague finali için AS Monaco Basket ile kozlarını paylaşıyor.

Devon Hall (AA)Devon Hall (AA)

CANLI TAKİP

1. ÇEYREK | AS MONACO BASKET - FENERBAHÇE BEKO: 20-16
2. ÇEYREK | AS MONACO BASKET - FENERBAHÇE BEKO:
3. ÇEYREK | AS MONACO BASKET - FENERBAHÇE BEKO:
4. ÇEYREK | AS MONACO BASKET - FENERBAHÇE BEKO:

Fenerbahçe Beko Panathinaikos AKTOR'u eleyerek finale yükseldi (AA)Fenerbahçe Beko Panathinaikos AKTOR'u eleyerek finale yükseldi (AA)

YUNAN TAKIMLARINI ELEDİLER

Dörtlü Final'in ilk maçlarında her iki takım da Yunan ekiplerini saf dışı bıraktı. Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR'u 82-76, Monaco ise normal sezonun lideri Olympiakos'u 78-68 yenerek final bileti aldı.

Fenerbahçe ikinci EuroLeague kupası için parkede (AA)Fenerbahçe ikinci EuroLeague kupası için parkede (AA)

4. KEZ FİNALDE

Başantrenör Saras Jasikevicius'un yönetimindeki sarı-lacivertliler, tarihindeki 4. final müsabakasına çıkıyor. Kupayı 2017'de İstanbul'daki Dörtlü Final'de müzesine götüren Fenerbahçe Beko, 8 yıl sonra ikinci Avrupa zaferini yaşamak istiyor. Avrupa Ligi'nde 7. kez Dörtlü Final tecrübesi yaşayan sarı-lacivertliler, 2017'nin dışında 2016 ve 2018'de de final oynadı. Fenerbahçe, 2016'de CSKA Moskova'ya, 2018'de ise Real Madrid'e kaybetmişti.

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