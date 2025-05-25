AS Monaco Basket - Fenerbahçe Beko | CANLI

Fenerbahçe, THY EuroLeague finali için AS Monaco Basket ile kozlarını paylaşıyor.
Fenerbahçe, THY EuroLeague finali için AS Monaco Basket ile kozlarını paylaşıyor.
CANLI TAKİP
1. ÇEYREK | AS MONACO BASKET - FENERBAHÇE BEKO: 20-16
2. ÇEYREK | AS MONACO BASKET - FENERBAHÇE BEKO:
3. ÇEYREK | AS MONACO BASKET - FENERBAHÇE BEKO:
4. ÇEYREK | AS MONACO BASKET - FENERBAHÇE BEKO:
YUNAN TAKIMLARINI ELEDİLER
Dörtlü Final'in ilk maçlarında her iki takım da Yunan ekiplerini saf dışı bıraktı. Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR'u 82-76, Monaco ise normal sezonun lideri Olympiakos'u 78-68 yenerek final bileti aldı.
4. KEZ FİNALDE
Başantrenör Saras Jasikevicius'un yönetimindeki sarı-lacivertliler, tarihindeki 4. final müsabakasına çıkıyor. Kupayı 2017'de İstanbul'daki Dörtlü Final'de müzesine götüren Fenerbahçe Beko, 8 yıl sonra ikinci Avrupa zaferini yaşamak istiyor. Avrupa Ligi'nde 7. kez Dörtlü Final tecrübesi yaşayan sarı-lacivertliler, 2017'nin dışında 2016 ve 2018'de de final oynadı. Fenerbahçe, 2016'de CSKA Moskova'ya, 2018'de ise Real Madrid'e kaybetmişti.