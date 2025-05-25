AS Monaco Basket - Fenerbahçe Beko | CANLI

Fenerbahçe, THY EuroLeague finali için AS Monaco Basket ile kozlarını paylaşıyor.

Fenerbahçe Beko Panathinaikos AKTOR'u eleyerek finale yükseldi (AA)

YUNAN TAKIMLARINI ELEDİLER

Dörtlü Final'in ilk maçlarında her iki takım da Yunan ekiplerini saf dışı bıraktı. Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR'u 82-76, Monaco ise normal sezonun lideri Olympiakos'u 78-68 yenerek final bileti aldı.