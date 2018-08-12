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Çubukluyu giydi

’nin yeni i , dün imzayı attı ve Çubuklu’yu sırtına geçirdi

Çubukluyu giydi
F.Bahçe'nin yeni i Islam , dün Sarı-Lacivertli kulüple 1 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Ülker Stadyumu'ndaki törende kendisini li yapan sözleşmeye imza atan Cezayirli forvet, Çubuklu formayı da sırtına geçirerek objektiflere poz verdi. Slimani, çok heyecanlı olduğun söyledi.
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