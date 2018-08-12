F.Bahçe'nin yeni transferi Islam Slimani, dün Sarı-Lacivertli kulüple 1 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Ülker Stadyumu'ndaki törende kendisini Fenerbahçeli yapan sözleşmeye imza atan Cezayirli forvet, Çubuklu formayı da sırtına geçirerek objektiflere poz verdi. Slimani, çok heyecanlı olduğun söyledi.
Çubukluyu giydi
Fenerbahçe’nin yeni transferi Slimani, dün imzayı attı ve Çubuklu’yu sırtına geçirdi
Etiketler: Fenerbahçe , transfer , Slimani
- 12 Ağustos 2018, Pazar
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