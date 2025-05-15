Önce "boykot" denediler başarısız olunca iftira attılar! Fondaş Can Ataklı'dan 'atv İstiklal Marşı'nı yarıda kesti' yalanı

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nın dev finali Gaziantep'te oynandı.
Sporseverlerin atv ekranlarından takip ettiği müthiş mücadelede Trabzonspor'u 3-0 mağlu eden Galatasaray kupanın sahibi oldu.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı (Fotoğraf: DHA)
Daha önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "başarısız" boykot girişimiyle hedef tahtasına oturtulan atv, bu kez de CHP yandaşı fondaşların iftirasına maruz kaldı.
"İSTİKLAL MARŞI YARIDA KESİLDİ, REKLAMA GİDİLDİ" YALANI
Can Ataklı Youtube kanalında, "Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesinde İstiklal Marşı yarıda kesildi, reklama gidildi" yalanını söyledi.
CHP yandaşı Can Ataklı (Ekran Görüntüsü)
Terörsüz Türkiye sürecini ve PKK'nın fesih kongresini örnek verip, "Dün akşam da maçta seremonide hakemler, takımlar dizildi. Banttan İstiklal Marşı başlıyor, bütün statla beraber İstiklal Marşı söyleniyor. İlk dörtlük bitiyor sonra ikinci bölüme gelindiğinde reklama gidildi. Kasıtlı mı değil mi? Benim aklıma "Açılım saçılım dalgasına katkı" olarak geldi" dedi.
ATV İSTİKLAL MARŞI'NIN TAMAMINI YAYINLADI
Oysa atv'nin İstiklal Marşı'nın tamamını yayınlayıp marş bittikten sonra reklama gittiğine milyonlarca futbolsever şahitlik etti.
CHP yandaşı Can Ataklı, atv'yi hedef aldı
Böylelikle Can Ataklı'nın kirli algı operasyonu ve sistematik yalanı elinde patladı.
ÖNCE "BOYKOT" DENEDİLER BAŞARISIZ OLUNCA İFTİRA ATTILAR!
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde de CHP Genel Başkanı Özgür Özel, atv için 'boykot' çağrısında bulunmuş, bu çağrıya millet itibar etmemişti.