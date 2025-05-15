Önce "boykot" denediler başarısız olunca iftira attılar! Fondaş Can Ataklı'dan 'atv İstiklal Marşı'nı yarıda kesti' yalanı

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Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nın dev finali Gaziantep'te oynandı.



Sporseverlerin atv ekranlarından takip ettiği müthiş mücadelede Trabzonspor'u 3-0 mağlu eden Galatasaray kupanın sahibi oldu.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı (Fotoğraf: DHA)

Daha önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "başarısız" boykot girişimiyle hedef tahtasına oturtulan atv, bu kez de CHP yandaşı fondaşların iftirasına maruz kaldı.