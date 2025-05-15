PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Önce "boykot" denediler başarısız olunca iftira attılar! Fondaş Can Ataklı'dan 'atv İstiklal Marşı'nı yarıda kesti' yalanı

CHP'nin boykot deneyip başarısız olduğu atv'ye CHP fondaşları alçak ve rezil bir iftira atmaya kalktı. Can Ataklı Youtube kanalında, "Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesinde İstiklal Marşı yarıda kesildi, reklama gidildi" yalanını söyledi. Oysa atv'nin İstiklal Marşı’nın tamamını yayınlayıp marş bittikten sonra reklama gittiğine milyonlarca futbolsever şahitlik etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025 , 14:49 Güncelleme Tarihi :15 Mayıs 2025 , 15:40
Önce boykot denediler başarısız olunca iftira attılar! Fondaş Can Ataklı’dan ’atv İstiklal Marşı’nı yarıda kesti’ yalanı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nın dev finali Gaziantep'te oynandı.

Sporseverlerin atv ekranlarından takip ettiği müthiş mücadelede Trabzonspor'u 3-0 mağlu eden Galatasaray kupanın sahibi oldu.


Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı (Fotoğraf: DHA)Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı (Fotoğraf: DHA)
Daha önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "başarısız" boykot girişimiyle hedef tahtasına oturtulan atv, bu kez de CHP yandaşı fondaşların iftirasına maruz kaldı.

"İSTİKLAL MARŞI YARIDA KESİLDİ, REKLAMA GİDİLDİ" YALANI
Can Ataklı Youtube kanalında, "Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesinde İstiklal Marşı yarıda kesildi, reklama gidildi" yalanını söyledi.

CHP yandaşı Can Ataklı (Ekran Görüntüsü)CHP yandaşı Can Ataklı (Ekran Görüntüsü)

Terörsüz Türkiye sürecini ve PKK'nın fesih kongresini örnek verip, "Dün akşam da maçta seremonide hakemler, takımlar dizildi. Banttan İstiklal Marşı başlıyor, bütün statla beraber İstiklal Marşı söyleniyor. İlk dörtlük bitiyor sonra ikinci bölüme gelindiğinde reklama gidildi. Kasıtlı mı değil mi? Benim aklıma "Açılım saçılım dalgasına katkı" olarak geldi" dedi.

Fondaş Can Ataklı'dan 'atv İstiklal Marşı'nı yarıda kesti' yalanı


ATV İSTİKLAL MARŞI'NIN TAMAMINI YAYINLADI
Oysa atv'nin İstiklal Marşı'nın tamamını yayınlayıp marş bittikten sonra reklama gittiğine milyonlarca futbolsever şahitlik etti.

CHP yandaşı Can Ataklı, atv'yi hedef aldıCHP yandaşı Can Ataklı, atv'yi hedef aldı

Böylelikle Can Ataklı'nın kirli algı operasyonu ve sistematik yalanı elinde patladı.

CHPli Özgür Özelin boykot çağrısı karşılık bulmadı tüm Türkiye ATV izledi! Emsal maçları geride bıraktıCHPli Özgür Özelin boykot çağrısı karşılık bulmadı tüm Türkiye ATV izledi! Emsal maçları geride bıraktı

ÖNCE "BOYKOT" DENEDİLER BAŞARISIZ OLUNCA İFTİRA ATTILAR!

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde de CHP Genel Başkanı Özgür Özel, atv için 'boykot' çağrısında bulunmuş, bu çağrıya millet itibar etmemişti.

Özel'in boykot çağrısının aksine atv, tüm kategorilerde birinci olarak reyting rekoru kırmıştı.

Elde var 1! Trabzonspor - Galatasaray: 0-3 | MAÇ SONUCUElde var 1! Trabzonspor - Galatasaray: 0-3 | MAÇ SONUCU

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Külliye’de kritik görüşme! Başkan Erdoğan Zelenskiy’i kabul etti
MSB’den PKK’nın feshi hakkında ilk açıklama! Silah teslimi nasıl olacak?
Borsa İstanbul
Listede Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik de var! Şaibeli kurultay soruşturmasında 51 kişinin iletişim kayıtları istendi
NATO üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları Antalya’da! Bakan Fidan 3’lü zirveyi açıkladı: YPG atması gereken adımları atmıyor
CANLI | Dünyanın gözü Türkiye’de! Rus ve Ukrayna heyetleri Dolmabahçe’de bir araya gelecek | Görüşme ertelenmedi
Önce boykot denediler başarısız olunca iftira attılar! Fondaş Can Ataklı’dan ’atv İstiklal Marşı’nı yarıda kesti’ yalanı
Tel Aviv’de Riyad’da 4’lü zirve paniği! Trump-Şara fotoğrafı korkuttu: Başkan Erdoğan kazandı İsrail dışlandı
CHP mitinginde yine hırsızlık! Silivri’de telefonu böyle çaldılar
Gram altın için son şans! İslam Memiş ’balon patladı’ dedi işaret fişeğini yaktı: 4.500 TL’den 6.000 TL’ye...
Yerli ve yabancı basın barış müzakereleri için Dolmabahçe’ye akın etti!
Trump’ın yeni durağı Katar! Doha’dan duyurdu: Katar 160 tane uçak alacak | Başkan’a özel kılıç dansı
Müge Anlı’daki Mehmet Çetin olayında yeni gelişme! Küçük çocuğu üvey babası mı öldürdü? Kan donduran açıklama: Ağzına bez tıkamış
Ev kadınlarına emeklilik imkanı! Prim ve yaş şartı var mı? Çocuk sayısı etkili olacak
Mekselina olayında yeni detaylar ortaya çıktı! Müge Anlı şoke oldu: 23 yaşındaki kızın motosikletinin arkasında ne işin var?
Metin Arolat’ın otopsi raporu hazırlandı! Ölüme giden yolda korkunç detay: Kanında uyuşturucu çıktı
Fenerbahçe’den Galatasaray’a 2. transfer çalımı!
Sıcak Yaz geliyor | Milyonlara gelir artışı ve maaş düzenlemeleri başlıyor: 4 ayda tüm ödemeler değişecek! Kim, ne kadar alacak?
Trump yaptırımları kaldırmıştı! Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara: Erdoğan sözünü tuttu ve yerine getirdi
ÖZEL | Günay Güvenç’ten şampiyonluk sözleri! Pazar günü bir kupa daha kaldırmak istiyoruz
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Fenerbahçe’den transferde Paris paketi! Mario Branco’ya özel talimat Fenerbahçe'den transferde Paris paketi! Mario Branco'ya özel talimat Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na bir soruşturma daha! Yarın ifade verecek Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha! Yarın ifade verecek Melisa Aslı Pamuk ile minik bebeği Mylan Yazıcı’dan hem eğlenceli hem duygusal kareler: Annelik yakıştı! Melisa Aslı Pamuk ile minik bebeği Mylan Yazıcı’dan hem eğlenceli hem duygusal kareler: Annelik yakıştı! 41 yıllık terör mücadelesinin ekonomiye maliyeti ne oldu? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı 41 yıllık terör mücadelesinin ekonomiye maliyeti ne oldu? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı Galatasaray’a transfer müjdesi! İlkay Gündoğan bitebilir Galatasaray'a transfer müjdesi! İlkay Gündoğan bitebilir Arabuluculuğun aranan ülkesi Türkiye! Önce Rusya ve Ukrayna sonra İran ve Avrupa... İstanbul’da bir zirve daha Arabuluculuğun aranan ülkesi Türkiye! Önce Rusya ve Ukrayna sonra İran ve Avrupa... İstanbul'da bir zirve daha