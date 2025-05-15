Listede Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik de var! Şaibeli kurultay soruşturmasında 51 kişinin iletişim kayıtları istendi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı, Özgür Özel'in genel başkan seçilmesinin ardından şaibe iddialarıyla gündemden düşmedi.

CHP'li eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve çok sayıda delege, "oy satın alma, lüks hediyeler ve makam vaatleri" iddialarıyla kurultayın iptali için dava açtı. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirilen davada, çok sayıda delegenin ifadeleri delil olarak sunuldu. Davaya ilişkin soruşturma devam ederken kritik bir gelişme yaşandı.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayına ilişkin şaibe soruşturması devam ediyor (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)

HTS KAYILARI İSTENDİ: ARALARINDA EKREM İMAMOĞLU DA VAR!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 51 kişinin kurultay dönemine ait iletişim kayıtlarını talep etti.