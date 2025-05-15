Listede Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik de var! Şaibeli kurultay soruşturmasında 51 kişinin iletişim kayıtları istendi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı, Özgür Özel'in genel başkan seçilmesinin ardından şaibe iddialarıyla gündemden düşmedi.
CHP'li eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve çok sayıda delege, "oy satın alma, lüks hediyeler ve makam vaatleri" iddialarıyla kurultayın iptali için dava açtı. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirilen davada, çok sayıda delegenin ifadeleri delil olarak sunuldu. Davaya ilişkin soruşturma devam ederken kritik bir gelişme yaşandı.
CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayına ilişkin şaibe soruşturması devam ediyor (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)
HTS KAYILARI İSTENDİ: ARALARINDA EKREM İMAMOĞLU DA VAR!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 51 kişinin kurultay dönemine ait iletişim kayıtlarını talep etti.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı soruşturmasında 51 kişinin iletişim kayıtları istendi
BTK'YA YAZI GÖNDERİLDİ
Savcılık, Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürüttüğü soruşturmada Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) talep yazısı gönderildi.
KRİTİK İSİMLER LİSTEDE
Müzekkerede, aralarında yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu 51 kişinin iletişim kayıtlarının incelenmesi talep edildi.
Özgür Özel Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik
Söz konusu talebin 51 kişinin, 1 Ağustos 2023 ile 1 Ağustos 2024 tarihleri arasındaki "arama", "aranma", "kısa mesaj" (SMS) ve baz istasyonu konum bilgilerinin soruşturma dosyasına kazandırılmasını kapsadığı kaydedildi.
123 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI
Öte yandan soruşturmada gizli tanık yer almazken, şimdiye kadar 40 tanığın ifadesine başvuruldu. Tanıkların büyük çoğunluğunun CHP üyeleri olduğu öğrenildi. Soruşturma sürecinde, 123 kişinin şüpheli sıfatıyla ifadesi alınarak ifade işlemleri tamamlandı.
İMAMOĞLU VE ÇELİK ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERDİ
Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de şüpheli sıfatıyla ifade verdi.