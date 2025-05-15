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Müge Anlı'daki Mehmet Çetin olayında yeni gelişme! Küçük çocuğu üvey babası mı öldürdü? Kan donduran açıklama: Ağzına bez tıkamış

Müge Anlı'da günlerdir işlenen Mehmet Çetin'in kaybında çember daraldı. Çetrefilli olayda tüm işaretler Bayram ve Hüseyin'i göstermeye başladı. Anlı, bugünkü yayına elinde belgelerle geldi ve herkesi şaşırtan bir gerçeği açıkladı. Mehmet kaybolduktan sonra birlikte ortadan kaybolan Bayram ve Hüseyin ikilisinden Hüseyin'in yıllar önce eşinin çocuğunu öldürmekten suçlandığı ortaya çıktı. Bugünkü yayında stüdyoda gergin anlar yaşandı. Anlı, programı terk eden Bayram'ı "Güle güle" diyerek yolladı. İsmini vermek istemeyen izleyicilerin söyledikleri ise şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 15.05.2025 13:09 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 13:19
Müge Anlı’daki Mehmet Çetin olayında yeni gelişme! Küçük çocuğu üvey babası mı öldürdü? Kan donduran açıklama: Ağzına bez tıkamış

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Mehmet Çetin olayında çember daraldı. 32 yaşındaki Mehmet Çetin, 10 Ekim 2015 tarihinde Isparta'da ortadan kayboldu. Aile, Mehmet'in en son görüştüğü ismin yakın arkadaşı Bayram Akçay olduğunu söyledi. Bayram'ın iş vereni olan Kıymet Hanım, Mehmet'in kaybolduğu gün Bayram'ı bıçakla tehdit ettiğini ve 'Onu öldürmeye geldim' dediğini açıkladı.

Müge Anlı’daki Mehmet Çetin olayında yeni gelişme! Küçük çocuğu üvey babası mı öldürdü? Kan donduran açıklama: Ağzına bez tıkamış

Bayram Akçay'ın çevreye genç adamın cinsiyet değiştirdiğini söylemesi olayın cinayet olduğuna dair şüpheleri artırdı. Mehmet'in eşi Derya ile Bayram'ın defalarca görüştüğü ortaya çıktı. Mehmet'in hayatını kaybetmesi durumunda ölüm tazminatını Tarkan Gürakan isimli bir şahısa verilmesini istediği de belirlendi. Tarkan Gürakan'ın Bayram Akçay ile arkadaş olduğu öğrenildi.

Müge Anlı’daki Mehmet Çetin olayında yeni gelişme! Küçük çocuğu üvey babası mı öldürdü? Kan donduran açıklama: Ağzına bez tıkamış

"TEMİZE ÇIKARALIM"

Bayram'ın kız kardeşi Fatma'nın çevresindeki insanlara "Bayram'ı temize çıkaralım. Yayına bağlanın" şeklindeki açıklamaları ise oldukça dikkat çekti. Bayram, Mehmet'in kaybolduğu gün Fatma'nın eşi Hüseyin ile birlikte olduğunu dile getirmişti. Müge Anlı . Hüseyin'in yıllar önce Fatma'nın eski eşinden olan 7 yaşındaki çocuğunu boğarak öldürmekle suçlandığını açıkladı.

Müge Anlı’daki Mehmet Çetin olayında yeni gelişme! Küçük çocuğu üvey babası mı öldürdü? Kan donduran açıklama: Ağzına bez tıkamış

ÇOCUĞUN ÖLDÜĞÜNÜ GİZLEDİLER
Hüseyin'i polise Fatma'nın şikayet ettiği ancak şikayetini geri çektiği öğrenildi. Olayın şahidi Hamdi Bey, Fatma'nın bu gerçeği kendisine ağlayarak anlattığını açıkladı. Stüdyoya gelen Fatma, Hüseyin evi terk edince böyle bir yalan söylediğini ifade etti. 7 yaşındaki çocuğun babaannesi Remziye Hanım'ın söyledikleri ise olayı bambaşka bir boyuta taşıdı. Remziye Hanım çocuğun öldüğünü 20 gün sonra birisinden öğrendiğini dile getirdi.

Müge Anlı’daki Mehmet Çetin olayında yeni gelişme! Küçük çocuğu üvey babası mı öldürdü? Kan donduran açıklama: Ağzına bez tıkamış

HASTANEDE DEDİ EVDE HAYATINI KAYBETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Remziye Hanım, haberi alınca Fatma'yı aradığını söyleyerek çocuğun hastanede öldüğünü öğrendiğini ifade etti. Ancak çocuğun evde hayatını kaybettiği ortaya çıktı.