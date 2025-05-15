Müge Anlı’daki Mehmet Çetin olayında yeni gelişme! Küçük çocuğu üvey babası mı öldürdü? Kan donduran açıklama: Ağzına bez tıkamış

ÇOCUĞUN ÖLDÜĞÜNÜ GİZLEDİLER

Hüseyin'i polise Fatma'nın şikayet ettiği ancak şikayetini geri çektiği öğrenildi. Olayın şahidi Hamdi Bey, Fatma'nın bu gerçeği kendisine ağlayarak anlattığını açıkladı. Stüdyoya gelen Fatma, Hüseyin evi terk edince böyle bir yalan söylediğini ifade etti. 7 yaşındaki çocuğun babaannesi Remziye Hanım'ın söyledikleri ise olayı bambaşka bir boyuta taşıdı. Remziye Hanım çocuğun öldüğünü 20 gün sonra birisinden öğrendiğini dile getirdi.