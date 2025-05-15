Müge Anlı’daki Mehmet Çetin olayında yeni gelişme! Küçük çocuğu üvey babası mı öldürdü? Kan donduran açıklama: Ağzına bez tıkamış

Müge Anlı'da günlerdir işlenen Mehmet Çetin'in kaybında çember daraldı. Çetrefilli olayda tüm işaretler Bayram ve Hüseyin'i göstermeye başladı. Anlı, bugünkü yayına elinde belgelerle geldi ve herkesi şaşırtan bir gerçeği açıkladı. Mehmet kaybolduktan sonra birlikte ortadan kaybolan Bayram ve Hüseyin ikilisinden Hüseyin'in yıllar önce eşinin çocuğunu öldürmekten suçlandığı ortaya çıktı. Bugünkü yayında stüdyoda gergin anlar yaşandı. Anlı, programı terk eden Bayram'ı "Güle güle" diyerek yolladı. İsmini vermek istemeyen izleyicilerin söyledikleri ise şaşkına çevirdi.