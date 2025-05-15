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Külliye'de kritik görüşme! Başkan Erdoğan Zelenskiy'i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi başladı. Zelenskiy, Başkan Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara’ya geldi. Ankara'ya geldikten sonra yaptığı açıklamada, Türkiye'nin barış için devrede olduğunu belirten Zelenskiy, "Gelişmelerin ne yönde olacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra göreceğiz" ifadelerini kullandı. Zelenskiy Esenboğa Havalimanı’ndan ayrılırken gazetecilerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le ilgili sorusunu ise "I am here’’ şeklinde yanıtladı.

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Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025 , 12:16 Güncelleme Tarihi :15 Mayıs 2025 , 14:09
Külliye’de kritik görüşme! Başkan Erdoğan Zelenskiy’i kabul etti

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i kabul ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'ya geldi. (Reuters)Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'ya geldi. (Reuters)

GÖRÜŞME BAŞLADI

Başkan Erdoğan, Zelenskiy'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlıyor.

Erdoğan ve Zelenskiy, AAErdoğan ve Zelenskiy, AA

ZELENSKİY'DEN GÖRÜŞME ÖNCESİ İLK MESAJ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye'nin ev sahipliğindeki Rusya-Ukrayna barış müzakerelerine atıf yaparak "Görüşmelerin üst düzey kısmına gelince biz, görüşmelere Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelerek başlayacağız." dedi.

Zelenskiy Ankara'da!





Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya gelen Zelenskiy, Esenboğa Havaalanı'nda yaptığı açıklamada, İstanbul'da düzenlenecek Rusya-Ukrayna müzakerelerini değerlendirdi.

Erdoğan ve Zelenskiy, AAErdoğan ve Zelenskiy, AA

Görüşmeleri organize etmesinden dolayı Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Zekenskiy, "Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, doğrudan müzakerelerin yapılması için toplantı organize etmesinden dolayı teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'ya geldi. (AA)Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'ya geldi. (AA)

Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için doğrudan müzakerelerin yapılması yönünde "sinyal alınca" Ukrayna tarafı olarak bunu hemen onayladıklarını anlatan Zelenskiy, bu sebeple bugün Ankara'ya geldiklerini kaydetti.

Zelenskiy, "Görüşmelerin üst düzey kısmına gelince biz, görüşmelere Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelerek başlayacağız." ifadesini kullanarak şöyle devam etti:

"Biz, ABD tarafıyla da bağlantıdayız. Onların da üst düzeyde Türkiye'de olacaklarını düşünüyorum."

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'ya geldi. (AA)Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'ya geldi. (AA)

ADIMLARI ERDOĞAN'LA GÖRÜŞTÜKTEN SONRA ATACAĞIZ
Ukrayna'nın müzakereler için üst düzey heyeti ile geldiğini, heyette Dışişleri Bakanı, devlet başkanlığı yetkilileri, asker ve istihbarat görevlilerin yer aldığını aktaran Zelenskiy, "Rus heyetinin seviyesi adeta bir aldatmaca. Erdoğan'la görüşmenin ardından bundan sonraki adımları kararlaştıracağız. Rus temsilcilerin yetkisinin ne olduğunu anlamamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

ZELENSKİY "I AM HERE" DEDİ

Ukrayna lideri Esenboğa Havalimanı'ndan ayrılışı sırasında gazetecilerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilgili sorusunu ise ''I am here'' şeklinde yanıtladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'ya geldi. (AA)Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'ya geldi. (AA)

Zelenskiy ziyaret kapsamında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yapılacak görüşmelerde, Rusya-Ukrayna Savaşı çerçevesindeki son gelişmeler tüm yönleriyle ele alınacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'ya geldi. (AA)Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'ya geldi. (AA)

Başkan Erdoğan'ın, görüşmeler sırasında Türkiye'nin, çatışmaların sona ermesi ve barış müzakerelerinin gecikmeden başlatılması yönündeki tutumunu bir kez daha vurgulaması bekleniyor.

Başkan Erdoğan ve Zelenskiy (AA)Başkan Erdoğan ve Zelenskiy (AA)

İki lider arasında gerçekleşecek ikili ve heyetler arası temaslarda, ayrıca Türkiye ile Ukrayna arasında öne çıkan iş birliği alanları ve gündemdeki diğer başlıklar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

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