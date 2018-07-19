Trezeuget bilmecesi

G.Saray'da Trezeguet'nin transferindeki belirsizlik sürüyor. Ancak bu futbolcuyu isteyen kulüplerden Slavia Prag bu oyuncuyu transfer etmekten vazgeçtiklerini ifade etti. Çekya kulübünün yetkilileri de, "Bize bir cevap gelmeyince bu transferi rafa kaldırdık" dedi.
G.SARAY YALNIZ KALDI
G.Saray bu gelişmeden sonra Trezeguet'in transferinde yalnız kaldı. Fatih Terim'in çok istediği yıldız futbolcu için Sarı-Kırmızılı kulübün yeni bir girişimde bulunmasına kesin gözüyle bakılıyor. Mısırlı futbolcunun her fırsatta Galatasaray'da oynamak istediğini belirtmesi bu transferde yönetimin en büyük kozu olarak gösteriliyor.
G.SARAY YALNIZ KALDI
G.Saray bu gelişmeden sonra Trezeguet'in transferinde yalnız kaldı. Fatih Terim'in çok istediği yıldız futbolcu için Sarı-Kırmızılı kulübün yeni bir girişimde bulunmasına kesin gözüyle bakılıyor. Mısırlı futbolcunun her fırsatta Galatasaray'da oynamak istediğini belirtmesi bu transferde yönetimin en büyük kozu olarak gösteriliyor.
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