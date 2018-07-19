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Trezeuget bilmecesi

, Trezeguet’nin inden vazgeçti. Bu gelişmeden sonra ’ın yeni bir girişimde bulunması bekleniyor...

Trezeuget bilmecesi
G.Saray'da nin indeki belirsizlik sürüyor. Ancak bu futbolcuyu isteyen kulüplerden Slavia Prag bu oyuncuyu transfer etmekten vazgeçtiklerini ifade etti. Çekya kulübünün yetkilileri de, "Bize bir cevap gelmeyince bu transferi rafa kaldırdık" dedi.

​G.SARAY YALNIZ KALDI​
G.Saray bu gelişmeden sonra Trezeguet'in transferinde kaldı. Fatih Terim'in çok istediği yıldız futbolcu için Sarı-Kırmızılı kulübün yeni bir girişimde bulunmasına kesin gözüyle bakılıyor. Mısırlı futbolcunun her fırsatta 'da oynamak istediğini belirtmesi bu transferde yönetimin en büyük kozu olarak gösteriliyor.
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  • 19 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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