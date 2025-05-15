Bağcılar'da kaçak ütü paket atölyesinde patlama! İstanbul Valiliği'nden açıklama
Bağcılar'da kaçak ütü paket atölyesinde patladı. Olayda bir kişi yaralanırken iki otomobil de zarar gördü. İstanbul Valiliğinden Bağcılar'daki patlamaya ilişkin 'Buhar kazanın patlaması sonucu 1 şahıs yaralandı. İşyerinin kaçak olduğu tespit edilerek yasal işlemler başlatıldı' ifadelerini kullandı.
Bağcılar'da kaçak ütü paket atölyesinde buhar kazanı patladı. Olayda 1 kişi yaralanırken, patlamanın şiddetini dron kamerası gözler önüne serdi. Buhar kazanının parçalarının patlamanın olduğu yerden fırlayarak 5 katlı binanın diğer tarafındaki araçların üzerine düştüğü görüldü.
Edinilen bilgilere göre olay saat 11.15 Çınar Mahallesi 708. Sokakta bulunan bir ütü paket atölyesinde meydana geldi. Atölyenin dış bölümünde bulunan buhar kazanı, büyük bir gürültü ile patladı.
Patlamada 1 kişi yaralanırken, olay nedeniyle atölyede, çevredeki dükkanlarda ve araçlarda maddi hasar meydana geldi. Patlamanın meydana geldiği atölyenin kaçak olduğu tespit edildi.