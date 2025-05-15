takvim-logo

Bağcılar'da kaçak ütü paket atölyesinde patlama! İstanbul Valiliği'nden açıklama

Bağcılar'da kaçak ütü paket atölyesinde patladı. Olayda bir kişi yaralanırken iki otomobil de zarar gördü. İstanbul Valiliğinden Bağcılar'daki patlamaya ilişkin 'Buhar kazanın patlaması sonucu 1 şahıs yaralandı. İşyerinin kaçak olduğu tespit edilerek yasal işlemler başlatıldı' ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr
takvim.com.tr
ABONE OL
Bağcılar’da kaçak ütü paket atölyesinde patlama! İstanbul Valiliği’nden açıklama

Bağcılar'da kaçak ütü paket atölyesinde buhar kazanı patladı. Olayda 1 kişi yaralanırken, patlamanın şiddetini dron kamerası gözler önüne serdi. Buhar kazanının parçalarının patlamanın olduğu yerden fırlayarak 5 katlı binanın diğer tarafındaki araçların üzerine düştüğü görüldü.

Bağcılar'da ütü paket atölyesinde patlama (İHA)Bağcılar'da ütü paket atölyesinde patlama (İHA)

Edinilen bilgilere göre olay saat 11.15 Çınar Mahallesi 708. Sokakta bulunan bir ütü paket atölyesinde meydana geldi. Atölyenin dış bölümünde bulunan buhar kazanı, büyük bir gürültü ile patladı.

Bağcılar'da ütü paket atölyesinde patlama (İHA)Bağcılar'da ütü paket atölyesinde patlama (İHA)

Patlamada 1 kişi yaralanırken, olay nedeniyle atölyede, çevredeki dükkanlarda ve araçlarda maddi hasar meydana geldi. Patlamanın meydana geldiği atölyenin kaçak olduğu tespit edildi.

Bağcılar'da ütü paket atölyesinde patlama (İHA)Bağcılar'da ütü paket atölyesinde patlama (İHA)



Patlamanın şiddetini dron kamerası gözler önüne serdi.

Bağcılar'da ütü paket atölyesinde patlama (İHA)Bağcılar'da ütü paket atölyesinde patlama (İHA)

İŞ YERİ KAÇAK ÇIKTI

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 11.15 sıralarında Bağcılar Çınar Mahallesi 708. Sokak'taki bir ütü paket atölyesindeki buhar kazanının patladığı belirtildi.

Atölyenin dış bölümünde bulunan kazanın patlaması sonucu 1 kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, "Yaralanan şahıs, bölgeye intikal eden sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Patlama nedeniyle atölyede ve atölye dışında bulunan araçlarda maddi hasar meydana gelmiştir. Yapılan ilk incelemede, bahse konu iş yerinin kaçak olduğu tespit edilerek yasal işlemler başlatılmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." denildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN