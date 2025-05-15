DUS ne zaman açıklanacak? 2025 DUS sonuçları sorgulama ekranı (sonuc.osym.gov.tr)

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) sonuçlarının tarihi merak ediliyor. 20 Nisan'da gerçekleştirilen sınavın ardından gözler, ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresine çevrildi. Peki DUS ne zaman açıklanacak? İşte 2025 DUS sonuçları sorgulama ekranı!

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2025 12:45

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ÖSYM takvimine göre, DUS sonuçları 15 Mayıs itibarıyla erişime açılıyor. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak, sınavdaki doğru ve yanlış cevap sayılarını, netlerini ve elde ettikleri puanı kolaylıkla görüntüleyebilecek. İşte DUS sonuçları sorgulama ekranı (sonuc.osym.gov.tr)

(Kaynak:AA) DUS sonuçları ne zaman açıklanacak? 🔸Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 20 Nisan'da gerçekleştirilen Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) sonuçlarını bugün açıklayacak. 🔸Henüz resmi sonuç açıklaması yapılmadı ancak sonuçların en geç saat 13.00'e kadar erişime açılması bekleniyor. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin sonuç sayfasına giriş yaparak bilgilerine ulaşabilecek. 🔸Sonuç ekranı üzerinden sınav puanları, doğru-yanlış cevap sayıları ve netler ayrıntılı olarak incelenebilecek.