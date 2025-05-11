İfade vermek istedi kirli oyunları ifşa etti! AVM sahibi Mehmet İlhan Günay’dan CHP’li İBB hakkında şok itiraflar: 10 milyon dolarlık taşınmazı bağışlamak zorunda kaldık

CHP'li İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ve en yakın adamları "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından tutuklandı.

Gülay, 6 Mayıs'ta hem savcılıkta hem de İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade verdiğini belirterek, önceki beyanlarında eksiklikler olduğunu fark ettiği için 7 Mayıs'ta yeniden ifade verdi. Gülay, ifadesinde İBB ile yaşadıkları süreci detaylı şekilde anlattı.

Soruşturma hız kesmeden devam ederken belediyede dönen kirli oyunlar ise tek tek ortaya çıktı. İBB'de arsa imar planları üzerinden dönen rantlar, iş insanı Mehmet İlhan Gülay 'ın ifadeleriyle yeni bir boyut kazandı. Nişantaşı City's, Meydan AVM ve Gülaylar Altın gibi birçok şirketin sahibi Mehmet İlhan Gülay, cezaevinden ifade vermek istediğini belirtince İstanbul Çağlayan Adliyesine getirildi.

Ekrem İmamoğlu. (AA-Arşiv)

5.400 METREKARELİK BÖLÜMÜN İBB'YE BAĞIŞLANMASI TALEP EDİLDİ

Gülay'ın ifadesine göre, İstanbul Ataşehir'de yer alan 1046 ada 200 parsel numaralı taşınmaz 2018 yılında şirketi tarafından Bainbridge Holding A.Ş.'den satın alındı. Ancak satın alma sırasında taşınmazın imar planına ilişkin davalar devam etmekteydi. Bu davalarda geçmiş imar planlarının hukuka aykırı olduğuna karar verilmiş, ancak kararlar henüz kesinleşmemişti.

Sonrasında, İBB Meclisi 2018 yılının Kasım ayında planların yeniden değerlendirilmesini kararlaştırdı. 2019 yerel seçimlerinden sonra İBB yönetiminin Ekrem İmamoğlu'na geçmesiyle birlikte, şirketle iletişime İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut geçti. Süreci daha sonra Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla Yakup Öner devraldı. Görüşmelerde, Gülay'ın şirketinden inşa edilecek taşınmazdan 5.400 metrekarelik bir bölümün İBB'ye bağışlanması talep edildi. Aksi takdirde imar süreçlerinin durdurulacağı belirtildi. Gülay

"Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanı olması akabinde Şirketimizce belediye ile bu konuda herhangi bir iletişime geçilmemişken; o dönem İBB Genel Sekreteri olan Yavuz Erkut isimli İBB yöneticisi arayarak şirketimizle görüşmek istemiştir" dedi.