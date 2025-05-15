Antalya’da Rus turistin kayıp saati CHP binasından çıktı! Adım adım GPRS ile takip etti... Polis baskın düzenledi

Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2025 14:00

Antalya Konyaaltı Sahili'nde ilginç bir olay yaşandı. Bir süre önce tenis müsabakası için Moskova'dan Antalya'ya gelen Rus turist Lilie Belova (38), sahilde fotoğraf çekinmek için kolundaki akıllı saati çıkartıp oturduğu yere bıraktı. Bir süre sonra sahilden ayrılan Belova, saatini unuttuğunu fark edip tekrar Konyaaltı Sahili'ne geri geldi. Bu sırada saati bulan iki çocuk, kimliği belirsiz bir kişinin saati güvenliğe vereceğini söyleyip kendilerinden aldığını söyledi.

Rus turistin kayıp akıllı saati CHP binasından çıktı (İHA) GPRS SİNYALİNDEN ADIM ADIM TAKİP ETTİ... KAYIP SAAT CHP BİNASINDAN ÇIKTI Bunun üzerine Belova, cep telefonundan uygulamayı açıp GPRS sinyalinden saatin hareket halinde olduğunu görünce polise haber verdi. Kısa süre sonra olay yerine sevk edilen ekipler, Türkçe ve İngilizceyi az bilen Rus turist ile yine cep telefondan çeviriyle anlaşabildi. Saatin Soğuksu Mahallesi 298 Sokak üzerinde sabit durduğunu gösteren Belova, polis ile birlikte konumun belirttiği adrese gitti. Saat CHP Muratpaşa Soğuksu Mahalle Temsilciliği'nden çıktı.

Rus turistin kayıp akıllı saati CHP binasından çıktı (İHA)



"TÜRK POLİSİNE TEŞEKKÜRLER"



Burada kısa bir aramanın ardından saati kendisinin aldığını söyleyen B.A. (63), polis ekiplerince ekip otosuna alındı. Saatine kavuşup mutluluk yaşayan Belova, "Türk polisine teşekkürler" dedi. Gazetecilere yine çeviri ile yaptığı açıklamada olayı şu şekilde anlattı:



"Sahilde kayaların yanında fotoğraf çekiyordum. Güzel bir kare olsun diye saati yere koydum. Çocuklar da beni izliyor ve iltifat ediyorlardı. Adamın saati aldığını onlar görmüştü. Onu durdurmak istediler ama o geçiştirip kaçtı."