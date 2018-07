Hep Beraber kazandık

Gazi Koşusu şampiyonu Hep Beraber'in sahibi Fedai Kahraman, TAKVİM'e özel açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar: "Gazi Koşusu'nu ilk 6'da bitiren 3 at bizim ahırlarımızda yetişme. Konya Ereğli, İzmit ve ABD'nin Kentucky eyaletinde çiftliklerimiz var. Ereğli ve İzmit'teki çiftliklerimizde at yetiştiriciliği yapıyoruz"



EKİBİMİZ ÇOK PROFESYONEL

"40'a yakın kısrağımız var. İzmit'teki çiftliğimizde aşım işlemleri yapılıyor. Veteriner ve seyis kadromuz çok tecrübeli. Taylar, 6 aylık olup anneden ayrılırsa Ereğli'ye geçiyor. Yarış hayatına kadar bakımları yapılıyor."







2 YAŞINA KADAR EĞİTİMDELER

"Kısrakları çiftleştirmeye uygun aygırı tespit ediyoruz. 6 aydan 1.5 yaşına kadar Ereğli'de kalıyorlar. 1.5 yaşından sonra hipodromlarda eğitim veriliyor. 2 yaşına kadar jokey ve aprantilerle çalışıyorlar."



​YARIŞ ATI YETİŞTİRİP SATIYORUZ

"Üretken familyaları takip etmek zorundayız. Update çok önemlidir. Kısraklardan hep şampiyon çıkarmak zorundayız. Dünyadaki gelişmeleri takip ediyoruz. Kentucky'de kısraklarımız var. Yarış atı yetiştirip, satıyoruz



ŞAMPİYONLUĞA GİDEN YOL

"Hep Beraber'in annesini (Venezuella) çok ufakken 5-6 aylıkken beğenip satın aldık. Anne yaptık. 8-10 yıllık sabırla bir çalışmanın ürünü. 10 yıllık çalışmanın ürünü. Elimizde şampiyon olabilecek 17 tay var."







İŞTE 2.9 MİLYONLUK SEVINÇ!

92. Gazi Koşusu'nu Hep Baraber isimli safkan kazandı. 3 yaşındaki İngiliz safkan birinciliğe koşarken, sahibi Fedai Kahraman da yakınlarıyla birlikte büyük bir heyecan yaşadı. Gazi Koşusu'nu kazanan Hep Baraber, sahibine birincilik, kaydiye ve yetiştiricilik ödülleriyle birlikte 2.9 milyon kazandırdı. Fedai Kahraman, "Şampiyonluk önemli... Ama bu işin asıl amacı at sevgisi. Emeklerinizin karşılığını almak büyük bir mutluluk" dedi.



SANiYEDE 20 BiN TL

Hep Beraber, atçılığın derbisi Gazi Koşusu'nda zafer kazandı. Sahibi de önemli bir gelir elde etti. Hep Beraber, sahibine saniyede 20 bin TL kazandırdı.