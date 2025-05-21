Survivor 21 Mayıs 2025 Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı? İşte Eleme Adayı

Survivor All Star'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu yine nefesleri kesti. Mücadelenin sonunda kazanan takım belli olurken, kaybeden ekip bir kez daha konseyde toplandı. Takım arkadaşları arasında yapılan oylama sonrası bir yarışmacı daha eleme potasına girdi.
Fotoğraflar: Youtube
21 MAYIS 2025 SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star 2025'te heyecan her geçen gün artarken, bu akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ekranlara geldi. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları arasında nefes kesen bir mücadele yaşandı.
🏆 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KAZANAN TAKIM
Survivor All Star 2025 sezonunda 2. dokunulmazlık mücadelesini kırmızı takım kazandı.