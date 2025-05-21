Survivor 21 Mayıs 2025 Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı? İşte Eleme Adayı

Survivor All Star'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu yine nefesleri kesti. Mücadelenin sonunda kazanan takım belli olurken, kaybeden ekip bir kez daha konseyde toplandı. Takım arkadaşları arasında yapılan oylama sonrası bir yarışmacı daha eleme potasına girdi.