Bir Gece Masalı 33. bölüm nefes kesti: Canfeza, Sevde’nin ölümündeki sırrı öğrendi!

Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı, kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran Bir Gece Masalı , yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı.

Kaynak: atv

33. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Babası ile konuşan Canfeza, izlediği videoyu ve gerçekleri Mahir'den saklar. Ancak büyük bir vicdan azabı çeker. Salih ise hayati tehlikeyi atlatmıştır. Ferman ve Efsane yıldırım nikahı ile evlenemeye karar verir. Ferman aslında Yılmazların oğlu olmadığını Efsane'ye söyler. Güvenlik için Canfezalar köşkte kalır. Ancak Afet Hanım yine eski haline dönmüştür. Canfeza olmak üzere herkese evi dar eder. Asaf Bey ise video görüntüsünün peşindedir. Mahirlerin evine hırsız girer. Ancak hiçbir şey çalınmamıştır. Mahir iyice işkillenir. Evi aratan Asaf Beydir.

Canfeza ise hamiledir. Mahir'e bunu sürpriz bir şekilde söylemek ister. Bebek haberini alan Mahir, havalara uçar.

Ozan ise saklanmaktadır. Ezra Nene'de kalan kızı ile gizlice telefonlaşır.