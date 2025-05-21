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Bir Gece Masalı 33. bölüm nefes kesti: Canfeza, Sevde’nin ölümündeki sırrı öğrendi!

Geçtiğimiz akşam (20 Mayıs Salı) atv ekranlarında yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşan, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yapımını NGM’nin üstlendiği Bir Gece Masalı dün akşamın çok izlenen yapımları arasında yer aldı. İşte Bir Gece Masalı 33. bölümde yaşananlar...

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Giriş Tarihi :21 Mayıs 2025 , 13:33 Güncelleme Tarihi :21 Mayıs 2025 , 13:34
Bir Gece Masalı 33. bölüm nefes kesti: Canfeza, Sevde’nin ölümündeki sırrı öğrendi!

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Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı, kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran Bir Gece Masalı, yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı.

Kaynak: atvKaynak: atv

33. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Babası ile konuşan Canfeza, izlediği videoyu ve gerçekleri Mahir'den saklar. Ancak büyük bir vicdan azabı çeker. Salih ise hayati tehlikeyi atlatmıştır. Ferman ve Efsane yıldırım nikahı ile evlenemeye karar verir. Ferman aslında Yılmazların oğlu olmadığını Efsane'ye söyler. Güvenlik için Canfezalar köşkte kalır. Ancak Afet Hanım yine eski haline dönmüştür. Canfeza olmak üzere herkese evi dar eder. Asaf Bey ise video görüntüsünün peşindedir. Mahirlerin evine hırsız girer. Ancak hiçbir şey çalınmamıştır. Mahir iyice işkillenir. Evi aratan Asaf Beydir.

Canfeza ise hamiledir. Mahir'e bunu sürpriz bir şekilde söylemek ister. Bebek haberini alan Mahir, havalara uçar.

Ozan ise saklanmaktadır. Ezra Nene'de kalan kızı ile gizlice telefonlaşır.

Kaynak: atvKaynak: atv

Mahir eve gelerek köşkün tapusunu Canfeza'ya verdiğini söyler. Afet Hanım fenalaşır.

Ferman ise zorla bekarlığa veda partisi verir. Mahir ve Salih'i de alıkoyar. Erkekler Mahirlerin evinde kızlar restoran da bekarlığa veda kutlaması yapar. Kızların gittiği yer Canfeza'nın çocukluk aşkının çıkar. Ortalık karışır. Ferman da eve dansçı kızları davet etmiştir. Kızların sesini telefondan duyan Canfeza ekibini de alıp baskına gider.

Kaynak: atvKaynak: atv

Mahir, yaptığı operasyonla dedesinin sakladıklarına daha da yakınlaşır. Afet'in Sevde'nin ölümündeki rolünü öğrenen Canfeza ise odasında bayılır. Hapishaneye girmek istemeyen Afet odadaki tüpü açar. Gazdan zehirlenen Canfeza ve bebeğinin hayatı tehlikededir.

Kaynak: atvKaynak: atv

Sürükleyici hikayesi, güçlü isimleri ile Bir Gece Masalı her Salı atv'de.

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