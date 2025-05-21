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Borsa İstanbul'da piyasa dolandırıcılığı soruşturması: Ünsal Ban Fethiye'de yakalandı

Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasası'ndaki bazı işlemlerde piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Ünsal Ban, Fethiye'de yakalandı.

Giriş Tarihi :21 Mayıs 2025 , 18:13 Güncelleme Tarihi :21 Mayıs 2025 , 18:14
Borsa İstanbul’da piyasa dolandırıcılığı soruşturması: Ünsal Ban Fethiye’de yakalandı

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Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasası'ndaki bazı işlemlerde piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Ünsal Ban, Fethiye'de yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca, BIST Pay Piyasası'nda işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Ünsal Ban (Takvim.com.tr)Ünsal Ban (Takvim.com.tr)

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Ünsal Ban, emniyet güçleri tarafından Fethiye'de yakalandı.

Borsa İstanbulda dolandırıcılık iddiası! 7 gözaltı varBorsa İstanbulda dolandırıcılık iddiası! 7 gözaltı var
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