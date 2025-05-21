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ABD'den Suriye'ye özel temsilci! Türkiye Büyükelçisi Thomas Barrack atanıyor: İsrail'e net mesaj

Reuters, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye Büyükelçisi olan Thomas Barrack'ın Suriye'ye özel temsilci olarak atanacağını duyurdu. Türkiye'nin Suriye'deki etkisi İsrail'de paniğe yol açarken özellikle de geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da telefonla katıldığı dörtlü zirvenin ardından had safhaya ulaşmıştı. Trump Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmış ve bu kararı Başkan Erdoğan'la konuştuktan sonra aldığını duyurmuştu. Barrack'ın ataması, ABD'den Suriye'de ilhak planları yapan İsrail'e net bir mesaj olarak yorumlandı.

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Giriş Tarihi :21 Mayıs 2025 , 13:34 Güncelleme Tarihi :21 Mayıs 2025 , 14:14
ABD’den Suriye’ye özel temsilci! Türkiye Büyükelçisi Thomas Barrack atanıyor: İsrail’e net mesaj

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Reuters, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye Büyükelçisi olan Thomas Barrack'ın Suriye'ye özel temsilci olarak atanacağını duyurdu. Barrack'ın ataması, ABD'den Suriye'de ilhak planları yapan İsrail'e net bir mesaj olarak yorumlandı.

Thomas Barrack, AAThomas Barrack, AA

BARRACK İLE İSRAİL'E SURİYE MESAJI

İsrail Suriye ile ilgili ilhak planları yapıp Golan Tepeleri'nden işgale başlarken en büyük endişesi ise Türkiye ve Türkiye'nin Suriye'deki etkisi oldu. ABD'nin Suriye özel temsilcisi olarak Türkiye Büyükelçisi Thomas Barrack'ı ataması ise İsrail'e net bir mesaj olarak yorumlandı.

Thomas Barrack ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AAThomas Barrack ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AA

İSRAİL'DE TÜRKİYE PANİĞİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu seyahati İsrail'in Türkiye ve Suriye endişelerini had safhaya çıkardı. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da veliaht Prens Muhammed bin Selman, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara ile bir araya gelirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da telefonla katıldığı bir toplantı düzenledi.

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TRUMP: ERDOĞAN İSTEDİ YAPTIRIMLARI KALDIRDIM

Salı akşamı Suriye'ye yaptırımları kaldırdığını duyuran Trump, Başkan Erdoğan'la konuştuktan sonra bu kararı aldığını söylemişti. Trump dün yaptığı açıklamada da yaptırımları kaldırmadan önce Başkan Erdoğan'la konuştuğunu söyledi. Trump'ın sözleri ve dörtlü zirvenin ardından İsrail'de panik had safhaya ulaştı.

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ABD BASINI "TRUMP TEL AVİV'İ TERK EDECEK" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan, Katar ve BAE ziyaretlerinin ardından ABD basını Amerika'nın yeni İsrail hamlesini duyurdu. Buna göre, WP gazetesi Trump'ın ekibinin "Gazze'deki savaş devam ederse Washington'un Tel Aviv'i terk edeceği" uyarısını İsrailli yetkililere ilettiğini yazdı. İsrail'i Orta Doğu turuna dahil etmeyen Trump Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın isteği üzerine Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracağını duyurmuş, ABD'ye dönerken uçakta yaptığı açıklamada bu konuda "İsraillilere fikrini sormadığını" söylemişti.

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