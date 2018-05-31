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’dan cevap bekleniyor

’ya 2 yıllık sözleşme öneren , yıldız isimden yanıt bekliyor

Demba Ba’dan cevap bekleniyor
Bonservisi elinde olan eski futbolcusu Demba Ba'ya 2 yıllık sözleşme teklif eden yönetimi, yıldız futbolcu için beklemeye çekildi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını 'de geçiren Senegalli forvetin, Beşiktaş'a dönmeye sıcak baktığı belirtildi. Siyah-Beyazlılar'ın 31 yaşındaki golcüye senelik 2.5 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.
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  • 31 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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