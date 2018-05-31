Bonservisi elinde olan eski futbolcusu Demba Ba'ya 2 yıllık sözleşme teklif eden Beşiktaş yönetimi, yıldız futbolcu için beklemeye çekildi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Göztepe'de geçiren Senegalli forvetin, Beşiktaş'a dönmeye sıcak baktığı belirtildi. Siyah-Beyazlılar'ın 31 yaşındaki golcüye senelik 2.5 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.
Demba Ba’dan cevap bekleniyor
Demba Ba’ya 2 yıllık sözleşme öneren Kartal, yıldız isimden yanıt bekliyor
- 31 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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