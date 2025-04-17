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"Af" çıkacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan "10. Yargı Paketi" mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç uzun süredir gündemde olan "af" meselesine dair önemli bir açıklama yaptı. "Af söz konusu değil" diyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 10. Yargı Paketi'ne ilişkin çarpıcı mesajlar verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Nisan 2025 , 13:03 Güncelleme Tarihi :17 Nisan 2025 , 13:43
Af çıkacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan 10. Yargı Paketi mesajı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç uzun süredir gündemde olan "af" meselesine dair önemli bir açıklama yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (AA, Takvim.com.tr Arşiv)Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

"Af söz konusu değil" diyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 10. Yargı Paketi'ne ilişkin çarpıcı mesajlar verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan ''Af'' ve ''CHP'ye kayyum'' iddialarına net açıklama!

Bakan Tunç şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyuna yansıyan düzenlemeler var. Trafik cezaları ile ilgili İçişleri Bakanlığımızın bir çalışması var. Trafikte yok kesme, şehir eşkıyası dediğimiz unsurlara yönelik yargı paketinde düzenlemeler olacak. Tutuklama tedbirinden dolayı tepki çeken olaylar.


Herhangi af söz konusu değil, gündemimiz söz konusu değil. Düzenlemeler cezaevindeki şartlarla ilgili. Belli yaşın üstündeki hükümlülerle ilgili bazı hususlar var. 55 bin kişinin affedileceği yönündeki iddia doğru değil."

Detaylar gelecek...