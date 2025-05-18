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AK Parti Genel Sekreteri Eyüp İnan: ''Anketlerde yükseliyoruz"

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan katıldığı bir televizyon programında gündeme dair soruları yanıtladı. Anketlerde AK Parti'nin %36-37 olduğunu açıklayan İnan, "Bizim için yetmez, hedefimiz daha yüksek oranlara ulaşmak. Vatandaşımızın gönlünü alacağımız hangi konu varsa bunun için seferber olmuş durumdayız.'' ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi :18 Mayıs 2025 , 17:28 Güncelleme Tarihi :18 Mayıs 2025 , 17:28
AK Parti Genel Sekreteri Eyüp İnan: ’’Anketlerde yükseliyoruz

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AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı.

İnan, Cumhur İttifakı'nın dikkatli ve serinkanlı tutumu, AK Parti'nin geçmişe dayalı tecrübesi ve sahayı istismardan uzak tutma başarısıyla Türkiye'nin 50 yıllık terör sorunundan kurtulduğunu söyledi. Terörsüz Türkiye ile terör sorununun ortadan kalktığı ve terörün neden olduğu acılara son verildiğinin altını çizen İnan, "Sayın Devlet Bahçeli'nin bilge liderliği, tarihi çağrısı ve öte yandan Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllara dayanan bu konudaki kardeşlik ve huzurun temini noktasındaki kararlı ve engin tecrübesi, Cumhur İttifakımızın ortaya koyduğu büyük kararlılık, bugün gençlere belki de son 25 yılın en büyük icraatı olan terörsüz Türkiye'yi armağan etme huzuruna bizi ulaştırdı." diye konuştu.

''ÖZGÜR BİR TÜRKİYE VAR''

Türkiye'nin AK Parti döneminde temel hak ve özgürlükler konusunda yapılan reformlara vurgu yapan İnan, "Ben Kürt kökenli bir genç kardeşinizim. Eskiden insanlar etnik kökenini, dilini rahatça ifade edemezdi. Hatta dindar olarak kendini tanıtamazdı. Bu ülkede başörtülüler kamuda istihdam edilemezdi, vali, akademisyen olunamazdı. Bugün hamdolsun kamuda istihdam edilebilen, üniversiteye başörtüsüyle girebilen, düşüncesini, etnik kökenini özgürce ifade edebilen, özgür bir Türkiye var. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan büyük bir kararlılıkla gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

''TERÖR BARİYERİ ORTADAN KALKTI''

Türkiye'nin terör örgütüne destek veren uluslararası güçlerle de mücadele ettiğine dikkat çeken İnan, "Terör bariyeri ortadan kalktı. Türkiye, coğrafyasında ve Orta Doğu'da huzurun adresi olmaya devam edecek" dedi. Eyyüp Kadir İnan, terör nedeniyle kaybedilen kaynakların artık gençler için, ülkenin kalkınması için, bölgeye yatırım yapılması için aktarılacağının altını çizdi.

''iİMAMOĞLU'NA KEFİLMİSİNİZ DEDİK CEVAP YOK''

AK Parti Genel Sekreteri İnan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan yolsuzluk soruşturmaları hakkındaki sorular üzerine şunları söyledi:

"İBB'de Cumhuriyet tarihinin en büyük rüşvet ve yolsuzluk iddiaları, millete harcanması gereken 560 milyar lirayı bulan kaynağın istismarı ve ciddi rüşvet iddiaları var. Bu iddialar artık masumiyet karinesini dahi tehlikeye atacak, toplumu tedirgin edecek hale geldi. CHP bu olaylara açıklama yapmak yerine, iddiaları aydınlatmak yerine, sokakları terörize ederek, boykot yaparak iddialarını perdeleme gayreti içinde. Tek bir soru soruyoruz. 'Ekrem İmamoğlu'na kefil misiniz' diye. 'Kefiliz' cevabını hiç alamadık. Yavuz hırsız misali süreci bastırmaya çalışıyorlar."

İmamoğlu hakkındaki sürecin CHP seçmeninde ciddi bir güven kaybına yol açtığını kaydeden İnan, parti içinde yaşanan tartışma ve ayrışmalara dikkat çekti.

AK PARTİ'NİN OY ORANININ 36-37 OLDUĞUNU AÇIKLADI

AK Parti'nin sadece seçim süreçlerinde değil, her dönemde kamuoyu araştırmaları yaptığını ve her sonucu analiz ettiğini hatırlatan İnan, son anket çalışmalarının sonuçlarını da paylaştı. AK Parti oylarının 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesindeki oy oranına yükseldiğini söyleyen İnan, son anketlerde oy oranlarının yüzde 36-37 olduğunu açıkladı. İnan, "Bizim için yetmez, hedefimiz daha yüksek oranlara ulaşmak. Vatandaşımızın gönlünü alacağımız hangi konu varsa bunun için seferber olmuş durumdayız. Son anketlere göre CHP'de anlatıldığı gibi bir durum söz konusu değil, oylarında ciddi bir düşüş var. Boykot çağrıları toplumun tüm kesimleri tarafından çok ciddi bir tepkiye neden oldu. Toplumun yüzde 67'si bu boykotu tasvip etmedi. Özellikle İBB soruşturması ve iddialara cevap verilmemesi vatandaşımız tarafından onaylanmıyor." dedi.

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