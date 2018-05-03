;
Yol Durumu
  1. Albayrak: Allah’ın izniyle bonservisi alacağız
  2. Okan Buruk: Bizim için çok önemli

İlk heyecanı

ipi göğüslerse , , Nagatomo, Donk, Rodrigues ve Feghouli ilk lig şampiyonluğunu yaşayacak

İlk şampiyonluk heyecanı
Cimbom yolunda son viraja girerken, takımın önemli parçası olan 6 yıldız farklı bir heyecan yaşıyor. Sarı- Kırmızılılar sezon sonunda ipi göğüslerse Gomis, Serdar Aziz, Nagatomo, Ryan Donk, Rodrigues ve Feghouli ilk lig şampiyonluğunu elde edecek.

EN ÇOK GOMIS İSTİYOR
Bu nedenle bitime 3 hafta kala bu 6 ismin heyecanı ve motivasyonu farklı bir seviyede... Özellikle 33 yaşındaki Bafetimbi Gomis, uzun yıllardır istemesine rağmen yaşayamadığı lig şampiyonluğunu bu sezon tatmak istiyor.
Etiketler: , , , , ,
  • 03 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ