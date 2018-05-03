İlk şampiyonluk heyecanı

Cimbom şampiyonluk yolunda son viraja girerken, takımın önemli parçası olan 6 yıldız farklı bir heyecan yaşıyor. Sarı- Kırmızılılar sezon sonunda ipi göğüslerse Gomis, Serdar Aziz, Nagatomo, Ryan Donk, Rodrigues ve Feghouli ilk lig şampiyonluğunu elde edecek.
EN ÇOK GOMIS İSTİYOR
Bu nedenle bitime 3 hafta kala bu 6 ismin heyecanı ve motivasyonu farklı bir seviyede... Özellikle 33 yaşındaki Bafetimbi Gomis, uzun yıllardır istemesine rağmen yaşayamadığı lig şampiyonluğunu bu sezon tatmak istiyor.
EN ÇOK GOMIS İSTİYOR
Bu nedenle bitime 3 hafta kala bu 6 ismin heyecanı ve motivasyonu farklı bir seviyede... Özellikle 33 yaşındaki Bafetimbi Gomis, uzun yıllardır istemesine rağmen yaşayamadığı lig şampiyonluğunu bu sezon tatmak istiyor.
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