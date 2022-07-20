EYT’li olanlar yıllardır bu açıklamayı bekliyordu! Emekli olma yaşı düştü, erken emeklilik yolları açıldı... İşte o formül...

Uzun vakittir gündem yer alan erken emeklilik sistemi amacıyla lüzumlu açıklamalar resmi olarak yapılıyor. Günümüzde devlet emeklilik için borçlanma kapsamında detaylı değişimler sağladı. Bu değişimlerin uygulanması ile merakla beklenilen erkenden emekli olmak olası oluyor. Borçlanma kapsamında prim günlerinin değişimleri oluyor. Devlet örneğin erkeklerde askerlik sürecini borçlanma süreci olarak sayıyor. Böylece erkeklerin askerlik süreçleri prim günlerine ekleniyor. Genellikle son günlerde EYT konusu ile ilgili adımların atılması da bekleniyor. Bu kapsamda askerlik borçlanmasının da erken emeklilik konusu ile ilgili etkili bir kazanımı yanında getireceği düşünülüyor!
Askerlik Borçlanmasında Erken Emeklilik...
Askerlik süreci devlete sunulan bir hizmettir. Bu yüzden de genel olarak askerlik süreci EYT kapsamında yer alır. Prim günlerinden ötürü emekli olamayanlar amacıyla askerlik süreçleri baz alınıyor. Son dönemlerde sık sık ön planda yer alan EYT sorununun çözümlerinde askerlik süreçleri de yer alır.
Bayanlarda EYT amacıyla daha değişik sistemler uygulanıyor. Günümüzde yaşı gelmiş ama prim gün konusu ile ilgili problemleri olanlar amacıyla askerlik borçlanmasında erken emeklilik süreci avantajdır. Peki, doğum borçlanmasının erken emekliliğe katkısı var mı?
Doğum Borçlanması İle Erken Emeklilik
Bayanlarda erken emeklilik süreçleri amacıyla sık sık doğum borçlanması süreçleri tercih edilir. Doğum dönemlerinde devlet her çocuk için 2; en çok 6 sene erken emekli olma imkanını oluşturur. Geçmiş dönemlerde doğum izinlerinin kullanımlarında problem yaşayanlar için EYT bugünümüzde mümkündür. Bayanlarda emekli olma yaşı düşük amacıyla 6 sene erken emekli olma imkanı da daha çok tercih edilir. Son oluşturulan EYT değişimleri ile emeklilik süreçleri daha kolay olarak tamamlanıyor.