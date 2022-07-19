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Kadın, erkek, yaşlı, ev hanımı ve çocuklara düzenli maaş ödeme müjdesi! SGK'lı veya Bağkur'lu olsun olmasın!

SGK'lı veya Bağkur'lu olsun olmasın! SGK ya da BAĞ-KUR primini ödemiş ama şimdilik sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar doğrultusundan alınabileceği gibi, hiç prim ödememiş vatandaşlar bağlamında da yardım başvurusunda bulunulacak ve faydalanabilecektir. Böylece çoğu aile yardım alabilecektir.

takvim.com.tr
19.07.2022 08:38 - Son Güncelleme: 19.07.2022 08:40
Kadın, erkek, yaşlı, ev hanımı ve çocuklara düzenli maaş ödeme müjdesi! SGK’lı veya Bağkur’lu olsun olmasın!

Kadın, erkek, yaşlı, ev hanımı ve çocuklara düzenli maaş ödeme müjdesi! Sosyal güvencesi olmayan ve geçim zorlukları ile savaşan aileler ve vatandaşlar için gelen haberler mutluluk ile karşılandı. Uzun süredir beklenilen ve yeni düzenlemeler ile geçim zorluğu çekenleri sevindirecek bu detaylar şunlardır.

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Kadın, erkek, yaşlı, ev hanımı ve çocuklara düzenli maaş ödeme müjdesi! SGK’lı veya Bağkur’lu olsun olmasın!

Düzenli Maaş Alabilmenin Şartları

Kadın, erkek ya da çocukların faydalanabileceği yardım nitelikli maaşı alabilmek amacıyla SGK ya da BAĞ-KUR primi, yaş ve ödenmiş gün adedi gibi faktörler göz önüne alınmayacaktır.

Kadın, erkek, yaşlı, ev hanımı ve çocuklara düzenli maaş ödeme müjdesi! SGK’lı veya Bağkur’lu olsun olmasın!

Maaştan faydalanmak isteyenlerin mutlaka düzenli bir yüksek geliri olmaması istenmektedir.

Kadın, erkek, yaşlı, ev hanımı ve çocuklara düzenli maaş ödeme müjdesi! SGK’lı veya Bağkur’lu olsun olmasın!

Daha daha eskiden prim ödemiş ama şu an ödemeyen, çalışmayan kadınlar ve erkekler ile çocuklar faydalanabilecek ve müracaatta bulunabileceklerdir.

Kadın, erkek, yaşlı, ev hanımı ve çocuklara düzenli maaş ödeme müjdesi! SGK’lı veya Bağkur’lu olsun olmasın!

İstenen koşul haneye giren gelir miktarının belli bir düzeyin altında olmasıdır. Bu halde düzenli maaş alma hakkına kavuşabileceklerdir.

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