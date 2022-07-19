Kadın, erkek, yaşlı, ev hanımı ve çocuklara düzenli maaş ödeme müjdesi! SGK'lı veya Bağkur'lu olsun olmasın!
SGK'lı veya Bağkur'lu olsun olmasın! SGK ya da BAĞ-KUR primini ödemiş ama şimdilik sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar doğrultusundan alınabileceği gibi, hiç prim ödememiş vatandaşlar bağlamında da yardım başvurusunda bulunulacak ve faydalanabilecektir. Böylece çoğu aile yardım alabilecektir.
19.07.2022 08:38 - Son Güncelleme: 19.07.2022 08:40
Kadın, erkek, yaşlı, ev hanımı ve çocuklara düzenli maaş ödeme müjdesi! Sosyal güvencesi olmayan ve geçim zorlukları ile savaşan aileler ve vatandaşlar için gelen haberler mutluluk ile karşılandı. Uzun süredir beklenilen ve yeni düzenlemeler ile geçim zorluğu çekenleri sevindirecek bu detaylar şunlardır.