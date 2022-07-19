Kadın, erkek, yaşlı, ev hanımı ve çocuklara düzenli maaş ödeme müjdesi! SGK’lı veya Bağkur’lu olsun olmasın!

Kadın, erkek, yaşlı, ev hanımı ve çocuklara düzenli maaş ödeme müjdesi! Sosyal güvencesi olmayan ve geçim zorlukları ile savaşan aileler ve vatandaşlar için gelen haberler mutluluk ile karşılandı. Uzun süredir beklenilen ve yeni düzenlemeler ile geçim zorluğu çekenleri sevindirecek bu detaylar şunlardır.