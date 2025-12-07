Başkan Erdoğan ile terörist Abdi görüşecek yalanı çöktü: İletişim Başkanlığı oyunu bozdu!
Sosyal medyada “Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile terör örgütü SDG’nin elebaşlarından Mazlum Abdi’nin görüşme konusunda anlaştığı” yönünde paylaşılan iddialar üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yazılı bir açıklama yaparak söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a atfedilerek sosyal medyada yayılan bazı görüşme iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Yapılan yazılı açıklamada, son günlerde dolaşıma sokulan iddiaların tamamen asılsız olduğu vurgulanarak, Başkan Erdoğan'ın gündeminde bu yönde herhangi bir girişim ya da planlamanın bulunmadığı belirtildi.
"MESNETSİZ İDDİALAR KAMUOYUNU YANILTMAYI AMAÇLIYOR"
İletişim Başkanı Burhanettin Duran söz konusu kirli propagandaya ilişkin yaptığı açıklamada,paylaşımların bilinçli ya da bilinçsiz şekilde kamuoyunu yanıltma amacı taşıdığı ifade edildi:
"Bu tür mesnetsiz iddialar, kamuoyunu yanıltmakta ve Türkiye'nin takip ettiği güvenlik politikalarını farklı yönlere çekmeyi hedeflemektedir."
İletişim Başkanı Duran, Başkan Erdoğan'ın temasları ve diplomatik gündemiyle ilgili bilgilerin yalnızca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı veya diğer yetkili kurum temsilcileri tarafından paylaşılabileceğini hatırlattı.
DEZENFORMASYONA KARŞI DUYARLILIK ÇAĞRISI
Açıklamada, sosyal medyada hızla yayılan gerçek dışı içeriklere karşı dikkatli olunması gerektiği belirtilerek şu ifadeye yer verildi: "Kamuoyunun, sosyal medyada dolaşıma sokulan dezenformasyonlara karşı duyarlı olması önem arz etmektedir." İletişim Başkanlığı, resmi bilgi akışı dışındaki iddialara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.
YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELER KULLANILDI
"İletişim Başkanlığı: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a atfedilen bazı görüşme iddiaları gerçeğe aykırı olup, Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeminde buna yönelik bir girişim veya planlama yer almamaktadır. Bilinçli veya bilinçsiz olarak paylaşılan bu tür mesnetsiz iddialar, kamuoyunu yanıltmakta ve Türkiye'nin takip ettiği güvenlik politikalarını farklı yönde etkilemeyi amaçlamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın temaslarıyla ilgili bilgiler yalnızca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı veya diğer yetkili kurum temsilcileri tarafından paylaşılmaktadır. Kamuoyunun, sosyal medyada dolaşıma sokulan dezenformasyonlara karşı duyarlı olması önem arz etmektedir."
KİRLİ PROPAGANDAYI DEVREYE ALDILAR
Terör örgütüne yakın medya organları ve sosyal medya hesapları üzerinden tamamen asılsız, manipülatif bir iddia dolaşıma sokuldu. Söz konusu propaganda içeriklerinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarından Mazlum Abdi ile "görüşme konusunda anlaştığı" yalanını piyasaya sürdü.
İddialar, bölgede uzun süredir dezenformasyon çalışmalarıyla bilinen çevreler tarafından kasıtlı şekilde yayılırken, İletişim Başkanlığı bu tür haberlerin gerçek dışı olduğunu vurguladı.
Terör örgütüne yakın yayınlarda ve bazı sosyal medya hesaplarında, Avrupa Ortadoğu ve Kuzey Afrika Araştırmaları Enstitüsü (EISMENA) Direktörü olduğu öne sürülen Adil Bakewan'ın iddiaları kaynak gösterilerek şu söylem dolaşıma sokuldu:
Erdoğan ile Mazlum Abdi'nin en kısa sürede görüşme konusunda anlaştığı, bu sürecin ardından Abdullah Öcalan ile de bir görüşmenin planlandığı, Erbil yönetiminin sözde bu sürece "aracılık ettiği".