Başkan Erdoğan ile terörist Abdi görüşecek yalanı çöktü: İletişim Başkanlığı oyunu bozdu!

KİRLİ PROPAGANDAYI DEVREYE ALDILAR

Terör örgütüne yakın medya organları ve sosyal medya hesapları üzerinden tamamen asılsız, manipülatif bir iddia dolaşıma sokuldu. Söz konusu propaganda içeriklerinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarından Mazlum Abdi ile "görüşme konusunda anlaştığı" yalanını piyasaya sürdü.

İddialar, bölgede uzun süredir dezenformasyon çalışmalarıyla bilinen çevreler tarafından kasıtlı şekilde yayılırken, İletişim Başkanlığı bu tür haberlerin gerçek dışı olduğunu vurguladı.

Terör örgütüne yakın yayınlarda ve bazı sosyal medya hesaplarında, Avrupa Ortadoğu ve Kuzey Afrika Araştırmaları Enstitüsü (EISMENA) Direktörü olduğu öne sürülen Adil Bakewan'ın iddiaları kaynak gösterilerek şu söylem dolaşıma sokuldu:

Erdoğan ile Mazlum Abdi'nin en kısa sürede görüşme konusunda anlaştığı, bu sürecin ardından Abdullah Öcalan ile de bir görüşmenin planlandığı, Erbil yönetiminin sözde bu sürece "aracılık ettiği".