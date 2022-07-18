SYDV, SGK, VGM, İŞKUR... Günlük 163,59 TL, tek seferlik 1100 TL, aylık 1440 TL destekleri açıklandı!

Şartlara makul olmak amacıyla bir gayrimenkul kirası ya da maaşı olmamak, rastgele diğer bir geliri de olmaması gerekmektedir. Bu şekilde destek ödemeleri sağlanacak ve ailelerin rahatlaması sağlanacaktır. Aynı vakitte meslek edindirme kursları ve kurs sırasında ödenecek tutarlar da belirlendi. Aynı vakitte Vakıflar Genel müdürlüğü doğrultusundan da aylık alma imkanı bulunmaktadır.
Günlük Kurs Ücreti
Yurdun detaylı bölgelerinde açılan ve meslek edindirmeyi gerçekleştiren kurslara katılımcı olan bayanlara da belli bir ücret öğrencilikleri sırasında ödenmektedir. Bu şekilde hem bir meslek sahibi olup hem de bu esnada gelir kazanmak olası olmaktadır.
İŞKUR aracılığı ile oluşturulan İş Başı Eğitim Kurslarına katılımcı olan bayanlara günlük olarak 163 lira ödeme yapılmaktadır. Eğer İŞKUR Mesleki Eğitim Kurslarına katılan bayanlara da zaruri gider ödemesi adı altında kurs sonucunda ödemeler yapılmaktadır. Kurs sonucunda belli oranda iş garantisi de vardır. Bu da hanımların hizmetine açılmıştır. Bu kurslara katılımcı olabilmek amacıyla İŞKUR müracaatı gerekmektedir.