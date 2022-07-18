SYDV, SGK, VGM, İŞKUR... Günlük 163,59 TL, tek seferlik 1100 TL, aylık 1440 TL destekleri açıklandı!

Vakıflar Genel Müdürlüğünden müracaat ve şartların makul olması durumunda muhtaç aylığı da alınabilmektedir. Bu şekilde kadınlar ve aileler desteklenmeye çalışılmaktadır. İş ve geçim olanakları sağlanmaktadır.

Şayet siz de destek alabilmek istiyorsanız, kesinlikle sosyal yardımlaşma konusu ile ilgili hizmet yayınlayan vakıflarla ve başka kurumlarla iletişime geçmelisiniz. Böylece pek çok değişik desteğe kolay bir şekilde erişme imkânına da sahip olursunuz.