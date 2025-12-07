Fırtına ikinciliğe uçtu! Göztepe - Trabzonspor: 1-2 | MAÇ SONUCU

Trabzonspor Göztepe ile karşılaştı (AA)



TRABZONSPOR'DA ÜÇ DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Fatih Tekke, ligde son olarak 3-1 kazanılan TÜMOSAN Konyaspor maçına göre kadrosunda 3 değişikliğe gitti. Cezalı Oulai ile yedeğe çekilen Okan Yokuşlu ve Bouchouari'nin yerine Ozan Tufan, Serdar Saatçi ve Folcarelli ilk 11'de görev aldı.