PODCAST CANLI YAYIN

Fırtına ikinciliğe uçtu! Göztepe - Trabzonspor: 1-2 | MAÇ SONUCU

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşılaştı. Bordo mavililer, zorlu randevudan Ernest Muçi'nin golleriyle 2-1 galip ayrılarak ikinci sıraya yükseldi. İşte yaşananlar...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fırtına ikinciliğe uçtu! Göztepe - Trabzonspor: 1-2 | MAÇ SONUCU

Trabzonspor, Gürsel Aksel Stadyumu'nda Göztepe'ye konuk oluyor.

CANLI TAKİP

Göztepe Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Trabzonspor Göztepe ile karşılaştı (AA)Trabzonspor Göztepe ile karşılaştı (AA)

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Pina'nın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Muçi'nin şutunda, kaleci Lis üzerine gelen topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

11. dakikada sol kanattan Zubkov'un kullandığı köşe atışında kale sahası içi sol çaprazında bulunan Onuachu'nun kafa vuruşunda uzak köşeye yönelen top yerden sekerek yandan auta çıktı.

44. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından kullanılan serbest vuruşta Onuachu sağ ayağıyla kaleye vurdu, top defanstan geri döndü.

Trabzonspor Göztepe ile karşılaştı (AA)Trabzonspor Göztepe ile karşılaştı (AA)

TRABZONSPOR'DA ÜÇ DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Fatih Tekke, ligde son olarak 3-1 kazanılan TÜMOSAN Konyaspor maçına göre kadrosunda 3 değişikliğe gitti. Cezalı Oulai ile yedeğe çekilen Okan Yokuşlu ve Bouchouari'nin yerine Ozan Tufan, Serdar Saatçi ve Folcarelli ilk 11'de görev aldı.

Wagner Pina (AA)Wagner Pina (AA)

Trabzonspor sahaya şu 11'le çıktı:
Onana, Pina, Serdar Saatçi, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Ozan Tufan, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Onuachu.

Oleksandr Zubkov (AA)Oleksandr Zubkov (AA)

STOILOV AYNI KADROYLA SAHADA

Teknik direktör Stanimir Stoilov, geçen hafta deplasmanda 2-1 kazandıkları Hesap.com Antalyaspor maçının ilk 11'ini bozmadı. Ligin en az gol yiyen takımı konumundaki İzmir ekibinde sakatlıkları bulunan İbrahim Sabra ve İsmail Köybaşı kadroda yer almadı.

Paul Onuachu (AA)Paul Onuachu (AA)

Göztepe sahaya şu 11'le çıktı:
Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Dennis, Miroshi, Cherni, Efkan Bekiroğlu, Janderson, Juan.Tribünler doldu, dayanışma görüntüsü verildi.

Ernest Muçi (AA)Ernest Muçi (AA)

SAYGI DURUŞI YAPILDI

Karşılaşma öncesi iki takım futbolcuları ısınma sırasında tribünleri birlikte selamladı. Gürsel Aksel Stadı'nın tamamen dolduğu gözlendi. Maçtan önce, A Milli Takım'ın eski oyuncularından Faruk Karadoğan'ın vefatı nedeniyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Oleksandr Zubkov (AA)Oleksandr Zubkov (AA)

MUÇİ YİNE SAHNEDE

Trabzonspor'un son haftalardaki en önemli isimlerinden biri olmayı başaran Ernest Muçi yine ağları sarstı. Başakşehir ve Konya mücadelelerinde fileleri havalandıran Arnavut orta saha, İzmir deplasmanında da takımını öne geçirdi.

76'da ise Zubkov'un kullandığı köşe vuruşunda havadan gelen pası tek vuruşta bitrirerek farkı ikiye çıkardı.

Trabzonspor'un gol sevinci (AA)Trabzonspor'un gol sevinci (AA)

ONUACHU CEZALI

Bordo mavili ekibin Nijeryalı yıldızı Paul Onuachu, karşılaşmada sarı kart gördü. 2.01 metre boyundaki santfor, önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Oleksandr Zubkov (AA)Oleksandr Zubkov (AA)

WAGNER PINA KIRMIZI KARTLA ATILDI

Maçta dakikalar 78'i gösterirken konuk takımın sağ beki Wagner Pina, Juan'ı ceza sahası önünde düşürdü. VAR'da yapılan incelemenin ardından Yeşil Burun Adaları vatandaşı genç futbolcu kırmızı kart gördü.

Trabzonsporun kalecisi Andre Onananın yeni adresi belli oldu!Trabzonsporun kalecisi Andre Onananın yeni adresi belli oldu!
Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana'nın yeni adresi belli oldu!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan ile terörist Abdi görüşecek yalanı çöktü: İletişim Başkanlığı oyunu bozdu!
Ademi merkeziyetçilik oyunu büyüyor: Abdi ile Barzani ekseni harekete geçti
Fırtına ikinciliğe uçtu! Göztepe - Trabzonspor: 1-2 | MAÇ SONUCU
Son dakika: Başkan Erdoğan'ın davetine icabet! Macaristan Başbakanı Orban üst düzey heyetle Türkiye'ye geliyor
Terör örgütü SDG’den Esad’a hizmet! Devrim kutlamalarına tam yasak
Adli emanet soygununda 10 gözaltı! Erdal Timurtaş'ın kaynanası, kayınpederi ve altınları çalmaya yardım eden o kişi listede
İstanbul'da sel ve su baskınları! Sarıyer'de yol çöktü... Araçlar dereye düştü | Peş peşe kazalar
Zihninde silah bırakmayan PKK'lılar... Öcalan'ın sekretaryası Zeki Bayhan'dan zehirli dil! İmralı'da "iyi polis kötü polis" oyunu mu?
Rafa Silva oynayacak mı? Sergen Yalçın'dan Gaziantep FK maçı kararı
Sosyal medyada alçak provokasyon: Peygamberimize hakaret eden yayıncı tutuklandı
Emekliye promosyon yarışı kızıştı: 39.500 TL’ye varan ödeme kapıda!
Meteoroloji'den 22 ile sarı kod: Sağanak, kar, fırtına birlikte geliyor! Akdeniz sistemi devrede
Washington-Caracas hattı alev alev: Trump'tan saha genişletme kararı: "Yakında başlayacağız" diyerek açıkladı
Hırsız zabıt katibi Erdal Timurtaş'ın her şeyi planlı! Paraları 5 günde kriptoya çevirdi... Soğuk cüzdanla firar etti
İBB’nin ihale manipülasyonu ağı deşifre oldu: Sayıştay raporu ortaya çıktı! 14 işte 790 milyonluk şaibe!
İstanbul'da kanlı eylem hazırlığındaydı! DEAŞ'lı terörist kıskıvrak yakalandı, A Haber'de ortaya çıkan örgüt yazışmaları kan dondurdu
Özgür Özel arınamadı... A Takımı belli oldu: 'Eko'sistemin kilit isimleri yine listede | İmamoğlu'nun "gölge" oyunu
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çok konuşulacak transfer çalımı
Akkuyu’da kritik eşik aşıldı: Almaya'nın vermediği parçalar Çin'den tedarik edilince santralin kalbine ilk enerji verildi!
Spor yazarları Başakşehir - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Helal puan"