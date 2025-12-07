Fırtına ikinciliğe uçtu! Göztepe - Trabzonspor: 1-2 | MAÇ SONUCU
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşılaştı. Bordo mavililer, zorlu randevudan Ernest Muçi'nin golleriyle 2-1 galip ayrılarak ikinci sıraya yükseldi. İşte yaşananlar...
Trabzonspor, Gürsel Aksel Stadyumu'nda Göztepe'ye konuk oluyor.
CANLI TAKİP
Göztepe Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada Pina'nın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Muçi'nin şutunda, kaleci Lis üzerine gelen topu yumruklayarak uzaklaştırdı.
11. dakikada sol kanattan Zubkov'un kullandığı köşe atışında kale sahası içi sol çaprazında bulunan Onuachu'nun kafa vuruşunda uzak köşeye yönelen top yerden sekerek yandan auta çıktı.
44. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından kullanılan serbest vuruşta Onuachu sağ ayağıyla kaleye vurdu, top defanstan geri döndü.
TRABZONSPOR'DA ÜÇ DEĞİŞİKLİK
Teknik direktör Fatih Tekke, ligde son olarak 3-1 kazanılan TÜMOSAN Konyaspor maçına göre kadrosunda 3 değişikliğe gitti. Cezalı Oulai ile yedeğe çekilen Okan Yokuşlu ve Bouchouari'nin yerine Ozan Tufan, Serdar Saatçi ve Folcarelli ilk 11'de görev aldı.
Trabzonspor sahaya şu 11'le çıktı:
Onana, Pina, Serdar Saatçi, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Ozan Tufan, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Onuachu.
STOILOV AYNI KADROYLA SAHADA
Teknik direktör Stanimir Stoilov, geçen hafta deplasmanda 2-1 kazandıkları Hesap.com Antalyaspor maçının ilk 11'ini bozmadı. Ligin en az gol yiyen takımı konumundaki İzmir ekibinde sakatlıkları bulunan İbrahim Sabra ve İsmail Köybaşı kadroda yer almadı.
Göztepe sahaya şu 11'le çıktı:
Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Dennis, Miroshi, Cherni, Efkan Bekiroğlu, Janderson, Juan.Tribünler doldu, dayanışma görüntüsü verildi.
SAYGI DURUŞI YAPILDI
Karşılaşma öncesi iki takım futbolcuları ısınma sırasında tribünleri birlikte selamladı. Gürsel Aksel Stadı'nın tamamen dolduğu gözlendi. Maçtan önce, A Milli Takım'ın eski oyuncularından Faruk Karadoğan'ın vefatı nedeniyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
MUÇİ YİNE SAHNEDE
Trabzonspor'un son haftalardaki en önemli isimlerinden biri olmayı başaran Ernest Muçi yine ağları sarstı. Başakşehir ve Konya mücadelelerinde fileleri havalandıran Arnavut orta saha, İzmir deplasmanında da takımını öne geçirdi.
76'da ise Zubkov'un kullandığı köşe vuruşunda havadan gelen pası tek vuruşta bitrirerek farkı ikiye çıkardı.
ONUACHU CEZALI
Bordo mavili ekibin Nijeryalı yıldızı Paul Onuachu, karşılaşmada sarı kart gördü. 2.01 metre boyundaki santfor, önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
WAGNER PINA KIRMIZI KARTLA ATILDI
Maçta dakikalar 78'i gösterirken konuk takımın sağ beki Wagner Pina, Juan'ı ceza sahası önünde düşürdü. VAR'da yapılan incelemenin ardından Yeşil Burun Adaları vatandaşı genç futbolcu kırmızı kart gördü.