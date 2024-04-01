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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

KUYUCAK SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • KUYUCAK Toplam Seçmen 21.188
  • Açılan Sandık 75
  • Kullanılan Oy 18.821
  • Geçerli Oy 17.644
  • Geçersiz Oy 1.177
  • Katılım Oranı %88.83
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

UĞUR DOĞANCA cumhuriyet-halk-partisi
UĞUR
DOĞANCA
%51.15 9.025 Oy
METİN ERTÜRK adalet-ve-kalkinma-partisi
METİN
ERTÜRK
%46.85 8.266 Oy
AYŞE DİNDAR yeniden-refah-partisi
AYŞE
DİNDAR
%0.37 65 Oy
CEMAL MURAT KARA zafer-partisi
CEMAL MURAT
KARA
%0.36 64 Oy
SÜLEYMAN DAL saadet-partisi
SÜLEYMAN
DAL
%0.31 55 Oy
PARTİLER
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.25 44 Oy
Demokratik Sol Parti
%0.22 38 Oy
Demokrat Parti
%0.19 34 Oy
Halkın Kurtuluş Partisi
%0.12 21 Oy
Vatan Partisi
%0.10 17 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 21.188
  • Kullanılan Oy 18.821
Cumhuriyet Halk Partisi
%52.11 9.139 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%45.99 8.066 Oy
Saadet Partisi
%0.41 72 Oy
Hür Dava Partisi
%0.29 51 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.25 44 Oy
Demokratik Sol Parti
%0.23 41 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%0.17 29 Oy
Vatan Partisi
%0.16 28 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.14 25 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BOZDOĞAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.51 9.714
%48.61|10.852
MUSTAFA GALİP ÖZEL 		%0 0 %4.04 902 %0 0 %0 0 %3.84 857
BUHARKENT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.23|3.454
MEHMET EROL 		%29.71 2.489 %0 0 %1.25 105 %0 0 %0 0 %27.80 2.329
ÇİNE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.13 15.278
%53.13|18.393
MEHMET KIVRAK 		%0 0 %1.00 346 %0 0 %0 0 %1.73 600
DİDİM Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.89 17.029
%51.08|26.446
HATİCE GENÇAY 		%0 0 %1.78 919 %8.86 4.588 %0.06 29 %5.33 2.759
EFELER Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%42.12|71.630
ANIL YETİŞKİN 		%34.06 57.922 %13.90 23.644 %3.38 5.750 %0.11 187 %6.44 10.948
GERMENCİK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%54.00|14.921
BURAK ZENCİRCİ 		%35.95 9.934 %1.94 535 %5.96 1.648 %0 0 %2.14 592
İNCİRLİOVA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.11|15.082
AYTEKİN KAYA 		%46.24 14.806 %0 0 %1.68 538 %0 0 %0.30 95 %4.67 1.496
KARACASU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%53.18|6.419
MUSTAFA BÜYÜKYAPICI 		%36.35 4.388 %6.16 744 %0 0 %1.19 144 %3.11 376
KARPUZLU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.77|3.012
HİLMİ DÖNMEZ 		%30.47 2.367 %0 0 %4.23 329 %0 0 %0 0 %26.53 2.061
KOÇARLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.48 7.828
%48.85|7.888
ÖZGÜR ARICI 		%0 0 %1.25 202 %0 0 %0 0 %1.42 230
KÖŞK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.89|7.674
NURİ GÜLER 		%25.47 4.558 %0 0 %4.65 832 %0 0 %22.55 4.035 %4.44 794
KUŞADASI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%13.63 9.639
%42.41|29.994
ÖMER GÜNEL 		%0 0 %37.06 26.209 %2.62 1.852 %0 0 %4.27 3.022
KUYUCAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.85 8.266
%51.15|9.025
UĞUR DOĞANCA 		%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %2.00 353
NAZİLLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.42 31.107
%48.72|45.352
ERTUĞRUL TETİK 		%0 0 %5.12 4.769 %3.03 2.822 %0 0 %9.71 9.035
SÖKE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%55.21|39.258
MUSTAFA İBERYA ARIKAN 		%35.79 25.446 %3.31 2.356 %0 0 %0 0 %5.68 4.041
SULTANHİSAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%40.61|5.203
OSMAN YILDIRIMKAYA 		%39.41 5.049 %11.42 1.463 %5.30 679 %1.04 133 %2.23 286
YENİPAZAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.03 3.773
%51.98|4.355
MALİK ERCAN 		%0 0 %1.68 141 %0 0 %0 0 %1.31 110
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BOZDOĞAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.29 9.391
%47.53|10.555
 %0 0 %5.14 1.141 %0 0 %0 0 %5.04 1.120
BUHARKENT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.16|3.354
 %34.71 2.899 %0 0 %2.57 215 %0 0 %0 0 %22.55 1.883
ÇİNE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.92 15.129
%52.02|17.920
 %0 0 %1.74 599 %0 0 %0 0 %2.32 799
DİDİM Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.22 15.130
%49.18|25.468
 %0 0 %2.69 1.393 %10.73 5.559 %0 0 %8.18 4.234
EFELER Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%45.23|76.606
 %31.18 52.817 %10.62 17.991 %4.07 6.887 %0 0 %8.90 15.081
GERMENCİK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%45.27|12.423
 %35.12 9.636 %2.88 789 %13.57 3.723 %0 0 %3.16 868
İNCİRLİOVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.76 14.273
%45.32|14.452
 %0 0 %2.88 918 %0 0 %0 0 %7.04 2.246
KARACASU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%53.41|6.386
 %35.22 4.211 %7.06 844 %0 0 %0.79 95 %3.51 420
KARPUZLU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.28|3.030
 %31.06 2.396 %0 0 %5.52 426 %0 0 %0 0 %24.14 1.862
KOÇARLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.79 7.664
%48.42|7.765
 %0 0 %2.73 438 %0 0 %0 0 %1.05 169
KÖŞK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.14|8.449
 %33.47 5.874 %0 0 %10.96 1.924 %0 0 %0 0 %7.43 1.304
KUŞADASI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%16.95 11.964
%42.75|30.174
 %0 0 %27.48 19.392 %3.67 2.591 %0.94 666 %8.21 5.791
KUYUCAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.99 8.066
%52.11|9.139
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %1.89 332
NAZİLLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.67 30.223
%47.37|43.825
 %0 0 %6.17 5.705 %3.67 3.396 %0 0 %10.12 9.359
SÖKE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%53.99|38.084
 %33.25 23.451 %4.93 3.477 %0 0 %0 0 %7.83 5.526
SULTANHİSAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%40.68|5.177
 %37.75 4.804 %12.84 1.634 %6.27 798 %0 0 %2.47 314
YENİPAZAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.83 3.751
%50.78|4.249
 %0 0 %3.06 256 %0 0 %0 0 %1.33 111
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		METİN ERTÜRK 10.394 %55.39
İyi Parti
İYİ PARTİ 		KEMAL EMİR 8.017 %42.73
Demokratik Sol Parti
DSP 		ALİ DEMİR 130 %0.69
Vatan Partisi
VATAN 		MEHMET İRFAN ÜLKÜ 90 %0.48
Saadet Partisi
SAADET 		SÜLEYMAN DAL 87 %0.46
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		GÜVEN DURAN 46 %0.25
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ALİ ULVİ AKOĞLU 2.380 %44.85
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		KEMAL EMİR 2.078 %39.16
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		MEHMET KEMİK 803 %15.13
Saadet Partisi
SAADET 		ADEM SARICA 34 %0.64
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		HÜSEYİN İLKUTLU 12 %0.23
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		9.932 %53.50
İyi Parti
İYİ PARTİ 		8.188 %44.11
Demokratik Sol Parti
DSP 		140 %0.75
Saadet Partisi
SAADET 		96 %0.52
Vatan Partisi
VATAN 		84 %0.45
Büyük Birlik Partisi
BBP 		83 %0.45
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		40 %0.22
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		8.694 %45.30
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		7.178 %37.40
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.963 %15.44
Demokratik Sol Parti
DSP 		98 %0.51
Saadet Partisi
SAADET 		79 %0.41
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		67 %0.35
Büyük Birlik Partisi
BBP 		35 %0.18
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		30 %0.16
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		25 %0.13
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		21 %0.11
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.343 %44.44
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.030 %38.51
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		844 %16.01
Saadet Partisi
SAADET 		55 %1.04
Kaynak: Anadolu Ajansı