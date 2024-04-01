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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

SÖKE SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • SÖKE Toplam Seçmen 93.978
  • Açılan Sandık 302
  • Kullanılan Oy 75.138
  • Geçerli Oy 71.101
  • Geçersiz Oy 4.037
  • Katılım Oranı %79.95
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

MUSTAFA İBERYA ARIKAN cumhuriyet-halk-partisi
MUSTAFA İBERYA
ARIKAN
%55.21 39.258 Oy
TEKİN YAVUZ milliyetci-hareket-partisi
TEKİN
YAVUZ
%35.79 25.446 Oy
MEHMET KOYUNCU iyi-parti
MEHMET
KOYUNCU
%3.31 2.356 Oy
KEMAL KAYHAN zafer-partisi
KEMAL
KAYHAN
%1.28 912 Oy
İSMAİL ÖZBEK yeniden-refah-partisi
İSMAİL
ÖZBEK
%1.04 738 Oy
PARTİLER
Türkiye İşçi Partisi
%0.72 515 Oy
Saadet Partisi
%0.55 394 Oy
Memleket Partisi