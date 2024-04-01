EFELER SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
BOZDOĞAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%43.51 9.714
|
%48.61|10.852MUSTAFA GALİP ÖZEL
|%0 0
|%4.04 902
|%0 0
|%0 0
|%3.84 857
|
BUHARKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%41.23|3.454MEHMET EROL
|%29.71 2.489
|%0 0
|%1.25 105
|%0 0
|%0 0
|%27.80 2.329
|
ÇİNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%44.13 15.278
|
%53.13|18.393MEHMET KIVRAK
|%0 0
|%1.00 346
|%0 0
|%0 0
|%1.73 600
|
DİDİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%32.89 17.029
|
%51.08|26.446HATİCE GENÇAY
|%0 0
|%1.78 919
|%8.86 4.588
|%0.06 29
|%5.33 2.759
|
EFELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%42.12|71.630ANIL YETİŞKİN
|%34.06 57.922
|%13.90 23.644
|%3.38 5.750
|%0.11 187
|%6.44 10.948
|
GERMENCİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%54.00|14.921BURAK ZENCİRCİ
|%35.95 9.934
|%1.94 535
|%5.96 1.648
|%0 0
|%2.14 592
|
İNCİRLİOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%47.11|15.082AYTEKİN KAYA
|%46.24 14.806
|%0 0
|%1.68 538
|%0 0
|%0.30 95
|%4.67 1.496
|
KARACASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%53.18|6.419MUSTAFA BÜYÜKYAPICI
|%36.35 4.388
|%6.16 744
|%0 0
|%1.19 144
|%3.11 376
|
KARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%38.77|3.012HİLMİ DÖNMEZ
|%30.47 2.367
|%0 0
|%4.23 329
|%0 0
|%0 0
|%26.53 2.061
|
KOÇARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%48.48 7.828
|
%48.85|7.888ÖZGÜR ARICI
|%0 0
|%1.25 202
|%0 0
|%0 0
|%1.42 230
|
KÖŞK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%42.89|7.674NURİ GÜLER
|%25.47 4.558
|%0 0
|%4.65 832
|%0 0
|%22.55 4.035
|%4.44 794
|
KUŞADASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%13.63 9.639
|
%42.41|29.994ÖMER GÜNEL
|%0 0
|%37.06 26.209
|%2.62 1.852
|%0 0
|%4.27 3.022
|
KUYUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%46.85 8.266
|
%51.15|9.025UĞUR DOĞANCA
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%2.00 353
|
NAZİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%33.42 31.107
|
%48.72|45.352ERTUĞRUL TETİK
|%0 0
|%5.12 4.769
|%3.03 2.822
|%0 0
|%9.71 9.035
|
SÖKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%55.21|39.258MUSTAFA İBERYA ARIKAN
|%35.79 25.446
|%3.31 2.356
|%0 0
|%0 0
|%5.68 4.041
|
SULTANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%40.61|5.203OSMAN YILDIRIMKAYA
|%39.41 5.049
|%11.42 1.463
|%5.30 679
|%1.04 133
|%2.23 286
|
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%45.03 3.773
|
%51.98|4.355MALİK ERCAN
|%0 0
|%1.68 141
|%0 0
|%0 0
|%1.31 110
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
BOZDOĞAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%42.29 9.391
|
%47.53|10.555
|%0 0
|%5.14 1.141
|%0 0
|%0 0
|%5.04 1.120
|
BUHARKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%40.16|3.354
|%34.71 2.899
|%0 0
|%2.57 215
|%0 0
|%0 0
|%22.55 1.883
|
ÇİNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%43.92 15.129
|
%52.02|17.920
|%0 0
|%1.74 599
|%0 0
|%0 0
|%2.32 799
|
DİDİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%29.22 15.130
|
%49.18|25.468
|%0 0
|%2.69 1.393
|%10.73 5.559
|%0 0
|%8.18 4.234
|
EFELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%45.23|76.606
|%31.18 52.817
|%10.62 17.991
|%4.07 6.887
|%0 0
|%8.90 15.081
|
GERMENCİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%45.27|12.423
|%35.12 9.636
|%2.88 789
|%13.57 3.723
|%0 0
|%3.16 868
|
İNCİRLİOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%44.76 14.273
|
%45.32|14.452
|%0 0
|%2.88 918
|%0 0
|%0 0
|%7.04 2.246
|
KARACASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%53.41|6.386
|%35.22 4.211
|%7.06 844
|%0 0
|%0.79 95
|%3.51 420
|
KARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%39.28|3.030
|%31.06 2.396
|%0 0
|%5.52 426
|%0 0
|%0 0
|%24.14 1.862
|
KOÇARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%47.79 7.664
|
%48.42|7.765
|%0 0
|%2.73 438
|%0 0
|%0 0
|%1.05 169
|
KÖŞK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%48.14|8.449
|%33.47 5.874
|%0 0
|%10.96 1.924
|%0 0
|%0 0
|%7.43 1.304
|
KUŞADASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%16.95 11.964
|
%42.75|30.174
|%0 0
|%27.48 19.392
|%3.67 2.591
|%0.94 666
|%8.21 5.791
|
KUYUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%45.99 8.066
|
%52.11|9.139
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.89 332
|
NAZİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%32.67 30.223
|
%47.37|43.825
|%0 0
|%6.17 5.705
|%3.67 3.396
|%0 0
|%10.12 9.359
|
SÖKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%53.99|38.084
|%33.25 23.451
|%4.93 3.477
|%0 0
|%0 0
|%7.83 5.526
|
SULTANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%40.68|5.177
|%37.75 4.804
|%12.84 1.634
|%6.27 798
|%0 0
|%2.47 314
|
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%44.83 3.751
|
%50.78|4.249
|%0 0
|%3.06 256
|%0 0
|%0 0
|%1.33 111
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|MEHMET FATİH ATAY
|79.039
|%46.21
|
|ÜMMET AKIN
|61.622
|%36.02
|
|MEHMET MESUT ÖZAKCAN
|25.637
|%14.99
|
|NİMET GÜRYELİ
|2.087
|%1.22
|
|CAN KARABULUT
|1.435
|%0.84
|
|GÖKHAN DOĞAN
|752
|%0.44
|
|EYÜP TOPÇUOĞLU
|351
|%0.21
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|MEHMET MESUT ÖZAKCAN
|59.376
|%35.80
|
|RECEP TANER
|49.447
|%29.82
|
|YALÇIN PEKGÜZEL
|47.593
|%28.70
|
|OSMAN DAĞTEKİN
|5.285
|%3.19
|
|AKMAN GÜLER
|1.082
|%0.65
|
|CAFER AVCI
|715
|%0.43
|
|ŞERAFETTİN AKYÜZ
|664
|%0.40
|
|ERHAN UYSAL
|590
|%0.36
|
|KENAN EREN
|395
|%0.24
|
|SEVİM AVCİ
|353
|%0.21
|
|İBRAHİM ÇAMOĞLU
|211
|%0.13
|
|HAMZA AY
|122
|%0.07