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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

FEKE SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • FEKE Toplam Seçmen 14.049
  • Açılan Sandık 66
  • Kullanılan Oy 12.664
  • Geçerli Oy 11.740
  • Geçersiz Oy 924
  • Katılım Oranı %90.14
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

CÖMERT ÖZEN yeniden-refah-partisi
CÖMERT
ÖZEN
%36.26 4.257 Oy
AHMET ŞENER milliyetci-hareket-partisi
AHMET
ŞENER
%29.54 3.468 Oy
MEHMET ALİ KIZILOLUK cumhuriyet-halk-partisi
MEHMET ALİ
KIZILOLUK
%27.34 3.210 Oy
YAŞAR SOYLU iyi-parti
YAŞAR
SOYLU
%2.61 307 Oy
HASAN GEZER saadet-partisi
HASAN
GEZER
%2.27 266 Oy
PARTİLER
Büyük Birlik Partisi
%0.53 62 Oy
Zafer Partisi
%0.33 39 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.26 30 Oy
Halkın Kurtuluş Partisi
%0.25 29 Oy
Hür Dava Partisi
%0.16 19 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 14.049
  • Kullanılan Oy 12.668
Yeniden Refah Partisi
%31.02 3.598 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%29.55 3.427 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%29.44 3.415 Oy
İyi Parti
%3.71 430 Oy
Saadet Partisi
%3.02 350 Oy
Büyük Birlik Partisi
%1.03 119 Oy
Zafer Partisi
%0.78 90 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.32 37 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.32 37 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ALADAĞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.90 5.058
%48.51|5.720
KEMAL ÖZDEMİR 		%0 0 %1.34 158 %0 0 %0 0 %7.25 855
CEYHAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.86 34.682
%45.67|40.758
KADİR AYDAR 		%0 0 %5.52 4.924 %6.62 5.912 %0.05 49 %3.28 2.926
ÇUKUROVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%52.85|109.432
EMRAH KOZAY 		%26.15 54.158 %8.55 17.713 %1.66 3.439 %3.12 6.454 %7.67 15.875
FEKE Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %27.34 3.210 %29.54 3.468 %2.61 307 %0 0 %0.03 4 %40.47 4.751
İMAMOĞLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%47.97|8.184
KASIM KARAKÖSE 		%31.21 5.325 %17.06 2.910 %0 0 %0 0 %3.76 642
KARAİSALI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %14.22 2.216
%44.76|6.975
BEKİR ŞİMŞEK 		%9.72 1.514 %0 0 %25.43 3.963 %5.87 914
KARATAŞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%50.34|7.663
ALİ BEDRETTİN KARATAŞ 		%43.20 6.576 %2.03 309 %1.97 300 %0 0 %2.46 374
KOZAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %21.63 16.779
%28.06|21.767
MUSTAFA ATLI 		%18.04 13.995 %0 0 %0.07 53 %32.21 24.991
POZANTI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %37.61 4.975
%38.41|5.080
ALİ AVAN 		%2.54 336 %0 0 %0 0 %21.44 2.836
SAİMBEYLİ BAĞIMSIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %13.61 1.188 %22.43 1.958 %5.68 496 %0 0
%27.25|2.379
 %31.03 2.709
SARIÇAM Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %37.56 41.152
%40.48|44.357
BİLAL ULUDAĞ 		%7.18 7.869 %0 0 %0.13 147 %14.65 16.047
SEYHAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.97 121.782
%41.51|158.116
OYA TEKİN 		%0 0 %6.68 25.434 %12.63 48.091 %0.09 332 %7.12 27.125
TUFANBEYLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.10 4.677
%50.38|5.596
AHMET AKTÜRK 		%0 0 %3.93 437 %0 0 %0.09 10 %3.49 388
YUMURTALIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%40.92|5.119
ERDİNÇ ALTIOK 		%34.79 4.352 %11.03 1.380 %0 0 %0 0 %13.27 1.660
YÜREĞİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.21 71.101
%40.71|75.737
ALİ DEMİRÇALI 		%0 0 %3.21 5.979 %8.35 15.531 %0.14 253 %9.38 17.458
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ALADAĞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.83 4.890
%47.21|5.519
 %0 0 %1.74 203 %0 0 %0 0 %9.22 1.078
CEYHAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.84 33.752
%42.21|37.649
 %0 0 %6.61 5.899 %8.02 7.157 %0 0 %5.32 4.746
ÇUKUROVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%53.42|109.619
 %25.71 52.762 %7.72 15.836 %2.07 4.247 %0.74 1.510 %10.34 21.225
FEKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %29.44 3.415 %29.55 3.427 %3.71 430 %0 0 %0 0 %37.30 4.326
İMAMOĞLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%41.31|6.989
 %33.95 5.745 %17.05 2.885 %0 0 %0 0 %7.69 1.301
KARAİSALI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %18.45 2.807
%46.78|7.116
 %12.77 1.943 %0 0 %11.79 1.793 %10.21 1.553
KARATAŞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%49.37|7.413
 %36.40 5.465 %2.34 351 %2.21 332 %6.54 982 %3.14 471
KOZAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %23.41 17.935
%29.25|22.408
 %17.67 13.534 %0 0 %0 0 %29.67 22.728
POZANTI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%36.43|4.805
 %36.34 4.793 %4.54 599 %0 0 %0 0 %22.68 2.991
SAİMBEYLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %19.88 1.674
%34.31|2.890
 %7.80 657 %0 0 %0 0 %38.01 3.201
SARIÇAM Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %35.32 38.500
%37.76|41.163
 %8.68 9.465 %0 0 %0.24 259 %18.01 19.629
SEYHAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.51 119.421
%41.81|158.447
 %0 0 %4.75 18.014 %13.02 49.326 %0.10 361 %8.81 33.380
TUFANBEYLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.80 4.380
%47.78|5.259
 %0 0 %5.62 619 %0 0 %0 0 %6.80 748
YUMURTALIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%41.45|5.140
 %35.10 4.352 %11.21 1.390 %0 0 %0 0 %12.23 1.517
YÜREĞİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.63 67.663
%39.73|73.390
 %0 0 %3.75 6.927 %8.55 15.796 %0 0 %11.35 20.963
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		AHMET SEL 8.141 %67.89
Büyük Birlik Partisi
BBP 		BURHAN ŞENGÜN 2.375 %19.81
İyi Parti
İYİ PARTİ 		ÖZDOĞAN ATASEVER 982 %8.19
Saadet Partisi
SAADET 		CUMHUR ERSÖZ 198 %1.65
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		EZGİ AKÇA 128 %1.07
Vatan Partisi
VATAN 		SENEM YARAR 51 %0.43
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		AHMET SEL 1.236 %43.52
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		CUMA İŞ 1.081 %38.06
Demokrat Parti
DP 		SABRİ ÖZATA 263 %9.26
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		YAŞAR SAPMAZ 215 %7.57
Demokratik Sol Parti
DSP 		SONER PEKKAN 17 %0.60
Saadet Partisi
SAADET 		İSMAİL HAKKI NERGİZ 11 %0.39
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		AHMET TEZCAN 10 %0.35
Anavatan Partisi
ANAP 		CELAL KARATAŞ 7 %0.25
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		7.789 %66.28
Büyük Birlik Partisi
BBP 		2.166 %18.43
İyi Parti
İYİ PARTİ 		1.237 %10.53
Saadet Partisi
SAADET 		254 %2.16
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		132 %1.12
Vatan Partisi
VATAN 		104 %0.88
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		70 %0.60
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		5.764 %49.46
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		4.527 %38.84
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.070 %9.18
Saadet Partisi
SAADET 		167 %1.43
Büyük Birlik Partisi
BBP 		28 %0.24
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		23 %0.20
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		20 %0.17
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		19 %0.16
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		15 %0.13
Millet Partisi
Millet 		14 %0.12
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		8 %0.07
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.115 %40.22
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.027 %37.05
Demokrat Parti
DP 		289 %10.43
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		254 %9.16
Saadet Partisi
SAADET 		51 %1.84
Demokratik Sol Parti
DSP 		28 %1.01
Anavatan Partisi
ANAP 		8 %0.29
Kaynak: Anadolu Ajansı