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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

CEYHAN SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • CEYHAN Toplam Seçmen 113.347
  • Açılan Sandık 385
  • Kullanılan Oy 93.787
  • Geçerli Oy 89.251
  • Geçersiz Oy 4.536
  • Katılım Oranı %82.74
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

KADİR AYDAR cumhuriyet-halk-partisi
KADİR
AYDAR
%45.67 40.758 Oy
EROL KAHRAMAN adalet-ve-kalkinma-partisi
EROL
KAHRAMAN
%38.86 34.682 Oy
CEMAL GÖK halklarin-esitlik-ve-demokrasi-partisi
CEMAL
GÖK
%6.62 5.912 Oy
ALEMDAR ÖZTÜRK iyi-parti
ALEMDAR
ÖZTÜRK
%5.52 4.924 Oy
GAZİ ÖRLÜN yeniden-refah-partisi
GAZİ
ÖRLÜN
%0.96 858 Oy
PARTİLER
Zafer Partisi
%0.64 572 Oy
Saadet Partisi
%0.44 391 Oy
Hür Dava Partisi
%0.34 302 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.18 159 Oy
Demokrat Parti
%0.17 155 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 113.347
  • Kullanılan Oy 93.742
Cumhuriyet Halk Partisi
%42.21 37.649 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%37.84 33.752 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%8.02 7.157 Oy
İyi Parti
%6.61 5.899 Oy
Yeniden Refah Partisi
%1.37 1.224 Oy
Zafer Partisi
%1.10 985 Oy
Saadet Partisi
%0.84 749 Oy
Hür Dava Partisi
%0.31 280 Oy
Demokrat Parti
%0.31 274 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ALADAĞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.90 5.058
%48.51|5.720
KEMAL ÖZDEMİR 		%0 0 %1.34 158 %0 0 %0 0 %7.25 855
CEYHAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.86 34.682
%45.67|40.758
KADİR AYDAR 		%0 0 %5.52 4.924 %6.62 5.912 %0.05 49 %3.28 2.926
ÇUKUROVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%52.85|109.432
EMRAH KOZAY 		%26.15 54.158 %8.55 17.713 %1.66 3.439 %3.12 6.454 %7.67 15.875
FEKE Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %27.34 3.210 %29.54 3.468 %2.61 307 %0 0 %0.03 4 %40.47 4.751
İMAMOĞLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%47.97|8.184
KASIM KARAKÖSE 		%31.21 5.325 %17.06 2.910 %0 0 %0 0 %3.76 642
KARAİSALI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %14.22 2.216
%44.76|6.975
BEKİR ŞİMŞEK 		%9.72 1.514 %0 0 %25.43 3.963 %5.87 914
KARATAŞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%50.34|7.663
ALİ BEDRETTİN KARATAŞ 		%43.20 6.576 %2.03 309 %1.97 300 %0 0 %2.46 374
KOZAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %21.63 16.779
%28.06|21.767
MUSTAFA ATLI 		%18.04 13.995 %0 0 %0.07 53 %32.21 24.991
POZANTI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %37.61 4.975
%38.41|5.080
ALİ AVAN 		%2.54 336 %0 0 %0 0 %21.44 2.836
SAİMBEYLİ BAĞIMSIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %13.61 1.188 %22.43 1.958 %5.68 496 %0 0
%27.25|2.379
 %31.03 2.709
SARIÇAM Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %37.56 41.152
%40.48|44.357
BİLAL ULUDAĞ 		%7.18 7.869 %0 0 %0.13 147 %14.65 16.047
SEYHAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.97 121.782
%41.51|158.116
OYA TEKİN 		%0 0 %6.68 25.434 %12.63 48.091 %0.09 332 %7.12 27.125
TUFANBEYLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.10 4.677
%50.38|5.596
AHMET AKTÜRK 		%0 0 %3.93 437 %0 0 %0.09 10 %3.49 388
YUMURTALIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%40.92|5.119
ERDİNÇ ALTIOK 		%34.79 4.352 %11.03 1.380 %0 0 %0 0 %13.27 1.660
YÜREĞİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.21 71.101
%40.71|75.737
ALİ DEMİRÇALI 		%0 0 %3.21 5.979 %8.35 15.531 %0.14 253 %9.38 17.458
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ALADAĞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.83 4.890
%47.21|5.519
 %0 0 %1.74 203 %0 0 %0 0 %9.22 1.078
CEYHAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.84 33.752
%42.21|37.649
 %0 0 %6.61 5.899 %8.02 7.157 %0 0 %5.32 4.746
ÇUKUROVA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%53.42|109.619
 %25.71 52.762 %7.72 15.836 %2.07 4.247 %0.74 1.510 %10.34 21.225
FEKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %29.44 3.415 %29.55 3.427 %3.71 430 %0 0 %0 0 %37.30 4.326
İMAMOĞLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%41.31|6.989
 %33.95 5.745 %17.05 2.885 %0 0 %0 0 %7.69 1.301
KARAİSALI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %18.45 2.807
%46.78|7.116
 %12.77 1.943 %0 0 %11.79 1.793 %10.21 1.553
KARATAŞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%49.37|7.413
 %36.40 5.465 %2.34 351 %2.21 332 %6.54 982 %3.14 471
KOZAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %23.41 17.935
%29.25|22.408
 %17.67 13.534 %0 0 %0 0 %29.67 22.728
POZANTI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%36.43|4.805
 %36.34 4.793 %4.54 599 %0 0 %0 0 %22.68 2.991
SAİMBEYLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %19.88 1.674
%34.31|2.890
 %7.80 657 %0 0 %0 0 %38.01 3.201
SARIÇAM Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %35.32 38.500
%37.76|41.163
 %8.68 9.465 %0 0 %0.24 259 %18.01 19.629
SEYHAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.51 119.421
%41.81|158.447
 %0 0 %4.75 18.014 %13.02 49.326 %0.10 361 %8.81 33.380
TUFANBEYLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.80 4.380
%47.78|5.259
 %0 0 %5.62 619 %0 0 %0 0 %6.80 748
YUMURTALIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%41.45|5.140
 %35.10 4.352 %11.21 1.390 %0 0 %0 0 %12.23 1.517
YÜREĞİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.63 67.663
%39.73|73.390
 %0 0 %3.75 6.927 %8.55 15.796 %0 0 %11.35 20.963
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		KADİR AYDAR 46.873 %50.64
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ALİ ALPER BOYDAK 43.266 %46.74
Saadet Partisi
SAADET 		SEZAİ ŞİMŞEK 1.272 %1.37
Büyük Birlik Partisi
BBP 		RECEP AKŞAK 421 %0.45
Demokratik Sol Parti
DSP 		MEHMET YILDIRIM 297 %0.32
Vatan Partisi
VATAN 		MUSTAFA TEMİZ 169 %0.18
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		AYSUN DOĞRUSÖZ 135 %0.15
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ALEMDAR ÖZTÜRK 25.101 %27.09
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ARİF SEZER 20.339 %21.95
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		ALİ DURU 20.013 %21.60
Demokrat Parti
DP 		BURHAN ONUK 15.840 %17.10
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		MEHMET YARDIMCI 9.062 %9.78
Saadet Partisi
SAADET 		MUHAMMED İSLAM BÜNÜL 1.142 %1.23
Büyük Birlik Partisi
BBP 		BAHADIR ÖZÖN 298 %0.32
Demokratik Sol Parti
DSP 		BEDİR BAYDAN 294 %0.32
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 178 %0.19
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		BURCU BALCI 151 %0.16
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		SACİT ATA 142 %0.15
Millet Partisi
Millet 		ALİ ŞİRİN 92 %0.10
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		HÜSEYİN SÖZLÜ 21.473 %39.45
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		BURHAN ONUK 19.321 %35.50
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		SEYFETTİN AYDEMİR 7.767 %14.27
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		HÜSEYİN CERİT 4.514 %8.29
Saadet Partisi
SAADET 		CELALETTİN KAYA 471 %0.87
Büyük Birlik Partisi
BBP 		BAHADIR ÖZÖN 393 %0.72
Demokratik Sol Parti
DSP 		MEHMET YAŞAR ESER 353 %0.65
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		CAFER ZAFER 82 %0.15
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		EMEL ÇATAL 51 %0.09
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		45.916 %49.58
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		42.952 %46.37
Saadet Partisi
SAADET 		1.481 %1.60
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.011 %1.09
Büyük Birlik Partisi
BBP 		564 %0.61
Demokratik Sol Parti
DSP 		257 %0.28
Vatan Partisi
VATAN 		180 %0.19
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		138 %0.15
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		120 %0.13
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		25.712 %27.94
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		20.916 %22.73
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		20.801 %22.61
Demokrat Parti
DP 		12.291 %13.36
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		8.886 %9.66
Saadet Partisi
SAADET 		1.351 %1.47
Büyük Birlik Partisi
BBP 		646 %0.70
Demokratik Sol Parti
DSP 		400 %0.43
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		340 %0.37
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		291 %0.32
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		217 %0.24
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		65 %0.07
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		57 %0.06
Millet Partisi
Millet 		42 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		19.988 %37.11
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		18.003 %33.42
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		7.867 %14.61
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		5.562 %10.33
Saadet Partisi
SAADET 		847 %1.57
Büyük Birlik Partisi
BBP 		841 %1.56
Demokratik Sol Parti
DSP 		757 %1.41
Kaynak: Anadolu Ajansı