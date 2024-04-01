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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

SEYHAN SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • SEYHAN Toplam Seçmen 564.300
  • Açılan Sandık 1.678
  • Kullanılan Oy 403.161
  • Geçerli Oy 380.880
  • Geçersiz Oy 22.281
  • Katılım Oranı %71.44
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

OYA TEKİN cumhuriyet-halk-partisi
OYA
TEKİN
%41.51 158.116 Oy
ERDAL HATİPOĞLU adalet-ve-kalkinma-partisi
ERDAL
HATİPOĞLU
%31.97 121.782 Oy
MEHMET KARAKIŞ halklarin-esitlik-ve-demokrasi-partisi
MEHMET
KARAKIŞ
%12.63 48.091 Oy
AKİF KEMAL AKAY iyi-parti
AKİF KEMAL
AKAY
%6.68 25.434 Oy
HAKAN KUŞCU zafer-partisi
HAKAN
KUŞCU
%1.75 6.669 Oy
PARTİLER
Yeniden Refah Partisi
%1.57 5.989 Oy
Hür Dava Partisi
%0.87 3.307 Oy
Saadet Partisi
%0.56 2.150 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0.49 1.869 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.32 1.202 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 564.300
  • Kullanılan Oy 403.206
Cumhuriyet Halk Partisi
%41.81 158.447 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%31.51 119.421 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%13.