Ekranlarda ahlak bekçiliği yaparken bir anda yaşadığı yasak aşkla gündem olan Ece Erken'in dünya umrunda değil. Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile eski eşi Benan Hanım'la evli olduğu dönemde aşk yaşamaya başlayan ve yuvasını yıkmakla suçlanan Ece Erken, Bodrum'da tatilin tadını çıkartıyor.