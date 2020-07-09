Ekranlarda ahlak bekçiliği yaparken bir anda yaşadığı yasak aşkla gündem olan Ece Erken'in dünya umrunda değil. Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile eski eşi Benan Hanım'la evli olduğu dönemde aşk yaşamaya başlayan ve yuvasını yıkmakla suçlanan Ece Erken, Bodrum'da tatilin tadını çıkartıyor.
Geçtiğimiz günlerde denizin içinde aşk dolu anlar yaşayan sunucu, önceki gün de sevgilisinin lüks teknesindeydi. Şafak Bey'e pozlar veren Erken'in yanında oğlu Eymen'i de götürdüğü ortaya çıktı.
Sunucu, 5 yaşındaki sevimli oğluyla sevgilisinin teknesinde pozlar verdi. Erken'in oğlu Eymen'i kısa sürede cici babasıyla bir araya getirmesi ise "Erken tanışma" dedirtti.
EYMEN TEKNEDE
Erken'in Serkan Uçar'la evliliğinden olan Eymen, cici babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Bodrum'da tanıştı. Erken ve oğlu önceki gün işadamının lüks teknesinde keyifteydi.
DOĞAN SAVAŞ