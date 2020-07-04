

BU KARELER TEPKİ ÇEKTİ

Denizde samimi anlar yaşayan olay çifte, 7'den 70'e herkes tepki gösterdi.

Suyun içinde sarmaş dolaş eğlenen ikilinin pozları, sosyal medyayı salladı. Ece Erken'i yuva yıkmakla suçlayan binlerce kişi, şu Tweetler'i attı.

YUVA YIKANIN YUVASI OLMAZ!

Ece Erken yine bildiğimiz gibi.

Bu adamın neyine vuruldun? Para vardı di mi? Pardon.

Ece Erken aynı durumu yaşasa 'ahlak bekçisi' kesilirdi.

Evli olsaydın ve bu durum senin başına gelseydi televizyonları dolaşıp ağlardın.

Eee boşuna dememişler "Kim ahlak bekçiliği yapıyorsa en ahlaksız o'dur" diye...

Yuva yıkanın yuvası olmaz Ece Hanım, bunu sakın unutmayın.

'Araba aynalarını kırmak işe yaramış' diye sonuç çıkartanlar olabilir, aman dikkat...

Televizyonlarda namus dersi veriyordun noldu?

KeşkE önce kendine ahlak bekçiliği yapsan!

Ece Hanım'ın kira sorunu kalmadığına sevindim.

Yazık sana. Çocuğunu düşün lütfen...

Çok tehlikeli bir kadınsın aman aman düşman başına.

Tam bir ...... avcısı! Artık boşluğu siz doldurun.