ECE Erken, yuvasını yıkmak ile suçlandığı Şafak Mahmutyazıcoğlu ile Bodrum’da yakalandı

Geçtiğimiz günlerde oğluyla birlikte Çeşme'de olan Ece Erken, önceki gün de soluğu Bodrum'da aldı.
Sunucu, bir dönem yasak ilişki yaşadığı iddia edilen Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşkın zirvesine çıktı.
Geçtiğimiz aylarda Benan Mahmutyazıcıoğlu boşanan işadamı, güzel sunucuyla denizin içinde aşk şovu yaptı.
Görüntülendiklerinden haberi olmayan ikili, denizin içinde bir an olsun birbirinden ayrılmadı. Aşkının lüks teknesinde oldukça mutlu görünen Erken'in kahkahaları Cennet Koyu'nu inletti. Herkesten gizli kaçamak yaptığını düşünen ikili, daha sonra bota binerek yemek için tekneden ayrıldı.
Denizde sevgilisini öpücüklere boğan Ece Erken'in aşk dolu anları objektife böyle yansıdı.
42 yaşındaki Ece Erken, sevgilisinin evini basmış ve lüks arabalarının aynalarını kırarak gündem olmuştu.
DOĞAN SAVAŞ - BODRUM