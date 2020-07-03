ECE Erken, yuvasını yıkmak ile suçlandığı Şafak Mahmutyazıcoğlu ile Bodrum’da yakalandı

Görüntülendiklerinden haberi olmayan ikili, denizin içinde bir an olsun birbirinden ayrılmadı. Aşkının lüks teknesinde oldukça mutlu görünen Erken'in kahkahaları Cennet Koyu'nu inletti. Herkesten gizli kaçamak yaptığını düşünen ikili, daha sonra bota binerek yemek için tekneden ayrıldı.