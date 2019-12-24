Kasım'da Tuğrul Odabaş'la 3 yıllık evliliğini bitiren Işın Karaca hakkında şok iddia! Söylemezsem Olmaz, popçunun geçtiğimiz günlerde İstanbul Havalimanı'nda müzisyen ve organizatör Can Yapıcıoğlu ile sarmaş dolaş görüntülendiğini öne sürüp evliliğin yasak aşk yüzünden bittiğini ima etti.



Yapıcıoğlu, Karaca'nın Eylül'deki İzmir konserini organize etmişti.

GÖZLER ESKİ EŞTE

Odabaş, mahkeme çıkışı "Neden boşandığımızı bilmiyorum" demişti.