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  • 24.12.2019
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'la boşanan hakkında şok iddia! Sebep yasak aşk mı?

Kasım'da 'la 3 yıllık evliliğini bitiren hakkında şok iddia! Söylemezsem Olmaz, popçunun geçtiğimiz günlerde Havalimanı'nda müzisyen ve organizatör ile sarmaş dolaş görüntülendiğini öne sürüp evliliğin yasak aşk yüzünden bittiğini ima etti.

Boşanma nedeni yasak aşk mı?

Kasım'da Tuğrul Odabaş'la 3 yıllık evliliğini bitiren Işın Karaca hakkında şok iddia! Söylemezsem Olmaz, popçunun geçtiğimiz günlerde Havalimanı'nda müzisyen ve organizatör Can Yapıcıoğlu ile sarmaş dolaş görüntülendiğini öne sürüp evliliğin yasak aşk yüzünden bittiğini ima etti.


Yapıcıoğlu, Karaca'nın Eylül'deki konserini organize etmişti.

GÖZLER ESKİ EŞTE
Odabaş, mahkeme çıkışı "Neden boşandığımızı bilmiyorum" demişti.

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